El morenista Arturo Ávila va por la alcaldía Cuauhtémoc y cede candidatura de Aguascalientes a Nora Rubalcava

El diputado de Morena, Arturo Ávila, anunció que buscará la candidatura por la alcaldía de Cuauhtémoc durante las próximas elecciones de 2027. Con ello, el morenista descartó participar por la gubernatura de Aguascalientes.

El morenista contó en entrevista con la periodista Azucena Uresti que, a partir de un análisis sobre las prioridades para el movimiento, dejó en claro que su objetivo es que el Movimiento de Regeneración Nacional recupere la demarcación, a la que calificó como “clave”, la cual actualmente es dirigida por Alessandra Rojo de la Vega, funcionaria de la oposición.

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Entre los meses de agosto y septiembre iniciará la convocatoria para participar en las elecciones locales, hasta entonces, Ávila continuará ejerciendo su cargo actual en la Cámara de Diputados.

“Vamos a recuperar Cuauhtémoc”, sentenció el legislador.

De acuerdo con el funcionario, en Aguascalientes existen referentes políticos “de primera”, y mencionó a la senadora Nora Ruvalcaba Gámez, quien fue candidata en el año 2022: “Es una senadora de primera, una senadora de lucha, echada para adelante”.

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Ávila sugirió que Ruvalcaba podría salir por consenso “porque creo que todas y todos sabemos que es un estado que tiene una complejidad específica; en el 2024 quedamos muy cerca de ganarlo, pero es posible ganarlo”:

El morenista considera que este momento político es oportuno para que Ruvalcaba Gámez “tenga una revancha de una elección muy cerrada en 2022, que en nuestra opinión ganó y que ahora en 2027 pinta para que se pueda recuperar el estado”.

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Nora Ruvalcaba se registra para candidatura a gubernatura de Aguascalientes sin licencia del Senado

Arturo Ávila afirmó que la senadora Ruvalcaba “tiene suerte” debido a que la sesión permanente en el Senado de la República se llevará a cabo hoy y solicitar licencia, y así registrarse en presencial en Morena: “La comisión se va a reunir porque va a conseguir licencia antes del cierre de los registros para aspirantes a gubernaturas, que cierra el jueves”.

La senadora Nora Ruvalcaba de Morena por Aguascalientes posa en un recinto legislativo tras su registro como aspirante a coordinadora en el estado. (@Nora_Ruvalcaba)

Nora Ruvalcaba se registró este martes 23 de junio como aspirante a coordinadora en defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en el estado, paso previo para contender por la candidatura a la gubernatura de Aguascalientes en 2027. Su registro ocurrió antes de solicitar licencia al Senado, lo que generó cuestionamientos sobre su cumplimiento con los requisitos del proceso interno del partido.

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Durante el primer día de registro, Ruvalcaba explicó que conoció la convocatoria el miércoles 17 de junio y que solicitó la licencia formalmente hasta el lunes 22 de junio, día en que presentó el acuse de recibido. Argumentó que la Comisión Permanente del Senado evaluaría su licencia con efectos a partir de esa fecha. Ante preguntas sobre si tenía ventaja sobre otros aspirantes por registrarse sin licencia aprobada, la senadora respondió que su única ventaja era su trayectoria de 30 años en el movimiento.

Ruvalcaba afirmó que cumpliría con todos los requisitos y que la Comisión Nacional de Elecciones definiría la validez de su registro. En la última sesión de la Comisión Permanente, 17 legisladores oficialistas solicitaron licencia para buscar candidaturas a gubernaturas en sus respectivos estados.

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