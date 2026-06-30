Sujeto es condenado a más de 30 años de cárcel por el feminicidio de su novia en Jalisco: la mató por celos

La sentencia llegó tras un procedimiento abreviado, luego de que el agresor admitió su responsabilidad por el crimen cometido este 15 de julio de 2025 frente a la hija de la pareja

Omar “N” fue condenado a 32 años de prisión por el feminicidio de su pareja sentimental en Tonalá, Jalisco, luego de que la Fiscalía del Estado aportara las pruebas que lo llevaron a reconocer su culpabilidad ante un juez de control.

El crimen ocurrió el 15 de julio de 2025 al interior del domicilio que ambos compartían, en presencia de la hija de la pareja.

La víctima y Omar “N” mantuvieron una relación sentimental durante cinco años. Los últimos tres convivieron en unión libre en un inmueble de la colonia Urbi Villa del Río, en el municipio de Tonalá. Según las indagatorias, ese periodo estuvo marcado por agresiones físicas y verbales constantes que el agresor ejercía motivado por celos.

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El ataque y la muerte de la víctima

Aquel 15 de julio, la mujer se encontraba en la cocina cuando Omar “N” la abordó por la espalda. Con un objeto punzocortante le infligió múltiples lesiones mientras profería insultos, todo frente a la hija de ambos, una niña que presenció el ataque.

La mujer se encontraba en la cocina cuando Omar "N" la abordó por la espalda. Con un objeto punzocortante le infligió múltiples lesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la gravedad de las heridas, la víctima logró salir del domicilio y llegó hasta la vivienda de una vecina para pedir auxilio. Paramédicos que acudieron al lugar la trasladaron a las instalaciones de una Cruz Verde, donde perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

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El feminicidio ocurrió dentro del hogar que la víctima compartía con su agresor, en un contexto de violencia doméstica documentada. La pareja llevaba tres años en unión libre y cinco de relación, periodo durante el cual la mujer sufrió de forma reiterada agresiones físicas y verbales por parte de Omar “N”, impulsadas por celos.

La investigación con perspectiva de género

Una vez que el Agente del Ministerio Público tuvo conocimiento de los hechos, se abrió la carpeta de investigación con perspectiva de género. Bajo ese protocolo, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia condujo las diligencias que culminaron con la captura de Omar “N”.

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El imputado fue puesto a disposición del juez de control, quien analizó los datos de prueba aportados por la representación social. Ante la contundencia de las evidencias reunidas, el acusado reconoció su culpabilidad en los hechos.

Ese reconocimiento dio paso a un procedimiento abreviado, mecanismo del sistema penal acusatorio que permite resolver el caso de forma expedita cuando el imputado admite su responsabilidad y acepta los términos de la acusación.

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La condena: 32 años y reparación del daño

El juez dictó una sentencia condenatoria de 32 años de prisión por el delito de feminicidio. Además de la pena privativa de libertad, Omar “N” deberá cubrir una multa de $45 mil 256 pesos y un pago por concepto de reparación integral del daño por $572 mil 488 pesos.

La Fiscalía del Estado de Jalisco señaló que con la obtención de esta sentencia refrenda su compromiso de perseguir, capturar y presentar ante la justicia a quienes atenten contra la vida e integridad de las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra de reparación del daño busca resarcir económicamente a los familiares de la víctima, incluida la hija de ambos que presenció el crimen.

El compromiso institucional ante la violencia de género

La Fiscalía del Estado de Jalisco señaló que con la obtención de esta sentencia refrenda su compromiso de perseguir, capturar y presentar ante la justicia a quienes atenten contra la vida e integridad de las mujeres.

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La dependencia subrayó que los delitos cometidos por razón de género deben sancionarse con todo el rigor de la ley para evitar la impunidad. Tonalá está incluida en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres que la Secretaría de Gobernación emitió el 20 de noviembre de 2018 para diez municipios de Jalisco, y desde 2016 también opera en el municipio una alerta de orden estatal.

Tonalá, un municipio bajo doble alerta de género

Tonalá opera bajo dos mecanismos de alerta simultáneos: la Alerta de Violencia contra las Mujeres de orden estatal, activa desde febrero de 2016, y la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres federal, emitida por la Secretaría de Gobernación el 20 de noviembre de 2018. En 2024, el municipio registró un feminicidio dentro de los 27 casos documentados en todo Jalisco por la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (SISEMH).

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El estado cerró 2025 con 34 feminicidios, cuatro más que el año anterior. Organizaciones civiles e investigadoras advierten, no obstante, que la cifra real podría ser mayor: entre el 14% y el 20% de los asesinatos de mujeres en la entidad fueron clasificados como feminicidio durante ese año.