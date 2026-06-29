EN VIVO Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy lunes 29 de junio: encharcamiento sobre AV. Insurgentes en sentido sur

Sigue en vivo las manifestaciones y bloqueos en CDMX (X@OVIALCDMX)

La agenda de movilizaciones sociales para este periodo en la Ciudad de México incluye marchas, concentraciones, plantones y eventos de carácter cultural y deportivo en diversas alcaldías. Entre las movilizaciones destaca la marcha nacional convocada por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que exige mayor presupuesto para normales rurales y el cese a la represión estudiantil. También están previstas acciones de familiares y amigos de personas desaparecidas, así como protestas para exigir justicia en casos de violencia de género y derechos laborales.

Se contemplan plantones de organizaciones como la Resistencia Civil MX, que rechaza la toma de protesta del Ministro Presidente de la Suprema Corte, así como de colectivos que demandan libertad para personas detenidas, transparencia en programas sociales y el reconocimiento de movimientos estudiantiles. Asimismo, grupos ambientalistas tienen programadas actividades para exigir la cancelación de proyectos considerados riesgosos para comunidades indígenas y el medio ambiente, como la planta de amoníaco en Sinaloa.

Las movilizaciones se llevarán a cabo principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, con puntos clave en el Zócalo, el Ángel de la Independencia y distintas oficinas gubernamentales. Además, la agenda incluye eventos recreativos y culturales, como festivales futboleros y ferias tradicionales, que coinciden con la transmisión de partidos del Mundial de FIFA 2026 en espacios públicos.