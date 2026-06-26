¿Se casó en secreto con Nodal? El misterioso regreso de Ángela Aguilar a redes

(Instagram)

La reciente aparición de Ángela Aguilar en redes sociales reavivó la curiosidad de sus seguidores, especialmente tras un prolongado silencio digital.

La intérprete se mantuvo casi dos meses alejada de sus canales habituales, mientras los rumores sobre su vida privada y su relación con Christian Nodal seguían generando conversación en plataformas sociales y medios de espectáculos.

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Durante ese periodo de ausencia, los comentarios y especulaciones acerca de la supuesta boda religiosa entre ambos artistas cobraron fuerza. Un video que circuló en redes sociales, donde la pareja compartía momentos junto a otras personas, alimentó la idea de una celebración íntima y reservada.

El mensaje de Ángela Aguilar en su canal de difusión

Cuando Ángela Aguilar retomó el contacto con sus seguidores, optó por hacerlo a través de su canal de difusión en WhatsApp.

En su mensaje, compartió:

“Hola. Espero que estén muy bien. Los extrañé mucho. Tayahua y la lluvia me abrazaron ese día. Entre trabajar en la casita, estar con mi señor esposo, montar y visitar a mi Ta, volví a sentir esa paz que solo ciertos lugares y ciertas personas saben dar. Me fui con el corazón lleno y muy agradecida”.

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Este video presenta una serie de escenas que incluyen a una persona en un vestidor con una bolsa roja y un dispositivo electrónico negro. Se muestran también una piscina exterior, dos puertas de madera de diferentes estilos y un caballo negro ensillado con una persona en un espacio abierto. Las imágenes documentan diversos aspectos de la vida cotidiana.

La cantante también mostró imágenes inéditas de su estancia en su casa de Villanueva, Zacatecas, donde se la vio acompañada de Nodal.

Los videos, editados en formato collage, ofrecieron una mirada a la intimidad familiar y a las visitas que realizó a su abuela materna, evitando entrar en detalles sobre fechas o celebraciones específicas.

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La reaparición de Ángela Aguilar coincidió con la fecha de su regreso a los escenarios, anunciado para el 26 de junio en Colombia. La artista se mostró entusiasta con esta nueva etapa, expresando: “Qué ilusión me da ir a Colombia. Ya estoy lista para cantar juntos”.

Rumores y reacciones ante los anillos

El video que antecedió a la publicación de Ángela provocó una ola de comentarios sobre el posible matrimonio religioso entre los cantantes. En el clip que se difundió en redes el 24 de junio se observaba a Nodal y Ángela cantando una de las nuevas melodías del artista de regional mexicano.

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Este video de formato tipo social media muestra a Christian Nodal y Ángela Aguilar sentados en una mesa con un mantel verde. Ambos sonríen a la cámara y realizan gestos con las manos. Se les observa haciendo un corazón con los dedos y señalando pulseras. Varias personas se ven detrás de ellos.

Los seguidores compararon las nuevas joyas con las alianzas que ambos lucían desde su boda civil en 2024, en Morelos.

En esta ocasión, Nodal llevó dos anillos y Aguilar mostró cuatro, entre ellos su anillo de compromiso y una pieza adicional que, según se especuló, habría recibido como regalo de aniversario.

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Algunos de los comentarios en TikTok fueron:

“Ya traen sus anillos de boda se nos volveriqn a casar en secreto? y si fue asi QUE VIVA EL AMOOOOOR!!!”

“Definitivamente Su Sra Esposa siempre a sido su Musa para componer”

(@nodal / @angela_aguilar_)

A pesar de la expectativa, ninguno de los dos artistas emitió declaraciones confirmando o desmintiendo la celebración de una ceremonia religiosa. Lo único confirmado hasta ese momento fue la postergación de la boda planeada para mayo de 2026 en Zacatecas, aplazada por motivos de seguridad.

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¿Por qué estuvo ausente Ángela Aguilar de las redes?

Durante los meses en que se mantuvo alejada, Ángela Aguilar enfrentó diversas polémicas. Entre ellas, la controversia por la aparición de una modelo parecida a Cazzu en un video de Nodal, así como la cancelación temporal de su boda religiosa.

La cantante había prometido mantener una comunicación frecuente con sus admiradores, pero la tensión mediática y el deseo de privacidad la llevaron a reducir su presencia digital.

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