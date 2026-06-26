Minera a la que pertenecían trabajadores secuestrados en Concordia niega vínculos con el crimen organizado: “lo negamos categóricamente”

Vizsla Silver negó tener vínculos con el crimen organizado, como aseguró un periodista el pasado lunes en la conferencia de prensa matutina. REUTERS/Agustín Marcarian

La compañía minera canadiense Vizsla Silver respondió, por medio de un comunicado, a los señalamientos de que presuntamente tiene vínculos con el crimen organizado.

Por medio del comunicado, la minera dijo que respecto a los señalamiento que la vinculaban con la delincuencia organizada “los negamos categóricamente”.

Aseguró que las investigaciones para esclarecer las causas de lo ocurrido en enero pasado, en el municipio de Concordia, en Sinaloa, donde diez trabajadores de la compañía fueron secuestrados, siguen adelante, y la empresa continuaba colaborando plenamente con las autoridades mexicanas conforme estas avanzan.

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“Como empresa pública, mantenemos el compromiso de actuar con apego a la ley, hablar únicamente sobre información confirmada y sostener los estándares de gobernanza que rigen nuestra operación”, concluyó el comunicado.

Esta postura se lanzó en respuesta a un periodista canadiense que, el pasado lunes 22 de junio, cuestionó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre presuntos vínculos de la minera con grupos del crimen organizado, en la conferencia de prensa matutina.

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La presidenta señaló que hay dos casos que investiga el Gabinete de Seguridad que han sido denunciados en los medios de comunicación. (Presidencia)

El periodista recordó que en la mañanera han salido temas que involucran a mineras canadienses, como Vizsla Silver, y dijo que trabajadores de esta y otra minera canadiense han señalado que se ha tratado con la delincuencia organizada.

“Hay evidencia de que sí han tratado con la delincuencia organizada, para sus operaciones en el lugar de Vizsla Silver hubo secuestros, muertes", señaló.

Ante esto, la presidenta Sheinbaum dijo que las mineras, en caso de que tengan alguna amenaza o alguna solicitud o delito, tienen que hablar con las autoridades. “Tanto con las fiscalías estatales, con la Fiscalía General de la República o el Gabinete de Seguridad. En algunos casos ha habido denuncias de que es alrevés, de que se utiliza a la delincuencia organizada para resolver problemas internos de los trabajadores, ahí no tenemos nosotros realmente ninguna certeza de que así sea”.

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Señaló que hay dos casos que investiga el Gabinete de Seguridad que han sido denunciados en los medios de comunicación, más que directamente en alguna institución, en la Fiscalía o en el Gabinete de Seguridad.

“En el caso de las mineras canadienses más bien el tema es que cumplan con los criterios ambientales y las medidas de mitigación y remediación que cumplen en Canadá y que muchas veces no cumplen en México. Se lo dije yo personalmente al ministro (Mark) Carney, Alicia Bárcena envió una lista de problemáticas de mineras canadienses en México que no han acabado de cumplir con la remediación o los impactos ambientales, o la mitigación de impactos ambientales, que deberían de cumplir, y en ese sentido están trabajando tanto Profepa como Semarnat”, dijo Sheinbaum.

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