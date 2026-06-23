México

Advierten riesgo para la izquierda en México rumbo a 2030 tras elecciones en Colombia

El Dr. Gerardo Herrera, académico de la IBERO, indicó que los comicios en Colombia muestran un deterioro en la percepción de seguridad, más allá de lo ideológico

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Ilustración de Claudia Sheinbaum, un hombre saluda, Gustavo Petro, bandera mexicana, bandera colombiana y urna electoral de Colombia.
La llegada del presidente electo Abelardo De La Espriella ocurre tras una campaña de mano dura contra cárteles, extorsión y violencia, en un contexto de descontento por la criminalidad durante el mandato de Gustavo Petro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente desenlace electoral en Colombia, donde el conservadurismo triunfó posicionando al candidato de ultraderecha, Abelardo De La Espriella, como el presidente electo, representa una lección trascendental para la política de América Latina. Evidencia que la pacificación ciudadana puede eclipsar cualquier debate ideológico en las urnas.

La derrota progresista no obedece a una transformación dogmática de los votantes, sino al profundo descontento popular ante la crisis de criminalidad experimentada durante el mandato de Gustavo Petro. Según el análisis de Gerardo Herrera, investigador del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana, los sufragios actúan habitualmente como un referéndum sobre la administración saliente.

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- crédito Andrea Puentes/Presidencia
- crédito Andrea Puentes/Presidencia

El estrecho margen de la victoria derechista confirma que la sociedad sudamericana está dividida y que el resultado fue un castigo pragmático frente a ineficiencias gubernamentales, más que una adhesión masiva a una nueva doctrina.

Este fenómeno emite una severa advertencia para México rumbo a los comicios de 2030. Aunque el proyecto obradorista consolidó su continuidad mediante la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los especialistas previenen que la supervivencia del régimen depende de su capacidad para solventar las aflicciones ciudadanas primordiales. Se demuestra que los programas asistenciales resultan insuficientes si el Estado falla en garantizar la protección civil.

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El peso del orden sobre el asistencialismo

Durante el periodo de proselitismo, Abelardo De La Espriella estructuró su plataforma alrededor de la aplicación de mano dura contra los cárteles, la extorsión y la violencia. Esta narrativa punitiva, que provocó comparaciones con el modelo implementado en El Salvador, caló en una población agobiada por el asedio delincuencial. El mensaje centrado en recuperar el control territorial neutralizó las estrategias de continuidad.

Mientras el gobierno saliente priorizó el incremento del gasto público destinado a los sectores más desfavorecidos, la percepción de vulnerabilidad física se mantuvo como la angustia central.

FOTO DE ARCHIVO. El candidato presidencial de derecha de Colombia, Abelardo De La Espriella, saluda a sus seguidores tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta frente al candidato de izquierda Iván Cepeda, en Barranquilla, Colombia, 21 de junio, 2026. REUTERS/Jair Coll
FOTO DE ARCHIVO. El candidato presidencial de derecha de Colombia, Abelardo De La Espriella, saluda a sus seguidores tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta frente al candidato de izquierda Iván Cepeda, en Barranquilla, Colombia, 21 de junio, 2026. REUTERS/Jair Coll

De acuerdo con el experto, la experiencia colombiana ratifica que, por más exitosa que sea la política de bienestar socioeconómico, esta pierde impacto cuando las garantías de supervivencia se ven amenazadas. Los habitantes exigieron resultados concretos, castigando a quienes no frenaron el deterioro social.

El catedrático de la IBERO enfatizó que, si el mandatario en turno hubiera pertenecido a una corriente conservadora, el revés en las casillas habría sido idéntico, ya que el sufragio condena la ineptitud funcional antes que el color partidista. Por ende, la izquierda perdió el poder al no lograr descifrar el enigma de la inseguridad.

Un espejo regional y la encrucijada mexicana

Trasladando este panorama al territorio nacional, la coyuntura representa un semáforo amarillo para las autoridades mexicanas. A diferencia de la nación andina, México optó por refrendar el camino trazado en el sexenio previo; no obstante, diversas encuestas continúan posicionando al miedo a la delincuencia como la principal preocupación ciudadana, superando a las presiones financieras. Si la actual presidencia omite pacificar el país, enfrentará severas complicaciones para mantener su respaldo.

Adicionalmente, el cambio de timón en Bogotá se enmarca en una reconfiguración hemisférica. Diferentes observadores destacan que el nuevo liderazgo colombiano posee afinidades con posturas cercanas al entorno de Donald Trump. Esta inclinación sugiere una tendencia continental hacia administraciones que privilegian las relaciones geopolíticas con Washington por encima de las alianzas tradicionales.

Ilustración en acuarela de una mujer con el cabello recogido y vestido burdeos, frente a una bandera de Colombia y una urna que dice "Elecciones Colombia".
La ilustración en acuarela muestra a una presidenta de pie frente a una bandera de Colombia y una urna con la inscripción "Elecciones Colombia", con las manos entrelazadas al frente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gerardo Herra advierte que el futuro de las democracias en América Latina estará dictaminado por la eficacia operativa de sus líderes. El electorado contemporáneo demanda beneficios tangibles sobre discursos abstractos. En consecuencia, el combate al crimen organizado, el impulso productivo y el pragmatismo se erigirán como los pilares fundamentales que definirán las futuras conquistas en los centros de votación.

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