La obligación que Guillermo Almada asumió con América antes de debutar en la Leagues Cup (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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La obligación de ser protagonista acompaña al club América en cada torneo que disputa, según explicó Guillermo Almada, técnico de las Águilas, este miércoles 5 de agosto en conferencia de presna. El estratega dejó en claro que esa exigencia también marca el paso del club en la Leagues Cup, certamen en el que están por debutar ante San Diego FC el próximo jueves 6 de agosto en el Estadio Banorte.

El entrenador explicó en conferencia de prensa que en Coapa no hace falta recordar la dimensión de cada competencia, porque el peso de la institución impone por sí mismo la meta más alta, por lo que asumió la responsabilidad que tiene por delante en el inicio del torneo.

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Almada evitó entrar en valoraciones sobre lo que ocurrió con el América en ediciones anteriores de este torneo. Aclaró que no le corresponde juzgar una etapa que no vivió y prefiere concentrarse en el presente del plantel, en el proceso de adaptación a su idea de juego y en la respuesta que ha encontrado desde su llegada.

América debutará en la Leagues Cup (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La obligación de Guillermo Almada con América en Leagues Cup

El técnico uruguayo se sinceró sobre las expectativas que carga en el inicio del torneo entre clubes de la Liga MX y MLS en esta edición de Leagues Cup, debido a los fracasos que tuvieron en torneos anteriores. Así que ante los cuestionamientos de la prensa respondió lo siguiente:

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“Como bien lo dices, América tiene la obligación de ser protagonista en todos los torneos, las aspiraciones máximas, en definitiva, las tenemos, con un momento bueno, André (Jardine) tuvo buenos resultados en el club, nuestra aspiración es, indudablemente, ganar mañana, y hacer el primer objetivo, la serie, la definición del campeonato, nunca se precisa que nos digan la importancia que tiene para América, se debe de demostrar la grandeza, para nosotros, es un objetivo deportivo”.

Soccer Football - Liga MX - Atlante v America - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 24, 2026 America coach Guillermo Almada reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

Desde esa postura, el técnico puso énfasis en la disposición del grupo y en la forma en que, según su lectura, el equipo avanza hacia los objetivos trazados. “No por jugar o evaluar lo de antes, yo no estaba, sería muy atrevido opinar de situaciones anteriores, lo que puedo opinar es desde que tomé a los jugadores, con buena disposición, alcanzar los objetivos del club, muchos deseos, progresando en idea futurística, en juego y resultados, los que tienen que ser, los mejores y con la mayoría de exigencia en los partidos, vuelvo a insistir, lo que noté de los futbolistas fue buena disposición, entrega, mucho en los entrenamientos, progresar, con muchísimas ganas de darle alegrías a la afición, lo digo, en el futbol la tiene el que ganar, intentaremos por todos los medios traducirlo en el juego y en el marcador para los resultados positivos, estamos en el buen camino en la conexión”.

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Ante el duelo frente a San Diego FC, Almada también abordó la situación de los refuerzos que ya se incorporaron al plantel. Por ahora, anticipó que ni Edwin Cerrillo ni Óscar Perea estarán disponibles para este compromiso.

El técnico uruguayo se sinceró sobre las expectativas que carga en el inicio del torneo entre clubes de la Liga MX y MLS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su explicación parte de una idea central: no acelerar procesos. “Seguramente todavía no, no me gusta improvisar en el futbol, suelen salir mal, Edwin no se sumó con nosotros, recién lo hará hoy, Perea hace un trabajo especial por la altura, en definitiva, vuelvo a insistir, automatizando ciertos movimientos, en lo colectivo, no se lo vamos a cortar a nadie”.

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La postura del técnico dejó ver que el arranque de esta etapa pasa por sostener la exigencia histórica del América, ajustar al plantel a una nueva dinámica y evitar decisiones apresuradas, aun cuando el torneo exige respuestas inmediatas.