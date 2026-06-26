México

Señalamientos sobre que el narco controla frontera norte de México son por elecciones en EEUU, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que tanto México como EEUU trabajan en sus territorios para disminuir el tráfico de fentanilo

Guardar
Google icon
Una mujer y un hombre conversan frente a un muro fronterizo de acero, con el cielo azul y montañas en el desierto como fondo.
Claudia Sheinbaum se refirió a las declaraciones de Markwayne Mullin, quien dijo que la frontera entre México y EEUU está controlada por grupos del narcotráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hace dos días el presidente (Donald) Trump publicó en su red social un comunicado que dice que la frontera con México es la frontera más segura, y también reconoce la disminución de la entrada de fentanilo, él habla de cerca del 66%, si no me acuerdo en su publicación, en realidad el último mes llegó a casi 74%”, dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este viernes durante la conferencia de prensa matutina frente a medios de comunicación desde Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Esto, referente a las declaraciones de Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien aseguró que los cárteles de la droga mantienen el control total de la frontera norte del país, al operar mediante “plazas” controladas por grupos criminales.

PUBLICIDAD

Sheinbaum Pardo dijo que no podría haber una frontera segura si no se trabaja de ambos lados, y si no hay colaboración de México y de EEUU desde sus territorios.

“Desde nuestro punto de vista, por todos los gobiernos de México, no soy la única presidenta que lo ha planteado así, sino presidentes incluso de distintos partidos políticos, de que no es necesario un muro, que lo que se tiene que construir entre Estados Unidos y México son más puentes, no más muros, esa ha sido una posición de México siempre, y es nuestra posición”, señaló.

PUBLICIDAD

Dijo que el reconocimiento de que la frontera entre México y EEUU es segura, no podía ocurrir si no se trabaja de ambos lados de la frontera, y señaló que las declaraciones del funcionario estadounidense están relacionadas con la elección de noviembre.

Sheinbaum dijo que no se necesitan muros sino puentes entre México y EEUU. (AP Foto/Gregory Bull)
Sheinbaum dijo que no se necesitan muros sino puentes entre México y EEUU. (AP Foto/Gregory Bull)

“Hay mucho también en este momento, vinculado con la elección que ellos tienen en noviembre, como hemos dicho, no queremos que usen a México, hay muchos temas en Estados Unidos, importantes de atender, para que se use a México como parte de la campaña, entonces mucho de esto tiene que ver con la elección de noviembre, nosotros siempre vamos a defender el trabajo que estamos haciendo en México”.

Dijo que no se podría explicar la reducción de la entrada de fentanilo a EEUU, que se mide con las incautaciones que hace la agencia CBP en su frontera, si no se estuviera trabajando en esos temas en México.

“Tiene que ver con el trabajo que hacemos, y el trabajo que ellos hacen, y la coordinación que hemos establecido”, señaló.

Markwayne Mullin asegura que la frontera está dominada por los cárteles mexicanos

El pasado jueves, durante una audiencia ante el Subcomité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes para la Seguridad Nacional, Markwayne Mullin defendió la construcción de barreras físicas y el reforzamiento tecnológico en la zona fronteriza.

Mullin afirmó que actualmente existen nueve cárteles que operan en la región y que, según su versión, no existe “ni un solo centímetro” de la frontera norte mexicana que no esté bajo el dominio de una plaza criminal.

La mandataria habló sobre la disminución de tráfico de fentanilo de México a EEUU. (FOTO: Senado)
La mandataria habló sobre la disminución de tráfico de fentanilo de México a EEUU. (FOTO: Senado)

El funcionario estadounidense no presentó pruebas públicas para respaldar dichas declaraciones, aunque sostuvo que las organizaciones delictivas han fortalecido sus capacidades operativas en los últimos años.

Durante su comparecencia, Mullin explicó que los grupos criminales monitorean constantemente las vulnerabilidades fronterizas para facilitar el tráfico de drogas y personas hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Nacional, los llamados “jefes de plaza” coordinan operaciones para detectar puntos débiles en la vigilancia fronteriza y aprovecharlos para mover cargamentos ilegales.

Asimismo, señaló que las autoridades estadounidenses han identificado un incremento en el uso de sistemas aéreos no tripulados, es decir, drones, por parte de las organizaciones criminales. Añadió que recientemente fue descubierto un túnel clandestino, algo que calificó como el primer hallazgo de este tipo “en años”.

“El muro está obligando a los cárteles a modificar sus rutas tradicionales”, indicó Mullin al defender la estrategia impulsada por el gobierno estadounidense para reforzar la seguridad en la frontera.

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaumfentanilotráfico de drogasEstados UnidosfronteraMarkwayne Mullinnarcotráficonarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Habrá nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX: ubicación, horarios y qué encontrarás en el MUT

Te decimos todos los detalles para que vivas una experiencia cultural

Habrá nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX: ubicación, horarios y qué encontrarás en el MUT

EN VIVO | Bloqueos en la CDMX hoy 26 de junio: marcha en Reforma, cierres por obras y Lucha Libre en Arena México

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este viernes

EN VIVO | Bloqueos en la CDMX hoy 26 de junio: marcha en Reforma, cierres por obras y Lucha Libre en Arena México

Darán informes mensuales sobre bienes decomisados por corrupción y su destino social en México

Dos fallos judiciales recientes a favor de la FGR pusieron en marcha el esquema que la Presidenta prometió transparentar durante su administración

Darán informes mensuales sobre bienes decomisados por corrupción y su destino social en México

Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano sigue sin cumplir la disculpa pública un año después de la sentencia

La cantante aseguró que el productor continúa sin cumplir con la disculpa pública y la indemnización ordenadas por la autoridad judicial

Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano sigue sin cumplir la disculpa pública un año después de la sentencia

Minera a la que pertenecían trabajadores secuestrados en Concordia niega vínculos con el crimen organizado: “lo negamos categóricamente”

El pasado lunes, un periodista canadiense dijo a la presidenta Claudia Sheinbaum que había pruebas de que Vizsla Silver tenía nexos con el crimen organizado

Minera a la que pertenecían trabajadores secuestrados en Concordia niega vínculos con el crimen organizado: “lo negamos categóricamente”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Minera a la que pertenecían trabajadores secuestrados en Concordia niega vínculos con el crimen organizado: “lo negamos categóricamente”

Minera a la que pertenecían trabajadores secuestrados en Concordia niega vínculos con el crimen organizado: “lo negamos categóricamente”

Marina detiene a ‘Delta 7′, presunto secuestrador de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

Capturan en México a fugitivo de Texas acusado de abuso sexual infantil

Sinaloa registra jornada violenta con 10 asesinatos en un solo día: Defensa refuerza con 90 efectivos de las fuerzas especiales

ENTRETENIMIENTO

Habrá nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX: ubicación, horarios y qué encontrarás en el MUT

Habrá nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX: ubicación, horarios y qué encontrarás en el MUT

Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano sigue sin cumplir la disculpa pública un año después de la sentencia

Alejandro Fernández hace historia: 270 mil asistentes llenan La Minerva durante concierto gratuito por el Mundial 2026

Giovanni Medina tacha de ‘ingrata’ a Fátima Bosch y asegura conocerla bien: “Se le ayudó en temas jurídicos muy turbios”

¿Se casó en secreto con Nodal? El misterioso regreso de Ángela Aguilar a redes

DEPORTES

Debut de Katya Itzel García como árbitra del Mundial 2026 representa la reivindicación de las mujeres, afirma Sheinbaum

Debut de Katya Itzel García como árbitra del Mundial 2026 representa la reivindicación de las mujeres, afirma Sheinbaum

Gobierno de México decreta “home office” en CDMX para el partido de la Selección Mexicana el 30 de junio

México vs Chequia: el partido más visto en la historia de los Mundiales en territorio nacional

Cabo Verde vs Arabia Saudita EN VIVO: así llegan al partido del Mundial 2026

El mensaje de Memo Ochoa tras despedirse de la selección mexicana en el Mundial 2026: “Me voy con la cabeza en alto”