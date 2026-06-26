Señalamientos sobre que el narco controla frontera norte de México son por elecciones en EEUU, dice Sheinbaum

Claudia Sheinbaum se refirió a las declaraciones de Markwayne Mullin, quien dijo que la frontera entre México y EEUU está controlada por grupos del narcotráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hace dos días el presidente (Donald) Trump publicó en su red social un comunicado que dice que la frontera con México es la frontera más segura, y también reconoce la disminución de la entrada de fentanilo, él habla de cerca del 66%, si no me acuerdo en su publicación, en realidad el último mes llegó a casi 74%”, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este viernes durante la conferencia de prensa matutina frente a medios de comunicación desde Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Esto, referente a las declaraciones de Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien aseguró que los cárteles de la droga mantienen el control total de la frontera norte del país, al operar mediante “plazas” controladas por grupos criminales.

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Sheinbaum Pardo dijo que no podría haber una frontera segura si no se trabaja de ambos lados, y si no hay colaboración de México y de EEUU desde sus territorios.

“Desde nuestro punto de vista, por todos los gobiernos de México, no soy la única presidenta que lo ha planteado así, sino presidentes incluso de distintos partidos políticos, de que no es necesario un muro, que lo que se tiene que construir entre Estados Unidos y México son más puentes, no más muros, esa ha sido una posición de México siempre, y es nuestra posición”, señaló.

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Dijo que el reconocimiento de que la frontera entre México y EEUU es segura, no podía ocurrir si no se trabaja de ambos lados de la frontera, y señaló que las declaraciones del funcionario estadounidense están relacionadas con la elección de noviembre.

Sheinbaum dijo que no se necesitan muros sino puentes entre México y EEUU. (AP Foto/Gregory Bull)

“Hay mucho también en este momento, vinculado con la elección que ellos tienen en noviembre, como hemos dicho, no queremos que usen a México, hay muchos temas en Estados Unidos, importantes de atender, para que se use a México como parte de la campaña, entonces mucho de esto tiene que ver con la elección de noviembre, nosotros siempre vamos a defender el trabajo que estamos haciendo en México”.

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Dijo que no se podría explicar la reducción de la entrada de fentanilo a EEUU, que se mide con las incautaciones que hace la agencia CBP en su frontera, si no se estuviera trabajando en esos temas en México.

“Tiene que ver con el trabajo que hacemos, y el trabajo que ellos hacen, y la coordinación que hemos establecido”, señaló.

Markwayne Mullin asegura que la frontera está dominada por los cárteles mexicanos

El pasado jueves, durante una audiencia ante el Subcomité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes para la Seguridad Nacional, Markwayne Mullin defendió la construcción de barreras físicas y el reforzamiento tecnológico en la zona fronteriza.

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Mullin afirmó que actualmente existen nueve cárteles que operan en la región y que, según su versión, no existe “ni un solo centímetro” de la frontera norte mexicana que no esté bajo el dominio de una plaza criminal.

La mandataria habló sobre la disminución de tráfico de fentanilo de México a EEUU. (FOTO: Senado)

El funcionario estadounidense no presentó pruebas públicas para respaldar dichas declaraciones, aunque sostuvo que las organizaciones delictivas han fortalecido sus capacidades operativas en los últimos años.

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Durante su comparecencia, Mullin explicó que los grupos criminales monitorean constantemente las vulnerabilidades fronterizas para facilitar el tráfico de drogas y personas hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Nacional, los llamados “jefes de plaza” coordinan operaciones para detectar puntos débiles en la vigilancia fronteriza y aprovecharlos para mover cargamentos ilegales.

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Asimismo, señaló que las autoridades estadounidenses han identificado un incremento en el uso de sistemas aéreos no tripulados, es decir, drones, por parte de las organizaciones criminales. Añadió que recientemente fue descubierto un túnel clandestino, algo que calificó como el primer hallazgo de este tipo “en años”.

“El muro está obligando a los cárteles a modificar sus rutas tradicionales”, indicó Mullin al defender la estrategia impulsada por el gobierno estadounidense para reforzar la seguridad en la frontera.

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