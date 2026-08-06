“La Beba” se despide de César Gastélum tras el asesinato del influencer: “Todavía no puedo creer que esto sea verdad”

La Beba despidió a César Gastélum tras su asesinato en Culiacán. (Captura de pantalla/Instagram)

Guardar

Un día después del asesinato del influencer sinaloense César Gastélum en Culiacán, la creadora de contenido “La Beba”, quien apareció con él en el último video que publicó antes de ser asesinado, rompió el silencio con un mensaje de despedida en Instagram.

La historia fue publicada horas después de que la influencer se enterara del crimen durante una transmisión en vivo en TikTok, cuando su madre la llamó alarmada al creer que ella se encontraba con Gastélum. Tras confirmar que estaba a salvo y ver el video del ataque que ya circulaba en redes sociales, interrumpió la transmisión. Hasta entonces no se había pronunciado públicamente sobre el asesinato.

PUBLICIDAD

La historia estuvo acompañada con una fotografía en blanco y negro junto al creador de contenido, quien aparece portando un sombrero. El mensaje que añadió fue el siguiente:

(Captura de pantalla)

“Descansa en paz. Todavía no puedo creer que esto sea verdad. lo vi y simplemente no me la creí. La vida puede cambiar en un instante. Espero de corazón que donde sea que estés, encuentres toda la paz que mereces. Que Dios te reciba con los brazos abiertos y que tu recuerdo viva siempre en quienes tuvimos la dicha de conocerte. Vuela alto. Descansa en paz”, se lee.

PUBLICIDAD

Cómo fue el asesinato de César Gastélum

La noche del martes 4 de agosto, César Gastélum se encontraba en la salida del Drive Thru de un KFC ubicado sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, a 500 metros del edificio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Él y sus acompañantes estaban vestidos como repartidores de comida como parte de un reto para su contenido.

Las imágenes captan a los agresores vigilando la zona y siguiendo los movimientos de la víctima. (Redes Sociales)

Minutos antes del ataque, la motocicleta con los dos agresores ya había pasado por el lugar e incluso los acompañantes del influencer externan su extrañeza al ver la moto. Uno de ellos incluso dice: “Esos chavalos me dan miedo”.

PUBLICIDAD

Alrededor de las 20:15 horas, tiempo local, los dos hombres en la moto se aproximaron a donde se encontraban Gastélum y dos acompañantes. Fue entonces cuando uno de los sicarios le disparó en la cabeza con un arma corta. Gastélum murió en el sitio de manera instantánea. Sus acompañantes resultaron ilesos.

El homicidio quedó grabado, pues los influencers estaban realizando una transmisión en vivo. La plataforma Kick suspendió el canal donde Gastélum realizaba sus transmisiones en vivo.

PUBLICIDAD

El Gabinete de Seguridad confirmó la mañana de este miércoles que una de las líneas de investigación son las publicaciones del influencer, en algunas de las cuales hacía alusión a una facción del crimen organizado. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se investigue el caso y lo incluyó en la mesa de seguridad federal.

La Beba se enteró del crimen durante su propio live

Este video muestra a una mujer, identificada como 'La beba', participando en una transmisión en vivo. Durante la emisión, un texto superpuesto informa que la mujer se entera del fallecimiento de su cita, César Pantoja. Se observan comentarios de espectadores en pantalla. La mujer presenta diversas expresiones mientras interactúa con el contenido.

Horas después del asesinato, circuló en redes sociales un video del momento donde la influencer La Beba, que se encontraba realizando una transmisión en vivo, se entera del asesinato de César Gastélum, con quien presuntamente estaba saliendo.

PUBLICIDAD

En el video se ve que su madre la llamó al borde del llanto. “Se me bajó la presión porque me dijeron que estabas con el tipo, este muchacho con el que saliste a cenar”, le dijo.

Tras tranquilizar a su madre aclarándole que estaba a salvo, “La Beba” pidió a una persona que la acompañaba que revisara qué ocurría, pues los comentarios de su transmisión se llenaban de mensajes sobre el crimen. Al ver un celular, reaccionó: “Güey, teníamos una date mañana, me iba a traer serenata”.

PUBLICIDAD

Su compañera le mostró el clip en el que se ve el momento exacto del crimen, que ya circulaba en redes. Tras verlo, cortó la transmisión.

Quién es La Beba y qué relación tenía con Gastélum

El último video que publicó César Gastélum en sus redes sociales. (Instagram: César Gastélum)

“La Beba” es una creadora de contenido originaria de Sinaloa con más de un millón de seguidores en TikTok. En Instagram su cuenta acumula 31 mil seguidores. Comparte videos de tendencias virales, bailes y momentos de su vida cotidiana, además de colaboraciones con marcas y negocios locales. En distintas ocasiones ha hablado abiertamente sobre pertenecer a la comunidad LGBT+.

PUBLICIDAD

Su cercanía con Gastélum era visible en redes sociales desde semanas antes del crimen. El último video que el influencer publicó los mostraba bailando juntos “La Cita Fresita 2.0” de Grupo Aztteca, canción cuya letra hace referencias explícitas al narco y al sombrero, un símbolo asociado a una facción criminal.

En otra publicación, ella lo abrazaba mientras él le entregaba un ramo de flores y escribió en la descripción: “Mi vaquerito”, acompañado de un emoji de carita con ojos de corazón.

PUBLICIDAD

Ninguno de los dos confirmó públicamente si mantenían una relación sentimental. La naturaleza de su vínculo quedó en el ámbito de la especulación entre sus seguidores.