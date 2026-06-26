Giovanni Medina tacha de ‘ingrata’ a Fátima Bosch y asegura conocerla bien: “Se le ayudó en temas jurídicos muy turbios”

(Instagram/Captura de pantalla Despierta America)

Las recientes declaraciones de Giovanni Medina han encendido la conversación en el mundo del entretenimiento mexicano.

El empresario rompió el silencio y abordó directamente su vínculo con Fátima Bosch, Miss Universo 2025, luego de la reacción de la joven ante una pregunta sobre si tenía una relación con éñ.

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Las palabras de Medina, que surgieron durante un encuentro con la prensa transmitido por Despierta América, dejaron abierta una serie de interrogantes sobre la verdadera naturaleza de su relación y los supuestos favores prestados a la familia Bosch.

Fátima Bosch: su versión sobre Giovanni Medina

Antes de que Medina ofreciera su versión, Fátima Bosch había negado cualquier cercanía sentimental con él.

Anteriormente, la modelo fue consultada sobre los rumores que la vinculaban con el empresario y respondió que solo lo conocía por ser amigo de sus padres.

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El foro en el Palacio Tecleño reunió a líderes y figuras internacionales para debatir el papel de la mujer en la sociedad salvadoreña. (Cortesía: Henry Flores)

“Yo a él lo conozco porque se lleva con mis papás, pero nada que ver..., por supuesto que no, ¿qué les pasa, chavos?, no sé (de dónde se conocen)..., ¿de personas del trabajo?, no sé, lo conozco por mis papás”, reiteró la reina de belleza en su momento y añadió:

“Siempre me inventan novios, van a hacer que el amor de mi vida no llegue porque, cada semana, me inventan uno diferente”.

La reacción de Bosch y el tono de su respuesta llamaron la atención de la prensa, lo que llevó a Medina a pronunciarse públicamente y a referirse al gesto de la joven como una muestra de “ingratitud”.

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Giovanni Medina responde

Durante el encuentro con los medios, Giovanni Medina aseguró que la versión de Bosch no coincidía con la realidad.

“Esas caritas no las hacía cuando recibía cosas, esas caritas no las hacía cuando se le ayudaba”, afirmó el empresario, mostrando su inconformidad con la actitud de la modelo ante las cámaras.

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Con palabras de esperanza y unión, la Miss Universo mexicana, Fátima Bosch, destacó la importancia del proyecto de la casa comunal. (Cortesía: Alcaldía Municipal de Santa Tecla)

“Y no me parece correcto que por un enojo, por un berrinche, se muestre ingratitud”, comentó.

Medina relató que aparentemente conoció a Bosch hace algunos meses y que, desde entonces, le brindó apoyo en asuntos relacionados con su imagen pública. Además, afirmó que también la habría apoyado en otros asuntos:

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“Se le ayudó en temas jurídicos bastantes, muy delicados, muy turbios, que pues a mí no me gustaría involucrarme, pero pues se apoyó también en eso”.

Al ser cuestionado sobre si la ayuda fue para Fátima o para su padre, Medina respondió: “A ella. Bueno, al papá también, pero lo conozco a él el 5% de lo que la conozco a ella”.

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Una participante del concurso Miss Universo sonríe con gracia, luciendo un vestido estampado, un collar de perlas y su banda de Miss U. (Alcalde de La Libertad Sur, Henry Flores)

Frente a las especulaciones sobre la autenticidad del título de Miss Universo de Bosch, Medina evitó confirmar o negar los rumores, pero lanzó una frase con doble sentido.

“Si algún día les dan una corona, chequen bien, denle una mordida para que vean que no vaya a ser de chocolate”.

La polémica reacción de Medina no solo reavivó los rumores sobre su relación con Bosch, sino que también generó críticas entre los presentadores, quienes cuestionaron su actitud y la forma en la que expuso detalles privados frente a las cámaras.

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