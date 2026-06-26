Debut de Katya Itzel García como árbitra del Mundial 2026 representa la reivindicación de las mujeres, afirma Sheinbaum

Claudia Sheinbaum felicitó a Katia Itzel por ser la primera árbitra mexicana en pitar un Mundial (Crédito: Presidencia | REUTERS)

Durante la emisión de este Mundial 2026, México ha sido partícipe de varios récords: desde el jugador más joven debutante, hasta la primera mexicana en liderar un partido de élite. Es en este último punto donde la silbante Katia Itzel García destacó en su más reciente participación, no solo por lo que representa para el gremio arbitral en nuestro país, sino como un ejemplo de superación para todas las mujeres que sueñan con incursionar en el mundo del futbol.

A raíz de su llamado por parte de la FIFA, Katia se convirtió en un blanco de críticas y dudas sobre su capacidad para poder coordinar un partido masculino.

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No obstante, tras su designación también llegaron los elogios, las recomendaciones y las palabras de aliento que miles de niñas y adolescentes externaron al ver una representación real en el torneo de naciones más importante del planeta.

La joven silbante hizo historia para nuestro país en su primera participación en un mundial varonil. (Photo by Juan MABROMATA / AFP)

Sheinbaum reconoce la labor de Katia Itzel

Luego de participar de manera oficial como árbitra central, Katia Itzel inscribió su nombre en los libros de historia del deporte azteca, no solo por su perseverancia, también por la pulcritud y rectitud con la que ejecuta su trabajo en el terreno de juego.

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Esta disciplina y desempeño no pasó desapercibido para la presidenta Claudia Sheinbaum quien reconoció, a través de su conferencia matutina, que la joven es una clara muestra del empeño, trabajo y esfuerzo que las mujeres mexicanas hacen día a día para poder lograr todos sus sueños.

“Imagínense lo que le costó a Katia. De por sí a un buen árbitro, para llegar a un partido del Mundial, requiere muchísimos exámenes, tener que pasar distintos filtros, ahora imagínense para una mujer ser árbitra de un partido de hombres”, explicó.

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“Es un esfuerzo extraordinario de Katia y de la auxiliar Sandra porque es difícil llegar a ese nivel de competitividad y habla del esfuerzo personal, pero también de la reivindicación de las mujeres que podemos ser lo que queremos ser. El cambio cultural es muy importante y es gracias a esta apertura que se ha dado. Muchas felicidades a nuestras representantes en el Mundial”, puntualizó la mandataria.

La presidenta se mostró feliz por la incursión de la árbitra mexicana. | Presidencia

¿Cómo le fue a Katia Itzel?

El arbitraje mexicano ha vuelto a escribir letras de oro en los libros de historia del fútbol internacional. La silbante mexicana Katia Itzel García ha tenido un desempeño sobresaliente en la Copa Mundial de la FIFA 2026, rompiendo barreras de género y demostrando una gran solvencia técnica en el torneo de fútbol masculino más importante del planeta.

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Con 33 años y una destacada preparación académica y profesional, la egresada de la UNAM cumplió el sueño de convertirse en la primera mujer mexicana en actuar como árbitra central en una cita mundialista varonil, ganándose los aplausos de la crítica especializada y el respaldo de la FIFA.

La Copa Mundial 2026 ha sido un camino de constante crecimiento para la silbante capitalina. Antes de recibir su oportunidad de oro como jueza principal, Katia Itzel ya venía sumando valiosa experiencia acumulando kilómetros en las bandas de las canchas norteamericanas.

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Tuvo buenas calificaciones tras el partido que dirigió. (REUTERS/Bernadett Szabo)

Hasta el momento, registra cuatro apariciones oficiales en el torneo:

Países Bajos vs. Japón (14 de junio): Fungió como cuarta árbitra en la fase de grupos.

Inglaterra vs. Croacia (18 de junio): Se desempeñó nuevamente como cuarta oficial en un ríspido duelo europeo.

Estados Unidos vs. Australia (19 de junio): Actuó como cuarta silbante, quedando muy cerca de entrar al terreno de juego debido a un amago de lesión por calambres del colegiado principal.

Túnez 1-3 Países Bajos (25 de junio): Su debut histórico como árbitra central. Con un partido sumamente fluido, Katia Itzel controló con personalidad las acciones en el Kansas City Stadium, validando los goles de Brian Brobbey, Jan Paul van Hecke y el descuento del tunecino Hazem Mastouri, dejando una tarjeta de presentación impecable para el arbitraje de la Concacaf.

El propio técnico neerlandés, Ronald Koeman, elogió su capacidad previo al duelo asegurando que “si la FIFA decide ponerla es porque está preparada, no importa de dónde venga”, confianza que la mexicana revalidó en los 90 minutos de juego.

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García llevó uno de los encuentros más complicados de la Fase de Grupos. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

¿Cuál es el siguiente partido de Katia Itzel García?

Tras su excelsa actuación en Kansas City, las buenas noticias no paran para la delegación arbitral mexicana. La FIFA ha ratificado su confianza en el trabajo de García de manera inmediata.

Katia Itzel García ha sido confirmada formalmente para participar en los duelos de la cartelera de cierre de la Fase de Grupos. En las próximas horas tomará el rol como cuarta árbitra dentro del bloque de compromisos oficiales asignados por la comisión del torneo (partidos del 67 al 72 del calendario general de la FIFA), manteniéndose activa en la rotación de élite mientras se definen las designaciones definitivas para la ronda de eliminación directa de los dieciseisavos de final.

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