Alejandro Fernández hace historia: 270 mil asistentes llenan La Minerva durante concierto gratuito por el Mundial 2026

El cantante encabezó La serenata más grande del mundo, un espectáculo gratuito organizado como parte de las actividades del FIFA Fan Fest, con Camila y Alex Fernández, Julión Álvarez y Alfredo Olivas

Guadalajara vivió una de las noches más memorables de su historia reciente con el concierto gratuito de Alejandro Fernández, quien reunió a 270 mil personas en la Glorieta de La Minerva durante La serenata más grande del mundo, un espectáculo organizado como parte de las actividades del FIFA Fan Fest del Mundial 2026.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por el Gobierno de Jalisco y el gobernador Pablo Lemus, la asistencia superó ampliamente la registrada días antes por la agrupación Maná en el mismo escenario, consolidándose como el concierto con mayor afluencia celebrado en este emblemático espacio de la capital jalisciense.

PUBLICIDAD

Desde las primeras horas del 25 de junio, miles de personas comenzaron a llegar a las inmediaciones de La Minerva para asegurar un lugar. Familias completas, turistas nacionales y aficionados al futbol convivieron en una jornada que combinó la pasión por la música regional mexicana con el ambiente mundialista que vive Guadalajara como una de las sedes de la Copa del Mundo de 2026.

Una celebración de la música mexicana con invitados especiales

El espectáculo comenzó poco después de las 21:00 horas con la presentación de Camila Fernández, quien abrió la velada interpretando algunos de sus temas más conocidos y un homenaje a Selena con la canción No me queda más. “¡Qué nervio, qué bendición estar aquí, en mi casa, con mi gente!”, expresó antes de presentar a su padre.

PUBLICIDAD

Vestido con un tradicional traje de charro, Alejandro Fernández apareció en el escenario entre una ovación multitudinaria para interpretar clásicos como “No me sé rajar”, “Hermoso cariño”, “Cascos ligeros” y “Estos celos”, temas que fueron coreados por miles de asistentes.

Miles de personas abarrotaron la Glorieta de La Minerva para presenciar el concierto gratuito de Alejandro Fernández, que reunió a 270 mil asistentes como parte de las actividades del FIFA Fan Fest rumbo al Mundial 2026 en Guadalajara

Durante su mensaje al público, el intérprete destacó el orgullo que representa para Guadalajara ser sede del Mundial.

“Mi casa, mi familia. Y la mejor sede mundialista de América Latina. Y no lo digo yo, lo dice el mundo entero. Guadalajara y todo México hemos demostrado que somos los mejores anfitriones del mundo. Siento una gran emoción de volverme a encontrar y regresar a este escenario con La Minerva como testigo”, expresó Alejandro Fernández.

“Jalisco, hoy con esta serenata haremos vibrar a todo el mundo, porque nuestra música mexicana alegra los corazones sin importar dónde hayan nacido. ¡Viva Jalisco!”, añadió el intérprete.

PUBLICIDAD

La producción reunió a cerca de 40 músicos sobre el escenario y ofreció un recorrido por distintas etapas de la carrera de “El Potrillo”, alternando éxitos rancheros, baladas y temas de su repertorio pop.

Julión Álvarez, Alfredo Olivas y los hijos de “El Potrillo” acompañaron la noche

Uno de los momentos más esperados llegó con la participación de Alfredo Olivas, quien compartió escenario con Alejandro Fernández para interpretar Cobijas ajenas. Posteriormente continuó con éxitos como El precio de la soledad y Con la novedad, recibiendo una de las ovaciones más fuertes de la noche.

PUBLICIDAD

Más tarde apareció Julión Álvarez, quien primero interpretó algunos de sus temas más populares, entre ellos "Terrenal", "Rey sin reina" y "Regalo de Dios". Posteriormente volvió a compartir escenario con Alejandro Fernández para cantar “Nube viajera”, uno de los momentos más celebrados del concierto.

El espectáculo también sirvió para que Alejandro interpretara por primera vez en vivo “Cada día me gustas más”, canción que originalmente grabó junto a Grupo Frontera.

PUBLICIDAD

Un recorrido por los mayores éxitos de Alejandro Fernández

Durante más de tres horas de espectáculo, el cantante interpretó algunos de los temas más representativos de su trayectoria, entre ellos:

Te voy a perder

Abrázame

Eso y más

Tu amor me hace tanto bien

Decepciones

Qué lástima

Sé que te duele

A mi manera

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Alejandro Fernández se trasladó en un carrito de golf hacia un escenario alterno instalado entre el público. Desde ese punto interpretó “Guadalajara” y “Cielito lindo”, mientras un espectáculo de fuegos artificiales iluminó el cielo tapatío y miles de asistentes acompañaban cada estrofa.

PUBLICIDAD

Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, le informa al cantante Alejandro Fernández que rompió el récord de asistencia en la Minerva, con La Serenta Más Grande del Mundo

Un cierre familiar para una noche histórica

En la recta final del concierto, Alejandro Fernández regresó al escenario principal con un segundo cambio de vestuario de su marca Arre para interpretar Felicidades y Un millón de primaveras.

El cierre estuvo marcado por un momento familiar al invitar nuevamente a sus hijos Camila Fernández y Alex Fernández a compartir el escenario.

Antes de interpretar los últimos temas de la noche, el cantante recordó el respaldo que recibió de su padre, Vicente Fernández, durante el inicio de su carrera y aseguró que ahora busca brindar ese mismo apoyo a sus hijos.

PUBLICIDAD