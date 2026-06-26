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Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano sigue sin cumplir la disculpa pública un año después de la sentencia

La cantante aseguró que el productor continúa sin cumplir con la disculpa pública y la indemnización ordenadas por la autoridad judicial

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"Sasha Sokol se sincera sobre el abuso de poder que vivió en su relación con Luis de Llano
"Sasha Sokol se sincera sobre el abuso de poder que vivió en su relación con Luis de Llano

A un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución definitiva a su favor, la cantante y actriz Sasha Sokol denunció que el productor Luis de Llano aún no cumple con una de las principales medidas de reparación ordenadas por la justicia: ofrecer una disculpa pública.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, la exintegrante de Timbiriche recordó que han transcurrido 365 días desde que el máximo tribunal del país confirmó la sentencia por daño moral en contra del productor, quien, aseguró, ha recurrido a distintos mecanismos legales para retrasar la ejecución del fallo.

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“Luis quiere prolongar su impunidad, lo cual demuestra su falta de conciencia. Ha buscado cualquier recurso legal a su alcance para aplazar el cumplimiento de su sentencia. Sólo aplazar, porque la sentencia es irrevocable”, escribió la cantante.

Sokol enfatizó que una resolución judicial no representa el final del proceso si las medidas ordenadas por la autoridad no se ejecutan. “La justicia no se obtiene solamente con una sentencia a favor, sino con el cumplimiento de la misma”, expresó.

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La cantante también recordó que han pasado cuatro años desde que hizo pública su denuncia y más de cuatro décadas desde que ocurrieron los hechos que dieron origen al proceso legal.

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La disculpa pública, una medida que sigue pendiente

La sentencia ratificada por la Suprema Corte estableció diversas medidas de reparación que Luis de Llano debía cumplir tras ser declarado responsable por daño moral.

Entre ellas se encuentran la obligación de ofrecer una disculpa pública, abstenerse de hacer referencias públicas sobre Sasha Sokol, tomar un curso de prevención de conductas sexuales y pagar una indemnización.

De acuerdo con la artista, el productor ya cumplió con dos de esas disposiciones: dejar de mencionarla públicamente y acreditar el curso ordenado por la autoridad. Sin embargo, permanecen pendientes tanto la disculpa pública como el pago de la indemnización.

Desde principios de este año, Sokol informó que el plazo para presentar la disculpa venció el 9 de enero sin que ésta se realizara. Meses después, sostiene que la situación permanece sin cambios.

“Quiero que acepte lo que pasó”

Además de recordar el estado del proceso, Sasha Sokol explicó por qué considera indispensable que Luis de Llano cumpla con la disculpa pública ordenada por la justicia.

Según la intérprete, ese acto representa mucho más que un requisito legal, pues permitiría reconocer públicamente la responsabilidad por los hechos y contribuiría a frenar la revictimización que, asegura, ha enfrentado durante los últimos años.

“Revictimizar significa profundizar el dolor emocional, y exactamente eso hace Luis al evadir su obligación ante la justicia y ante mí”, escribió. La cantante señaló que desea que el productor reconozca públicamente lo sucedido para que cese la difusión de versiones que, afirma, han distorsionado el caso.

“Quiero que él acepte públicamente lo que en verdad pasó; para que quienes creyeron mentiras dejen de revictimizarme.” Asimismo, sostuvo que el incumplimiento de la sentencia ha provocado que continúen los cuestionamientos hacia ella y hacia su familia.

Hasta el momento, Luis de Llano no ha emitido un posicionamiento público sobre las recientes declaraciones de Sasha Sokol ni sobre el señalamiento de que continúa sin cumplir con la disculpa pública y otras medidas pendientes derivadas de la sentencia definitiva emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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