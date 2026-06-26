México

Alejandro Fernández hace historia: 270 mil asistentes llenan La Minerva durante concierto gratuito por el Mundial 2026

El cantante encabezó La serenata más grande del mundo, un espectáculo gratuito organizado para el FIFA Fan Fest, con Camila y Alex Fernández, Julión Álvarez y Alfredo Olivas

Guardar
Google icon

El cantante encabezó La serenata más grande del mundo, un espectáculo gratuito organizado como parte de las actividades del FIFA Fan Fest, con Camila y Alex Fernández, Julión Álvarez y Alfredo Olivas

Guadalajara vivió una de las noches más memorables de su historia reciente con el concierto gratuito de Alejandro Fernández, quien reunió a 270 mil personas en la Glorieta de La Minerva durante La serenata más grande del mundo, un espectáculo organizado como parte de las actividades del FIFA Fan Fest del Mundial 2026.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por el Gobierno de Jalisco y el gobernador Pablo Lemus, la asistencia superó ampliamente la registrada días antes por la agrupación Maná en el mismo escenario, consolidándose como el concierto con mayor afluencia celebrado en este emblemático espacio de la capital jalisciense.

PUBLICIDAD

Desde las primeras horas del 25 de junio, miles de personas comenzaron a llegar a las inmediaciones de La Minerva para asegurar un lugar. Familias completas, turistas nacionales y aficionados al futbol convivieron en una jornada que combinó la pasión por la música regional mexicana con el ambiente mundialista que vive Guadalajara como una de las sedes de la Copa del Mundo de 2026.

Una celebración de la música mexicana con invitados especiales

El espectáculo comenzó poco después de las 21:00 horas con la presentación de Camila Fernández, quien abrió la velada interpretando algunos de sus temas más conocidos y un homenaje a Selena con la canción No me queda más. “¡Qué nervio, qué bendición estar aquí, en mi casa, con mi gente!”, expresó antes de presentar a su padre.

PUBLICIDAD

Vestido con un tradicional traje de charro, Alejandro Fernández apareció en el escenario entre una ovación multitudinaria para interpretar clásicos como “No me sé rajar”, “Hermoso cariño”, “Cascos ligeros” y “Estos celos”, temas que fueron coreados por miles de asistentes.

Miles de personas abarrotaron la Glorieta de La Minerva para presenciar el concierto gratuito de Alejandro Fernández, que reunió a 270 mil asistentes como parte de las actividades del FIFA Fan Fest rumbo al Mundial 2026 en Guadalajara
Miles de personas abarrotaron la Glorieta de La Minerva para presenciar el concierto gratuito de Alejandro Fernández, que reunió a 270 mil asistentes como parte de las actividades del FIFA Fan Fest rumbo al Mundial 2026 en Guadalajara

Durante su mensaje al público, el intérprete destacó el orgullo que representa para Guadalajara ser sede del Mundial.

“Mi casa, mi familia. Y la mejor sede mundialista de América Latina. Y no lo digo yo, lo dice el mundo entero. Guadalajara y todo México hemos demostrado que somos los mejores anfitriones del mundo. Siento una gran emoción de volverme a encontrar y regresar a este escenario con La Minerva como testigo”, expresó Alejandro Fernández.

“Jalisco, hoy con esta serenata haremos vibrar a todo el mundo, porque nuestra música mexicana alegra los corazones sin importar dónde hayan nacido. ¡Viva Jalisco!”, añadió el intérprete.

La producción reunió a cerca de 40 músicos sobre el escenario y ofreció un recorrido por distintas etapas de la carrera de “El Potrillo”, alternando éxitos rancheros, baladas y temas de su repertorio pop.

Julión Álvarez, Alfredo Olivas y los hijos de “El Potrillo” acompañaron la noche

Uno de los momentos más esperados llegó con la participación de Alfredo Olivas, quien compartió escenario con Alejandro Fernández para interpretar Cobijas ajenas. Posteriormente continuó con éxitos como El precio de la soledad y Con la novedad, recibiendo una de las ovaciones más fuertes de la noche.

Más tarde apareció Julión Álvarez, quien primero interpretó algunos de sus temas más populares, entre ellos "Terrenal", "Rey sin reina" y "Regalo de Dios". Posteriormente volvió a compartir escenario con Alejandro Fernández para cantar “Nube viajera”, uno de los momentos más celebrados del concierto.

El espectáculo también sirvió para que Alejandro interpretara por primera vez en vivo “Cada día me gustas más”, canción que originalmente grabó junto a Grupo Frontera.

Un recorrido por los mayores éxitos de Alejandro Fernández

Durante más de tres horas de espectáculo, el cantante interpretó algunos de los temas más representativos de su trayectoria, entre ellos:

  • Te voy a perder
  • Abrázame
  • Eso y más
  • Tu amor me hace tanto bien
  • Decepciones
  • Qué lástima
  • Sé que te duele
  • A mi manera

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Alejandro Fernández se trasladó en un carrito de golf hacia un escenario alterno instalado entre el público. Desde ese punto interpretó “Guadalajara” y “Cielito lindo”, mientras un espectáculo de fuegos artificiales iluminó el cielo tapatío y miles de asistentes acompañaban cada estrofa.

Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, le informa al cantante Alejandro Fernández que rompió el récord de asistencia en la Minerva, con La Serenta Más Grande del Mundo

Un cierre familiar para una noche histórica

En la recta final del concierto, Alejandro Fernández regresó al escenario principal con un segundo cambio de vestuario de su marca Arre para interpretar Felicidades y Un millón de primaveras.

El cierre estuvo marcado por un momento familiar al invitar nuevamente a sus hijos Camila Fernández y Alex Fernández a compartir el escenario.

Antes de interpretar los últimos temas de la noche, el cantante recordó el respaldo que recibió de su padre, Vicente Fernández, durante el inicio de su carrera y aseguró que ahora busca brindar ese mismo apoyo a sus hijos.

Temas Relacionados

Mundial 2026Alejandro FernándezJulion ÁlvarezFan FestGuadalajaramexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Poder Judicial analizará omisión histórica del Ejército Mexicano en la entrega de archivos de la Guerra Sucia

La negativa histórica del sector a transparentar información sobre hechos de represión estatal ha prolongado la deuda con quienes buscan justicia desde hace medio siglo

Poder Judicial analizará omisión histórica del Ejército Mexicano en la entrega de archivos de la Guerra Sucia

Patrimonio de Gertz Manero está declarado con total transparencia: Sheinbaum defiende a embajador de México en Reino Unidos

Según datos atribuidos a la UIF, entre 2014 y 2015 Gertz Manero compró 122 automóviles de lujo por 109 millones 775 mil 339 pesos. La mayor parte Mercedes Benz y un Rolls Royce

Patrimonio de Gertz Manero está declarado con total transparencia: Sheinbaum defiende a embajador de México en Reino Unidos

Sheinbaum pide a estudiantes en paro liberar instalaciones de Canal Once

La jefa de Estado afirmó que se encuentran atendiendo las demandas de los alumnos del IPN

Sheinbaum pide a estudiantes en paro liberar instalaciones de Canal Once

Habrá nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX: ubicación, horarios y qué encontrarás en el MUT

Te decimos todos los detalles para que vivas una experiencia cultural

Habrá nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX: ubicación, horarios y qué encontrarás en el MUT

EN VIVO | Bloqueos en la CDMX hoy 26 de junio: marcha en Reforma, cierres por obras y Lucha Libre en Arena México

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este viernes

EN VIVO | Bloqueos en la CDMX hoy 26 de junio: marcha en Reforma, cierres por obras y Lucha Libre en Arena México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Minera a la que pertenecían trabajadores secuestrados en Concordia niega vínculos con el crimen organizado: “lo negamos categóricamente”

Minera a la que pertenecían trabajadores secuestrados en Concordia niega vínculos con el crimen organizado: “lo negamos categóricamente”

Marina detiene a ‘Delta 7′, presunto secuestrador de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

Señalamientos sobre que el narco controla frontera norte de México son por elecciones en EEUU, dice Sheinbaum

Capturan en México a fugitivo de Texas acusado de abuso sexual infantil

ENTRETENIMIENTO

Habrá nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX: ubicación, horarios y qué encontrarás en el MUT

Habrá nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX: ubicación, horarios y qué encontrarás en el MUT

Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano sigue sin cumplir la disculpa pública un año después de la sentencia

Giovanni Medina tacha de ‘ingrata’ a Fátima Bosch y asegura conocerla bien: “Se le ayudó en temas jurídicos muy turbios”

¿Se casó en secreto con Nodal? El misterioso regreso de Ángela Aguilar a redes

Yulay casi pierde la vista por espuma en festejos del Ángel tras México vs Chequia: “Estuve a nada”

DEPORTES

¿Indirecta para México? Pochettino asegura que la historia la escribe la copa, no tres triunfos en fase de grupos

¿Indirecta para México? Pochettino asegura que la historia la escribe la copa, no tres triunfos en fase de grupos

Debut de Katya Itzel García como árbitra del Mundial 2026 representa la reivindicación de las mujeres, afirma Sheinbaum

Gobierno de México decreta “home office” en CDMX para el partido de la Selección Mexicana el 30 de junio

México vs Chequia: el partido más visto en la historia de los Mundiales en territorio nacional

Cabo Verde vs Arabia Saudita EN VIVO: así llegan al partido del Mundial 2026