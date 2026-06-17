Trump afirma que “los cárteles gobiernan México” y describe a Sheinbaum como una mujer “muy asustada”

El mandatario dice que su gobierno ahora enfocará operativos en los cruces por tierra que pasan por territorio mexicano, tras atribuirse una baja en el flujo de estupefacientes por un corredor bajo vigilancia. (Infobae-Itzallana)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la situación de seguridad en México con declaraciones que generaron repercusión en ambos países. Según el registro de sus palabras, el mandatario afirmó que las autoridades estadounidenses han logrado reducir en 60% el tráfico de drogas por una de las rutas que monitorean, y adelantó que ahora concentrarán sus esfuerzos en las rutas terrestres que atraviesan territorio mexicano.

“Los cárteles, simplemente, gobiernan”

Trump aseguró que “México ha perdido el control de su país” y que son las organizaciones criminales las que ejercen el poder real en el territorio. “Los cárteles dirigen México, y es triste”, expresó, en lo que se trata de una postura que el republicano ha repetido en múltiples ocasiones desde el inicio de su segundo mandato.

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El mandatario estadounidense también se refirió directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien calificó como “una mujer muy buena”, pero agregó que se trata de “una mujer muy asustada” frente al poder de los grupos del narcotráfico que operan en el país. “Los cárteles de la droga están totalmente al mando de México”, insistió.

U.S. President Donald Trump holds a press conference during the G7 Summit in Evian-les-Bains, France, June 17, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

Una narrativa que se repite

Estas declaraciones se suman a una serie de pronunciamientos similares que Trump ha hecho a lo largo de 2026, en los que ha:

Vinculado el tráfico de drogas hacia Estados Unidos con la situación de seguridad en territorio mexicano.

Ofrecido en distintas ocasiones el envío de tropas estadounidenses para combatir a los cárteles, propuesta que el gobierno mexicano ha rechazado.

Calificado a México como “el epicentro de la violencia de los cárteles” en el hemisferio durante foros internacionales de seguridad.

La presidenta Sheinbaum ha respondido en distintas conferencias matutinas que México está actuando contra el crimen organizado y que mantiene una postura de cooperación con Washington, sin que ello implique ceder soberanía. La mandataria ha insistido en que una intervención militar estadounidense “no es una opción” para su gobierno, y ha subrayado el principio de responsabilidad compartida entre ambos países en materia de seguridad y tráfico de armas.

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Contexto de tensión bilateral

Las declaraciones se producen en un momento de fricciones constantes entre ambos gobiernos, marcado por:

Amenazas previas de acciones unilaterales si México “no hace su trabajo” contra el narcotráfico.

La designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Washington.

Alertas de viaje del Departamento de Estado que incorporaron el factor “terrorismo” para distintos estados mexicanos, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El G7 de París, escenario del endurecimiento del discurso anticartel

Las declaraciones de Trump se producen en paralelo a la participación de su gabinete en el G7 celebrado en París. En el marco del foro denominado “No al financiamiento del terrorismo”, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que las redes criminales operan más allá de las fronteras nacionales y utilizan mecanismos financieros complejos para sostener sus actividades, equiparando al Cártel de Sinaloa con organizaciones como Hezbolá y estructuras vinculadas con Irán. La postura refuerza la estrategia del gobierno de Trump de tratar a los cárteles mexicanos como organizaciones con características similares a grupos terroristas internacionales, un enfoque que ha incrementado la presión diplomática sobre México y que la presidenta Sheinbaum ha respondido reiterando el principio de soberanía nacional.

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