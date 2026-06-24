¿Por qué el fentanilo es considerado una de las drogas más peligrosas del mundo? Su presencia en el mercado ilícito enciende alertas globales

Una superficie metálica gris muestra pastillas de colores surtidas, un gotero, un frasco y etiquetas con advertencias de peligro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fentanilo ha ocupado un lugar central en la conversación global sobre drogas debido a su enorme potencia y letalidad. Esta sustancia, perteneciente a la familia de los opioides, destaca por provocar una activación mucho más intensa del circuito de recompensa cerebral en comparación con otros narcóticos.

De acuerdo con el doctor Óscar Prospero García, especialista en neurociencias y exprofesor de la UNAM, la diferencia de dosis entre este compuestos y la morfina es abismal: mientras que esta última se administra en miligramos, el primero se dosifica en microgramos, una milésima parte de un miligramo.

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“Si tomamos un grano de arroz y lo dividimos en tres partes, una de ellas sería suficiente para matar a una persona”, advirtió el experto. Desde 2016, en Estados Unidos se han registrado entre 50 mil y 80 mil muertes anuales por sobredosis de fentanilo, según cifras oficiales, lo que evidencia su peligrosidad. Esta capacidad de generar placer extremo y, al mismo tiempo, riesgo mortal, ha disparado las alarmas sanitarias a nivel internacional.

A escala global, el consumo ilícito de fentanilo ha provocado numerosas muertes desde 2011, de acuerdo con un informe del gobierno mexicano y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que reportan más de 150 decesos diarios por sobreingesta. El académico señaló que los efectos en el cerebro pueden ser “equivalentes a 12 veces el placer de un orgasmo”, lo que explica la rapidez con la que se desarrolla la adicción.

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Mecanismos de acción y riesgos del fentanilo

La potencia de la droga está vinculada a su capacidad para influir directamente en el sistema nervioso central. Sus moléculas afectan principalmente el sistema mesolímbico, responsable de regular la motivación y el placer. Este circuito es esencial para actividades cotidianas, como despertar con energía o mantener la iniciativa para realizar labores diarias. Las sustancias psicoactivas, estimulan este sistema de forma mucho más intensa que drogas como la marihuana o la cocaína, generando una euforia inusitada desde el primer consumo.

El riesgo se multiplica cuando el fentanilo se mezcla con otras sustancias con el fin de potenciar sus efectos. Su combinación con marihuana, por ejemplo, incrementa notablemente la sensación de bienestar, pero también eleva el peligro de un paro cardiorrespiratorio. Incluso en dosis diminutas, puede deprimir severamente la función respiratoria y cardiaca, provocando la muerte de manera casi inmediata. Este peligro es mayor cuando se consume de manera involuntaria, por desconocimiento de su presencia en mezclas ilegales.

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Una mano con guante de látex azul muestra una pequeña pastilla y un grano de arroz partido, que ilustran la dosis letal mínima de fentanilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mercado clandestino, se encuentra en gotas, tabletas de distintos colores que simulan medicamentos legales, papel secante o en polvo mezclado con heroína, metanfetaminas y MDMA. Estas presentaciones carecen de control de calidad y suelen estar contaminadas con otras sustancias, incrementando la probabilidad de sobredosis y efectos tóxicos impredecibles.

Origen, usos médicos y efectos sobre el cerebro

Este compuesto fue desarrollado dentro del contexto médico como respuesta a la necesidad de tratar dolores intensos que no respondían a los analgésicos convencionales. En casos de cáncer avanzado o enfermedades terminales, este opioide sintético ofrece un alivio considerable y mejora la calidad de vida. Su eficacia es tal que puede ser hasta cien veces más potente que la morfina, convirtiéndose en una herramienta indispensable en la medicina paliativa.

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El especialista explicó que los opioides pueden originarse de tres maneras: por producción natural del organismo (endorfinas), extracción vegetal (opio de la amapola) o síntesis química en laboratorio. Tanto la morfina como el fentanilo son empleados en hospitales para tratar el dolor crónico, pero el segundo requiere un control estricto debido a su alta potencia.

Cuando se utiliza bajo supervisión médica y en formas farmacéuticas controladas, los riesgos se minimizan. Sin embargo, la exposición a variantes ilegales, producidas sin estándares de calidad, eleva la posibilidad de desarrollar tolerancia y dependencia, obligando a las personas a aumentar la dosis para sentir los mismos efectos.

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El impacto del fentanilo en el cerebro sigue un recorrido claro: primero, estimula el ganglio basal, generando placer e incentivando la repetición del consumo. Luego, la amígdala extendida y el hipotálamo empiezan a regular el estrés y las emociones, derivando en ansiedad e irritabilidad si se interrumpe el consumo. Finalmente, la corteza prefrontal, encargada del juicio y la toma de decisiones, se ve afectada, lo que lleva a una pérdida de control y a consumir la droga solo para evitar el malestar, más que por placer.