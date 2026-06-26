Capturan en México a fugitivo de Texas acusado de abuso sexual infantil

La detención se realizó tras un operativo conjunto y ha dado inicio al proceso de extradición. Crédito: Especial

Omar “N” fue detenido en Tulum, Quintana Roo, tras una orden de arresto activa emitida en Texas por agresión sexual contra una persona menor de edad, según confirmaron las autoridades el 25 de junio de 2026.

La captura fue el resultado de un operativo conjunto entre la Policía Estatal de Investigación de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, a través de su Unidad para la Atención de Delitos Transnacionales. Ambas corporaciones trabajaron con base en información confidencial que situó al sospechoso en territorio quintanarroense.

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El operativo en la avenida Parque Tulum

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes localizaron al ciudadano estadounidense sobre la avenida Parque Tulum. Allí lo interceptaron para una verificación de identidad de rutina.

Al momento del contacto, el hombre adoptó una actitud nerviosa, evasiva y titubeante. Esa conducta llevó a los elementos a profundizar la revisión de sus datos en los sistemas de seguridad.

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La imagen muestra las manos de una persona esposadas por la espalda, vestida con una sudadera gris y jeans azules, en un contexto de detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta en esas bases arrojó la existencia de una orden de aprehensión vigente, emitida por autoridades del estado de Texas. El documento lo señalaba como presunto responsable del delito de agresión sexual contra una persona menor de edad.

A raíz de las investigaciones, los oficiales solicitaron en reiteradas ocasiones que el hombre presentara una identificación. Al no hacerlo, los trabajos de inteligencia desplegados en el lugar confirmaron su ficha de búsqueda internacional.

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Señalamientos adicionales y situación migratoria

Las fuentes de cooperación internacional también revelaron que Omar “N” enfrenta señalamientos por posesión de sustancias controladas en Estados Unidos. Ese cargo se suma a la acusación principal por la que era requerido en Texas.

Durante los trámites posteriores a su detención, las autoridades determinaron que el sospechoso no acreditó estancia legal en México. Por esa razón, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para los procedimientos administrativos correspondientes.

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Las manos esposadas de un individuo, vistiendo una camiseta blanca de manga corta, descansan unidas sobre una superficie de tela gruesa y desgastada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coordinación detrás de la captura

Según las autoridades, la operación formó parte de la estrategia de colaboración interinstitucional e internacional impulsada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch. El objetivo de esa estrategia es localizar y capturar a personas requeridas por la justicia de otros países que se encuentren en territorio mexicano.

El caso ilustra el funcionamiento del mecanismo de rastreo transnacional: una corporación estatal recibe información, la valida con unidades federales especializadas y ejecuta la detención en coordinación. El resultado fue la captura de un individuo que, según las autoridades texanas, representaba un riesgo para menores de edad.

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El camino hacia la extradición

Con Omar “N” ya bajo custodia migratoria, las autoridades mexicanas iniciaron las gestiones legales para definir su situación jurídica. El proceso contempla los trámites necesarios para su eventual extradición a Estados Unidos.

Una vez entregado a las autoridades estadounidenses, el detenido deberá responder ante la justicia de Texas por las acusaciones que motivaron la orden de arresto. La resolución de su caso dependerá del avance de esos procedimientos en el país vecino.

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Un individuo, con las manos esposadas a la espalda, es visto frente a un vehículo de la policía, sugiriendo un arresto o detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tulum como destino de prófugos internacionales

La detención en uno de los destinos turísticos más visitados del Caribe mexicano pone de manifiesto un patrón documentado por las agencias de seguridad: personas requeridas por la justicia de otros países utilizan zonas de alta afluencia turística para pasar desapercibidas. La colaboración entre fuerzas locales, federales y organismos internacionales resultó determinante para dar con el paradero del sospechoso.

El detenido permanece a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los trámites legales que determinarán su traslado a Estados Unidos.

En los próximos días, se espera que las autoridades ofrezcan detalles adicionales sobre el caso y el avance de los procedimientos legales. La información oficial permitirá conocer el rumbo de la investigación y el destino del detenido conforme avance su proceso judicial.

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