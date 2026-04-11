México

Estas son las zonas de CDMX donde colectivos de madres buscadoras han hallado restos humanos

Colectivos y familias han localizado restos humanos en al menos tres zonas distintas de la capital del país

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Colectivos de madres buscadoras hallaron restos óseos en CDMX. | Google Maps
Colectivos de madres buscadoras hallaron restos óseos en CDMX. | Google Maps

En los últimos años, colectivos de madres buscadoras y familias independientes han identificado varias zonas de la Ciudad de México donde se han localizado restos humanos.

Estas búsquedas, impulsadas por el esfuerzo y la exigencia de justicia de las familias, han revelado la gravedad del fenómeno y la urgencia de acciones coordinadas para atenderlo.

Uno de los hallazgos más recientes ocurrió ayer en las lagunas de La Habana, ubicadas en los límites entre Chalco y El Xico, durante la primera etapa de la Jornada de Búsqueda por Patrones Tláhuac-Chalco.

Durante la jornada, los colectivos localizaron:

  • Martes: 49 restos óseos
  • Miércoles: 29 restos óseos
  • Jueves: 51 restos óseos
  • Viernes: 90 restos óseos

Las organizaciones consideran que la zona reviste un alto interés forense y exigen que se realice una exploración exhaustiva en futuras búsquedas, por la magnitud de los restos encontrados.

Asimismo, los colectivos insisten en que los procesos de análisis e identificación deben realizarse con respeto, colaboración y escucha constante a las familias.

Y exigen la pronta identificación de los restos y acceso continuo a los resultados de los peritajes.

Restos hallados en Iztapalapa

En mayo de 2024, Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, reportó el hallazgo de restos humanos en una fosa clandestina en el cerro de las Tres Cruces, alcaldía Iztapalapa.

El primer indicio fue un fémur, seguido de más huesos y ropa. Flores señaló que los restos correspondían a al menos tres personas y que uno habría permanecido años en el lugar.

Tras la denuncia, la FGJ-CDMX inició una carpeta de investigación y acudió al sitio con personal forense. Flores denunció en redes sociales que las autoridades intentaron minimizar el hallazgo y restringieron el acceso al área.

Hallazgo en la colonia Guerrero

En julio de 2025, Flores recibió una llamada anónima que alertó sobre restos óseos en una construcción en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

El reporte incluyó al menos ocho cráneos, presuntamente calcinados, y diversos huesos.

Cuando llegaron las autoridades, los cráneos ya no estaban en el lugar. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega confirmó el hallazgo de huesos humanos, suspendió las obras y notificó a la FGJ-CDMX.

Se reveló que el sitio funcionó como panteón entre los siglos XVIII y XIX, lo que abrió otras líneas de investigación sobre el origen de los restos.

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