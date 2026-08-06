De la ficción a la realidad, Flor Vigna revela que una obra de teatro sobre divorcio terminó con su relación

Flor Vigna compartió con sus compañeros como una obra de teatro concluyó con su relación. Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La actriz y cantante, Flor Vigna, compartió con sus compañeros de La Casa de los Famosos México 2026 que una obra de teatro terminó con su relación.

Vigna compartió con los habitantes que durante un tiempo realizó una obra de teatro llamada “El Divorcio”, dicha obra la realizaba con su pareja en ese momento, Luciano Castro.

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“Yo hice una obra que se llamaba ‘El Divorcio’ y la hice con mi, mi expareja, que los dos éramos actores y era como todo el mundo iba a ver esa obra”, comentó Vigna.

Señaló que la obra comenzó cuando la relación se encontraba bien y ambos se encontraban enamorados: “Y la empezamos a hacer cuando estábamos bien, porque teníamos tiempo para nosotros, estábamos enamorados y todo”.

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Flor Vigna compartió que la la obra terminó con su relación. Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio de la ruptura

Vigna compartió que la trama se centraba en una pareja casada que se encontraba pasando por un mal momento en su relación, por lo que comenzaban a realizar ejercicios para evitar el divorcio.

“Y la obra se trataba de ejercicios para no divorciarse, que te decías como las cosas que te molestan del otro”, señaló Vigna.

Durante la obra se realizaban tres ejercicios para intentar salvar la relación, sin embargo, la pareja terminaba por divorciarse: “Y eran como la obra eran tres ejercicios y al final se terminan divorciando”.

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Flor comentó que al inició de las presentaciones todo iba normal, sin embargo, con el paso del tiempo y con la acumulación de prestaciones, su relación comenzó a deteriorarse.

“¿Y vos podés creer que a lo largo de todo eso es como que todo se iba haciendo real? Todo lo que decían los personajes y los textos estaban increíbles. Y porque por ejemplo, yo le decía que vos sos un rata, pero no sos un rata de plata, sos un rata de palabra, de cariño. Bueno, y como que todo escalo", comentó Flor Vigna.

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Flor Vigna junto al elenco de la obra teatral El Divorcio Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

El final de la obra y de su relación

Tras el aumento en la tensión sobre el escenario y el deterioro de su relación debajo del escenario, Vigna comentó que su pareja y ella tuvieron que tomar una decisión.

“Y entonces, y cada vez se exacerbaba más hasta que de repente dijimos: ‘Bueno, me parece que no la podemos hacer más porque ya se volvió muy personal’, después de ocho meses, aparte era de miércoles a domingo, o sea, había lunes y martes nada más para hablar”, concluyó Vigna.

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La decisión de terminar con su relación fue la mejor decisión para ambos, según Vigna, tras ocho meses con la puesta en escena la actriz y cantante puso fin a su relación.

Flor Vigna señaló que la obra de teatro duró ocho meses. (Ig)

Flor Vigna sigue sorprendiendo

Flor Vigna sigue sorprendiendo a sus compañeros de La Casa de los Famosos México al revelar anécdotas de su vida personal con total desparpajo, como la situación íntima que vivió con una ex pareja.

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Todo comenzó cuando la artista decidió compartir frente a las cámaras un accidente sexual que la marcó, no se sabe si el incidente intimo fue con la pareja mencionada durante su anécdota de la obra de teatro: “Una vez estuve saliendo con un chico que es muy bueno”.

Explicó que fue su primera vez con esa persona y que todo había salido bien: “Terminamos y yo estaba re feliz. Lo sentí como un logro de soltera”.

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El problema llegó después: al salir del cuarto, notó que el preservativo había desaparecido.

La actriz y cantante ha compartido diversas anécdotas de su vida con sus compañeros. (Captura de Pantalla )

Él revisó la cama, ella fue al baño, pero ninguno lo encontraba y fue entonces cuando él intervino de forma más directa: “Me mete la mano, empieza a buscar y no lo encontraba”.

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La tensión del momento llegó a su punto más alto cuando el chico, entre la búsqueda y la confusión comentó: “Para, acá lo encontré. Ah, no, es el bebé que está pateando”.

Flor nerviosa y tensa reaccionó de inmediato: “¿Qué? No me digas eso”.

Finalmente lo encontraron, muy adentro, la solución fue directa: “¿Me acompañas a comprar la pastilla del día después? Porque mientras antes mejor”.

El clip se viralizó de inmediato y los comentarios no tardaron: “Tranqui, contá todo”; “Demasiada info, Flor”; “Por lo menos tuvo final feliz”, fueron algunas de las reacciones del público.