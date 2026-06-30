Lilly Téllez acusa a Morena de ser “el brazo legislativo de los cárteles”

Lilly Téllez afirmó que ella combatía los cárteles mientras estaba trabajando en los medios, mientras Sheinbaum andaba, dijo, de "porra". Crédito: X/@LillyTellez

La senadora Lilly Téllez publicó este 29 de junio un video en sus redes sociales con un fragmento de su intervención en el Senado, donde acusó a Morena de ser “el brazo legislativo de los cárteles” y señaló a AMLO y a Claudia Sheinbaum por presuntos vínculos con el crimen organizado.

En el clip, Lilly Téllez aseguró que los aranceles “son culpa de Sheinbaum” porque, según su dicho, la condición era combatir a los cárteles y “no lo quiso hacer”. “Ahora los aranceles castigan a los mexicanos”, afirmó durante el intercambio, en el que la senadora Laura Itzel Castillo le pidió concluir y llamó al orden ante gritos en el pleno.

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Téllez también lanzó acusaciones directas: “Lo importante no es cuándo nacieron (los cárteles), sino quién los llevó a la cúspide del poder. López Obrador, desde su misma oficina, con Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, que lavaba dinero para el cártel de Sinaloa”.

Más adelante aclaró: “cuando Calderón era presidente, que declaró la guerra a los cárteles, como lo obliga la constitución, a Morena ya le, ya los cárteles le estaban dando dinero. Bueno, no existía Morena, pero existía AMLO. A AMLO ya le estaban dando dinero los cárteles. Por eso Morena está en contra de la guerra contra el crimen organizado y por eso siguen en contra de la guerra contra los cárteles".

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Sobre la fecha en la que algunos grupos delictivos fueron fundados, Lilly Téllez declaró: “¿qué importa cuándo nacieron los cárteles? ¿Qué importa eso? Yo en el 98 denunciaba a los cárteles en la televisión mientras Sheinbaum andaba de porra en la UNAM. Desde entonces yo los denunciaba mientras ustedes andaban de parásitos. Lo importante no es cuándo nacieron, sino quién los llevó a la cúspide del poder."

Lilly Téllez atribuye a Donald Trump la ofensiva contra los cárteles

La periodista lamentó la actitud de la legisladora del PAN Foto: Cuartoscuro

La senadora del PAN, Lilly Téllez, atribuyó a Donald Trump la ofensiva contra los cárteles y usó ese señalamiento para confrontar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusó de frenar la cooperación con Estados Unidos en un momento de tensión bilateral por presuntos vínculos de funcionarios con el crimen organizado.

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En el tramo más severo de su mensaje, la legisladora sostuvo que la intromisión en los comicios mexicanos no proviene del exterior, sino del narco. Afirmó que el crimen organizado habría metido dinero a campañas de Morena, definido candidaturas y asesinado a otros aspirantes.

La respuesta de Téllez llegó el 2 de junio, después de que Sheinbaum declaró que no cree que el presidente de Estados Unidos encabece la ofensiva en distintos temas contra el gobierno mexicano. La presidenta también dijo que su administración mantiene comunicación permanente con la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

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Lilly Téllez acusa a Claudia Sheinbaum de frenar la cooperación con Estados Unidos

Téllez afirmó que el impulso real contra los cárteles viene desde la presidencia estadounidense y no desde el gobierno mexicano. Crédito: PAN senado

En un video difundido en su cuenta oficial de X, Téllez rechazó la postura de la mandataria sobre la relación con Washington y el combate al narcotráfico. La senadora afirmó que el impulso real contra los cárteles viene desde la presidencia estadounidense y no desde el gobierno mexicano.

La panista lo expresó así: “Por favor, presidente Sheinbaum, es precisamente Donald Trump quien ordenó la lucha contra los cárteles, quien ha hecho el trabajo que usted debería hacer”.

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Ese señalamiento se conecta con otra de sus críticas centrales: la falta de coordinación entre ambos países. La legisladora calificó de “buscapleitos” la actitud de Sheinbaum frente a los socios y vecinos del norte y sostuvo que esa confrontación agrava la crisis de seguridad nacional.

Téllez también dijo que la presidenta modifica su discurso según la coyuntura internacional. En esa misma línea, planteó que la relación entre México y Estados Unidos atraviesa nuevas fricciones por acusaciones de injerencia y por señalamientos sobre presuntos nexos de funcionarios con el crimen.

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