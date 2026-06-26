México

Hay una fotografía sobre reunión de madres buscadoras con la SEGOB: Sheinbaum rechaza acusaciones de activista

La mandataria mexicana recalcó las acciones de Rosa Icela frente al problema de personas desaparecidas, asegurando que “hace un extraordinario trabajo”

Guardar
Google icon
Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 26 de junio en Palacio Nacional. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha mantenido reuniones con madres buscadoras ante las demandas por parte de los colectivos donde afirman que las autoridades se niegan a entablar un diálogo.

“La atención a víctimas se da a nivel estatal y a nivel federal. Rosa Icela, secretaria de Gobernación, hace un extraordinario trabajo y es una de las mujeres más sensibles, al dolor ajeno, humano, que conozco y más profesionales en su trabajo. Entonces, ustedes han sido testigos, de hecho, porque ha habido momentos en que esas reuniones son públicas, de la atención que ella y el equipo de la Secretaría de Gobernación brinda cuando se solicita apoyo por parte de colectivos de familiares de buscadores“, declaró la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 26 de junio en Palacio Nacional.

PUBLICIDAD

Asimismo, reveló que su equipo de comunicación hace unas semanas iba hacer publica una fotografía sobre un encuentro entre la líder mexicana y una persona de un colectivo, del cual corrían los rumores que no había sido recibido. “No, no la publiquen, no quiero que se publique”, aclaró que fue la orden para los trabajadores de redes sociales.

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaummadres buscadorasRosa Icela RodríguezSEGOBmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Poder Judicial analizará omisión histórica del Ejército Mexicano en la entrega de archivos de la Guerra Sucia

La negativa histórica del sector a transparentar información sobre hechos de represión estatal ha prolongado la deuda con quienes buscan justicia desde hace medio siglo

Poder Judicial analizará omisión histórica del Ejército Mexicano en la entrega de archivos de la Guerra Sucia

Patrimonio de Gertz Manero está declarado con total transparencia: Sheinbaum defiende a embajador de México en Reino Unidos

Según datos atribuidos a la UIF, entre 2014 y 2015 Gertz Manero compró 122 automóviles de lujo por 109 millones 775 mil 339 pesos. La mayor parte Mercedes Benz y un Rolls Royce

Patrimonio de Gertz Manero está declarado con total transparencia: Sheinbaum defiende a embajador de México en Reino Unidos

Sheinbaum pide a estudiantes en paro liberar instalaciones de Canal Once

La jefa de Estado afirmó que se encuentran atendiendo las demandas de los alumnos del IPN

Sheinbaum pide a estudiantes en paro liberar instalaciones de Canal Once

Habrá nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX: ubicación, horarios y qué encontrarás en el MUT

Te decimos todos los detalles para que vivas una experiencia cultural

Habrá nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX: ubicación, horarios y qué encontrarás en el MUT

EN VIVO | Bloqueos en la CDMX hoy 26 de junio: marcha en Reforma, cierres por obras y Lucha Libre en Arena México

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este viernes

EN VIVO | Bloqueos en la CDMX hoy 26 de junio: marcha en Reforma, cierres por obras y Lucha Libre en Arena México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Minera a la que pertenecían trabajadores secuestrados en Concordia niega vínculos con el crimen organizado: “lo negamos categóricamente”

Minera a la que pertenecían trabajadores secuestrados en Concordia niega vínculos con el crimen organizado: “lo negamos categóricamente”

Marina detiene a ‘Delta 7′, presunto secuestrador de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

Señalamientos sobre que el narco controla frontera norte de México son por elecciones en EEUU, dice Sheinbaum

Capturan en México a fugitivo de Texas acusado de abuso sexual infantil

ENTRETENIMIENTO

Habrá nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX: ubicación, horarios y qué encontrarás en el MUT

Habrá nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX: ubicación, horarios y qué encontrarás en el MUT

Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano sigue sin cumplir la disculpa pública un año después de la sentencia

Alejandro Fernández hace historia: 270 mil asistentes llenan La Minerva durante concierto gratuito por el Mundial 2026

Giovanni Medina tacha de ‘ingrata’ a Fátima Bosch y asegura conocerla bien: “Se le ayudó en temas jurídicos muy turbios”

¿Se casó en secreto con Nodal? El misterioso regreso de Ángela Aguilar a redes

DEPORTES

¿Indirecta para México? Pochettino asegura que la historia la escribe la copa, no tres triunfos en fase de grupos

¿Indirecta para México? Pochettino asegura que la historia la escribe la copa, no tres triunfos en fase de grupos

Debut de Katya Itzel García como árbitra del Mundial 2026 representa la reivindicación de las mujeres, afirma Sheinbaum

Gobierno de México decreta “home office” en CDMX para el partido de la Selección Mexicana el 30 de junio

México vs Chequia: el partido más visto en la historia de los Mundiales en territorio nacional

Cabo Verde vs Arabia Saudita EN VIVO: así llegan al partido del Mundial 2026