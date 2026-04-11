México

Localizan más de 200 restos humanos en los límites entre Tláhuac y Chalco

Colectivos exigieron verdad y respeto tras el hallazgo masivo en zona periférica de la CDMX

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Jornada de búsqueda en CDMX deja 219 restos humanos hallados. Foto: (Tecnológico Universitario del Valle de Chalco)
Jornada de búsqueda en CDMX deja 219 restos humanos hallados. Foto: (Tecnológico Universitario del Valle de Chalco)

Colectivos de familiares de personas desaparecidas reportaron el hallazgo de al menos 219 restos óseos de origen humano durante una jornada de búsqueda realizada del 7 al 10 de abril de 2026 en la zona de Tláhuac y los límites con Chalco, en un área comprendida entre las lagunas de La Habana y Xico. La acción fue organizada en conjunto con autoridades de la Ciudad de México, pero ha derivado en nuevas exigencias ante la magnitud de los descubrimientos.

De acuerdo con el comunicado conjunto emitido por organizaciones como Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, así como familias independientes, los restos localizados se distribuyen de la siguiente manera: 49 el martes, 29 el miércoles, 51 el jueves y 90 el viernes. Los colectivos señalaron que todos los restos presentan características que confirman su origen humano.

Las familias manifestaron su “indignación y profunda preocupación” ante la magnitud del hallazgo, subrayando que la zona representa un punto de alto interés forense que debe ser explorado de manera exhaustiva en futuras jornadas. Asimismo, exigieron que los procesos de análisis e identificación se realicen con respeto, transparencia y en colaboración directa con los familiares.

Hallan 219 restos humanos en Tláhuac y Chalco durante jornada de búsqueda. Foto: (Colectivo Hasta Encontrarles CDMX)
Hallan 219 restos humanos en Tláhuac y Chalco durante jornada de búsqueda. Foto: (Colectivo Hasta Encontrarles CDMX)

En paralelo, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México informó que durante el cuarto día de actividades participaron más de 100 servidores públicos junto con 33 integrantes de colectivos y personas solidarias. Las labores incluyeron el uso de drones aéreos y acuáticos, maquinaria especializada, embarcaciones y binomios caninos, logrando cubrir más de 6 mil 500 metros cuadrados de terreno. Ese día se localizaron 89 indicios forenses adicionales.

Por otra parte, medios de comunicación reportaron un hallazgo distinto de 21 restos óseos en un predio de la misma alcaldía, presuntamente vinculado al operativo de seguridad Sable CDMX. En ese sitio también se encontraron restos de animales, lo que complejiza las labores periciales.

Especialistas indicaron que varios de los restos presentan distintos grados de mineralización, lo que sugiere que podrían haber permanecido enterrados durante largos periodos. Peritos trasladaron las evidencias a laboratorios forenses para realizar estudios genéticos que permitan su identificación.

Foto: (Tecnológico Universitario del Valle de Chalco)
Foto: (Tecnológico Universitario del Valle de Chalco)

El contexto de estos hallazgos se da en medio de tensiones entre colectivos de búsqueda de personas y autoridades federales. Recientemente, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advirtió sobre un incremento en los casos en México y posibles fallas estructurales en la respuesta del Estado, incluso señalando indicios de crímenes de lesa humanidad.

Mientras tanto, autoridades mexicanas han rechazado dichas conclusiones, argumentando falta de rigor en el informe. Sin embargo, los colectivos sostienen que este diagnóstico internacional refleja la gravedad de una crisis que continúa afectando a miles de familias.

Ante este panorama, las organizaciones reiteraron su exigencia de verdad, justicia y un trato digno, así como el reconocimiento pleno de la magnitud del problema. “Los buscamos porque los amamos, hasta encontrarles”, concluyeron.

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