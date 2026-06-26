Hay una fotografía sobre reunión de madres buscadoras con la SEGOB: Sheinbaum rechaza acusaciones de activista

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 26 de junio en Palacio Nacional. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha mantenido reuniones con madres buscadoras ante las demandas por parte de los colectivos donde afirman que las autoridades se niegan a entablar un diálogo.

“La atención a víctimas se da a nivel estatal y a nivel federal. Rosa Icela, secretaria de Gobernación, hace un extraordinario trabajo y es una de las mujeres más sensibles, al dolor ajeno, humano, que conozco y más profesionales en su trabajo. Entonces, ustedes han sido testigos, de hecho, porque ha habido momentos en que esas reuniones son públicas, de la atención que ella y el equipo de la Secretaría de Gobernación brinda cuando se solicita apoyo por parte de colectivos de familiares de buscadores“, declaró la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 26 de junio en Palacio Nacional.

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Asimismo, reveló que su equipo de comunicación hace unas semanas iba hacer publica una fotografía sobre un encuentro entre la líder mexicana y una persona de un colectivo, del cual corrían los rumores que no había sido recibido. “No, no la publiquen, no quiero que se publique”, aclaró que fue la orden para los trabajadores de redes sociales.