Habrá nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX: ubicación, horarios y qué encontrarás en el MUT

Se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum salga del balcón de la CDMX a las 11 de la noche. Crédito: X @rosaicela_

En el corazón del centro histórico de la Ciudad de México abre sus puertas un nuevo espacio que busca atraer a visitantes y habitantes interesados en conocer las raíces culturales del país.

La apertura de este museo coincide con el aumento de visitantes a recintos culturales en la capital, que según cifras oficiales, han superado los 57 millones en los últimos dos años.

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Un museo dedicado al patrimonio textil y cultural

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció durante La Mañanera de este 26 de junio que el nuevo Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT) se integra a la red de museos.

Foto: Cortesía.

En palabras de Curiel de Icaza, este recinto busca dar un lugar central al patrimonio vivo de México y reconocer la diversidad cultural reflejada en los textiles.

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Durante la conferencia, la funcionaria señaló:

“Este museo se hace en un consejo con toma de decisiones con artesanas, artesanos y especialistas y es con ellos con quienes hemos definido todo el trabajo que se articula ahí”. El museo también será residencia para creadores y espacio de talleres de innovación.

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¿Qué encontrarás en el museo?

El recinto alberga una colección formada por piezas de maestras y maestros artesanos de distintas regiones.

Entre las salas, destaca una interactiva donde el público puede explorar técnicas, fibras y tintes, así como conocer prendas en lenguas originarias.

Este video es una cobertura del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT). Muestra la fachada del museo ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, frente al Templo Mayor. Se observan interiores con patios amarillos y balcones. Las exhibiciones incluyen prendas textiles tradicionales en maniquíes y un telar de madera. También se aprecia un espacio con mesas y sillas de colores, diseñado para actividades educativas o talleres. El video presenta las instalaciones y algunas de las colecciones del museo.

Además, se incluye un área lúdica para niñas, niños y familias, y la opción de realizar visitas guiadas o usar audioguía en español, inglés y náhuatl. El museo también ofrece exposiciones temporales, foros, capacitaciones y una tienda Fonart.

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Ubicación, horarios y detalles para la visita

El Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos se localiza frente al Templo Mayor, en la Casa del Marqués del Apartado, obra del arquitecto Manuel Tolsá.

El recinto abre de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas. La experiencia de recorrer el museo se complementa con actividades familiares, talleres y la presencia de una tienda especializada en arte popular.

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¿Qué otros museos ver en CDMX durante el mundial?

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, resaltó que la red de museos y zonas arqueológicas de la Ciudad de México se encuentra activa y con una afluencia creciente de visitantes en el marco del Mundial 2026.

Entre las exposiciones que más interés han generado destaca la muestra sobre el juego de pelota en el Museo del Templo Mayor, centrada en el ritual religioso, político y social de esta práctica mesoamericana.

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Comunidades y artesanos de Guerrero, Hidalgo y Estado de México participan activamente en la creación del museo como parte del reconocimiento al patrimonio cultural mexicano. | (crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

En el Museo Nacional de Antropología se presenta la exposición “Tachtli, espacios de juego sagrado”, una serie de fotografías aéreas de antiguos juegos de pelota realizadas por Santiago Arau.

La funcionaria también mencionó la exposición de arte chicano en Bellas Artes, la primera en abrir sus puertas a colectivos de migrantes y comunidades afromexicanas, así como la exhibición dedicada a Roberto Montenegro, figura relevante en la historia del muralismo en México.

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La agenda cultural incluye experiencias en zonas arqueológicas con recorridos especiales, amaneceres y atardeceres en sitios como Tula, Xochicalco y Cuicuilco, además de visitas especializadas en Guachimontones y Boca de Potrerillos, siempre con el eje temático del juego de pelota como vínculo entre pasado y presente.