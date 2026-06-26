Sinaloa registra jornada violenta con 10 asesinatos en un solo día: Defensa refuerza con 90 efectivos de las fuerzas especiales

La Guardia Nacional y la Defensa Nacional mandaron a 90 elementos para reforzar la seguridad de Sinaloa tras la muerte de 10 personas en un sólo día Foto: Defensa

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que el jueves 25 de junio abrió seis carpetas por homicidio doloso y feminicidio tras la localización de 10 personas sin vida en los municipios de Culiacán y Escuinapa. La autoridad precisó que los registros se originaron a partir de hallazgos reportados en distintos puntos y quedaron asentados en expedientes ministeriales.

En el mismo reporte, la dependencia indicó que en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro se recibieron dos denuncias. También se registraron tres denuncias en la Región Centro ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas por el delito de Privación de la Libertad Personal, de acuerdo con la información oficial.

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Según la Fiscalía estatal, en Culiacán se integraron cuatro carpetas de investigación por homicidio doloso, una por homicidio doloso y feminicidio, y una más por feminicidio. La institución sostuvo que estos casos correspondieron a hallazgos realizados en diferentes zonas de la capital sinaloense.

Una de las personas fue localizada entre el bulevar Fuerza Aérea Mexicana y la carretera Culiacán–Las Brisas, según el informe. Otra fue hallada en la colonia Villa de Santa Anita, hecho que se asentó dentro de una carpeta por homicidio doloso.

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Diversos militares con equipo táctico fueron enviados a Sinaloa tras incremento de la violencia Foto: Defensa

La autoridad detalló que en la colonia Infonavit Solidaridad fueron localizadas son dos personas del sexo masculino y una del sexo femenino sin vida. Ese evento se integró en una carpeta de investigación por los delitos de homicidio doloso y feminicidio, conforme al parte emitido por la dependencia.

En la colonia Pemex se ubicaron dos personas sin vida, de acuerdo con el reporte oficial. La Fiscalía también comunicó que una persona del sexo femenino fue localizada por hechos ocurridos en la colonia República Mexicana y que el expediente correspondiente se abrió por el delito de feminicidio.

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Fuera de la capital, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa reportó que en el municipio de Escuinapa se localizaron dos personas sin vida a un costado de la autopista Mazatlán–Tepic. La institución señaló que el hallazgo se asentó en las carpetas correspondientes, sin detallar identidades.

El gabinete de seguridad envió a elementos especiales para reforzar la segurdad en Sinaloa Foto: Defensa

La dependencia explicó que los datos difundidos provenían de denuncias formalizadas ante Unidades y Agencias del Ministerio Público. También reiteró su compromiso de mantener informada a la sociedad con información oficial sobre los hechos registrados en la entidad.

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Se abrieron seis carpetas por homicidio doloso y feminicidio tras localizar 10 personas sin vida en Culiacán y Escuinapa .

En Culiacán se reportaron hallazgos en Fuerza Aérea Mexicana–Culiacán–Las Brisas, Villa de Santa Anita, Infonavit Solidaridad, Pemex y República Mexicana.

Se recibieron dos denuncias por robo de vehículo y tres por Privación de la Libertad Personal en la Región Centro, según el informe oficial.

Un contingente de 90 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano fue desplegado a Sinaloa a las 08:35 horas de este jueves 26 de junio de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad en la entidad.

El refuerzo se integró a las operaciones de la 9/a. Zona Militar con el objetivo de inhibir actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región, y para apoyar el trabajo conjunto que ya realizaban el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en el estado.

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De acuerdo con la información disponible, el traslado se realizó en una aeronave Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional. El vuelo partió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a la Base Aérea Militar de Culiacán, donde el personal quedó en posición para incorporarse a las acciones operativas.

El envío de unidades de Fuerzas Especiales buscó reforzar el despliegue en campo para continuar con la desarticulación de estructuras de organizaciones delictivas y facilitar la detención de generadores de violencia en la entidad, mediante operaciones precisas y coordinadas con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

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El despliegue se efectuó bajo los lineamientos establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con el compromiso de respetar en todo momento los derechos humanos, según lo señalado en el comunicado del operativo. La movilización tuvo como finalidad beneficiar a la población sinaloense con un incremento en la capacidad operativa y de reacción en puntos considerados prioritarios para la seguridad estatal.

Se desplegaron 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales a Sinaloa el 26 de junio de 2026 a las 08:35 horas.

El traslado se realizó en un Boeing 727 de la Guardia Nacional desde el AICM a la Base Aérea Militar de Culiacán.

Los efectivos se sumaron a operaciones de la 9/a. Zona Militar para inhibir actividades ilícitas y detener generadores de violencia.

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