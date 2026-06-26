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Darán informes mensuales sobre bienes decomisados por corrupción y su destino social en México

Dos fallos judiciales recientes a favor de la FGR pusieron en marcha el esquema que la Presidenta prometió transparentar durante su administración

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno federal presentará, al menos una vez al mes —y posiblemente cada 15 días—, un informe público sobre los recursos recuperados mediante juicios de extinción de dominio y el destino que se les dará a las comunidades que más los necesitan.

El anuncio llega tras dos victorias judiciales recientes de la Fiscalía General de la República (FGR): uno en el caso Odebrecht y otro en el caso Agronitrogenados, vinculado al ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Los inmuebles obtenidos en esos fallos pasan al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), que los subasta y destina los fondos a programas sociales.

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¿Cómo funciona el mecanismo de recuperación?

El proceso que describió Sheinbaum opera en tres etapas. Primero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congela o inhabilita cuentas vinculadas a actos de corrupción. Luego, el titular de la cuenta tiene la posibilidad de reclamar esos recursos directamente ante la UIF o, si ese trámite no prospera, acudir a los tribunales.

Si tampoco procede en esa segunda instancia, los recursos permanecen asegurados. La FGR entonces inicia los juicios de extinción de dominio para que los bienes pasen definitivamente al INDEP.

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(Foto: Cuartoscuro)
(Foto: Cuartoscuro)

La mandataria precisó que el INDEP recibe solicitudes de comunidades sobre el destino de esos recursos. Mencionó como referente la venta del avión presidencial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo producido financió la construcción de dos hospitales.

El fallo sobre Agronitrogenados y el caso Odebrecht

En mayo de 2026, la FGR obtuvo la extinción de dominio de una residencia valuada en 51 millones 701 mil 973 pesos, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. El inmueble perteneció a Lozoya y fue adquirido con recursos de la venta a sobreprecio de la planta Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México.

El procedimiento tardó cinco años: la demanda se presentó en 2021, un primer juzgado la declaró improcedente y la FGR apeló. El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia civil revocó ese fallo y habilitó la extinción.

Sheinbaum pidió a la FGR y a la propia UIF que informen públicamente sobre estos inmuebles y sobre cada recuperación de recursos que resulte de los juicios ganados. La idea, dijo, es mostrar con transparencia a quién y para qué se destinan los bienes del Estado.

El Indep anuncia sus eventos a través de medios oficiales (Foto: TwitterIndepOficialMex)
El Indep anuncia sus eventos a través de medios oficiales (Foto: TwitterIndepOficialMex)

Las irregularidades en Cuautitlán que detonaron la pregunta

La pregunta al gobierno federal surgió a partir de un caso municipal. La alcaldesa de Cuautitlán, Estado de México, Juana Carrillo Luna, denunció presuntas irregularidades por 417 millones 261 mil 249 pesos en el ejercicio fiscal 2024 de la administración anterior, encabezada por el ex alcalde Aldo Ledesma.

Las auditorías realizadas por la Contraloría Municipal y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) detectaron afectaciones en obra pública, adquisiciones, patrimonio municipal y manejo financiero. El Órgano Interno de Control integró 42 procedimientos administrativos: 40 por posibles faltas y 2 clasificados como conductas graves, que podrían derivar en inhabilitaciones de hasta 20 años.

El gobierno de Cuautitlán también presentó 12 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones, y dio vista al Tribunal Especializado en Materia de Responsabilidades Administrativas.

El INDEP y el destino de los bienes decomisados

El INDEP ha realizado subastas periódicas de bienes recuperados. En mayo de 2026 puso a la venta 211 inmuebles agrupados en 75 lotes, aunque solo 4 encontraron comprador. La recaudación total de esa jornada fue de poco más de 47.8 millones de pesos.

Un hombre con martillo en podio de subasta INDEP con cartel de "Subasta de Bienes Inmuebles". Asistentes con paletas y pantalla digital con "Oferta Actual $3,500,000.00".
Un subastador levanta su martillo durante una concurrida subasta de bienes inmuebles del INDEP, con asistentes mostrando sus paletas y una pantalla indicando una oferta de $3,500,000.00. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los lotes adjudicados figuraron un terreno en Zapopan, cuatro locales comerciales en Querétaro, una nave industrial en Hidalgo del Parral y un terreno en Toluca. Propiedades vinculadas a figuras del crimen organizado, como la casa donde fue detenido Alfredo Beltrán Leyva, no recibieron ninguna oferta.

La presidenta subrayó que el objetivo de toda la cadena —desde el congelamiento de cuentas hasta la subasta— es devolver al pueblo lo que fue sustraído del erario, independientemente del partido político que haya cometido las irregularidades.

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