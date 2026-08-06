El desplante de Gema, Flor y Arantza a Yanet García previo a la nominación de La Casa de los Famosos 2026

Gema Garoa, Flor Vigna y Arantza Ruíz siguen alimentando la rivalidad con Yanet García previo a la segunda nominación de la temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este miércoles 5 de julio se llevará a cabo la segunda gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026, mientras las rivalidades y alianzas entre los habitantes sigue creciendo con el paso de la convivencia dentro del encierro.

Una de las más marcadas es la rivalidad entre las mujeres de la casa, por un lado se han unido Yanet García, Brianda Deyanara y Ximena Herrera, incluso formando un equipo junto con Luis Chaparro. Por otro lado, Gema Garoa, Flor Vigna y Arantza Ruíz coinciden por un “enemigo” en común: la ex chica del clima.

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Esta rivalidad quedó en evidencia previo a la gala de nominación de esta segunda semana, cuando Gema, Arantza y Flor se fueron del espejo cuando Yanet García llegó buscando un espacio para poder maquillarse; algo que los fans no pasaron por alto en redes sociales.

Yanet García y Ximena Herrera buscarán subir a Karina Torres a la placa de nominados (Captura de pantalla )

El desplante a Yanet García previo a la nominación de La Casa de los Famosos México 2026

Arantza Ruíz, Gema Garoa y Flor Vigna se encontraban maquillándose y peinándose en el espejo, cuando llegó Yanet García buscando un espacio para poder arreglarse para la gala de nominación, aunque la modelo propuso traer una silla para sentarse junto a ellas, todas decidieron pararse y terminar en el comedor, dejando sola a Yanet.

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“Si quieres yo me muevo para el comedor, me maquillo”, comentó Gema y la siguió Arantza, pero Yanet respondió: “No, está bien. Traigo una silla, me acomodo aquí si quieres”, pero las tres tomaron sus cosas y se fueron para el comedor.

Yanet García agradeció el gesto y Arantza Ruíz le respondió “Pero por favor, no se diga más”. Lo que desató las críticas fue el comentario de Flor cuando se fue: “Me quería maquillar ahí, mi gente, pero bueno. Ceder también es poder”.

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El desplante a Yanet García previo a la nominación de La Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla)

El cruce entre Yanet García y Gema Garoa después del posicionamiento

El cruce entre Yanet García y Gema Garoa escaló en La Casa de los Famosos México después de la eliminación de Mariana Ochoa, cuando la actriz encaró a la conductora por lo dicho en el posicionamiento y le reclamó que le atribuyera haber señalado que “no hacía nada” dentro del reality.

Frente al resto de los habitantes, Garoa negó esa versión y marcó su propia línea del conflicto. “Yo no te dije que no hacías nada, yo te dije que no me hablabas”, dijo Gema Garoa.

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La respuesta de García llegó de inmediato y buscó desmarcarla del señalamiento. “Yo no estoy hablando de ti”, afirmó Yanet García.

(Infobae/Jenifer Nava)

La frase no cayó bien en Garoa, quien subió el tono al recordarle un intento de acercamiento que, según dijo, no prosperó. “Oye relájate, es un juego, el que se enoja, pierde… Te intenté dar un abrazo y también te fuiste… Qué hueva la neta”, indicó mientras se retiraba de la sala.

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García insistió en que su comentario no iba dirigido a ella y repitió su postura ante la confrontación. “Te lo estoy diciendo bien, yo no estoy hablando de ti… Te estoy diciendo que no estoy hablando de ti, no estoy diciendo nada malo”, señaló.

Gema Garoa dijo que le molestó la forma en que Yanet García le contestó frente a todos

Gema Garoa se posiciono frente a Yanet García durante la Gala de Eliminación. Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horas después del encontronazo, Garoa habló del tema con Ese Pérez y Karina Torres y dijo que le afectó la manera en que recibió la respuesta, sobre todo por haber sido delante del grupo.

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“Me dijo ‘contigo no estoy hablando’, muy muy feo… O sea sentí feo que me dijera eso. No ando buscando pleito, la neta. Pero me dijo delante de todo el mundo muy feo”, precisó.

Esta rivalidad con Yanet García ha dividido los comentarios de los fans en redes sociales, por una parte algunos consideran que la ex chica del clima se ha ganado estos desplantes de Gema y Flor principalmente por no convivir con ellas, mientras que otros defienden a la modelo señalando que no ha sido mala con ellas, y la influencer argentina exagera con sus señalamientos.

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