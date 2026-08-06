Brian Rodríguez acaba con los rumores y revela porqué se cayó su fichaje con Cruzeiro

El Rayito Rodríguez pidió calma a la afición azulcrema y dijo que avisará cuando llegue su salida, mientras prepara su debut en Leagues Cup en el Estadio Azteca. REUTERS/Eloisa Sanchez

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El atacante uruguayo del Club América, Brian Rodríguez, rompió el silencio tras la abrupta caída de su fichaje con Cruzeiro.

Lo que parecía una transferencia millonaria más terminó en un episodio lleno de dudas, exigencias en los contratos y polémicas alrededor de su representante.

Brian Rodríguez señaló que está tranquilo y que, cuando llegue el momento de salir del América, lo comunicará. REUTERS/Paul Childs

Con contrato vigente hasta 2029 y un presente inmediato en la Leagues Cup, Rodríguez envió un mensaje de calma a la afición azulcrema: “Sigo en el América, soy feliz acá”.

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El fichaje frustrado del Rayito

El inicio de la negociación parecía encaminado a un desenlace positivo. Cruzeiro había puesto sobre la mesa una oferta atractiva y América veía con buenos ojos la posibilidad.

Cruzeiro retiró su oferta oficial y agradeció públicamente al América y al jugador, confirmando que no seguiría con las negociaciones.

La propuesta rondaba los 10 millones de dólares más variables , una cifra que representaba una ganancia para las Águilas respecto a lo que pagaron en 2022 por el uruguayo.

Sin embargo, el acuerdo se desplomó en la recta final. El propio Rodríguez explicó que está tranquilo: “Muy bien, muy tranquilo. Sé que cuando sea el momento de irme lo voy a comunicar”.

Cruzeiro retiró su oferta por Brian Rodríguez y agradeció públicamente al América y al jugador, con lo que dio por terminadas las negociaciones. (X/ @Cruzeiro)

En este sentido, el fichaje estaba prácticamente cerrado, pero se vino abajo por factores externos al rendimiento del jugador.

El papel del representante de Brian

La figura del agente del Rayito fue determinante en el desenlace. De acuerdo con diversos reportes, las exigencias contractuales y dudas legales terminaron por frenar la operación.

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El agente Edgardo Lasalvia fue señalado como el principal obstáculo en la operación.

Cruzeiro habría detectado irregularidades financieras en las condiciones de pago, incluyendo solicitudes de depósitos en paraísos fiscales y comisiones de entre el 10 y 15% .

Además, se reveló que Lasalvia enfrentaría una causa penal abierta en Uruguay, lo que generó preocupación en el club brasileño por temas de cumplimiento normativo.

La propuesta por el ‘Rayito’ rondaba los 10 millones de dólares y representaba una ganancia para las Águilas respecto a su compra en 2022. REUTERS/Raquel Cunha

De esta manera, la caída del fichaje no habría sido deportiva, sino legal, con el representante de Brian en el centro de la polémica.

Rodríguez y el presente en América

Tras el ruido mediático, el propio jugador decidió hablar y poner fin a las especulaciones. Brian reafirmó su vínculo con el club: “Con muchas ganas de jugar mañana, de darle la victoria a la gente. Va a ser la primera vez de jugar una Leagues Cup en casa”.

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El uruguayo reconoció la importancia del torneo, aunque subrayó que la Concacaf Champions Cup sigue siendo la prioridad internacional: “La Leagues Cup es nueva, hay que darle la importancia que tiene… pero la Concachampions es la más importante”.

Brian Rodríguez se mantiene enfocado en la Leagues Cup y su contrato vigente con América hasta 2029. REUTERS/Eloisa Sanchez

Con contrato hasta 2029, Rodríguez seguirá en Coapa y está enfocado en competir por títulos. Se mantiene como pieza clave en el proyecto americanista y ya suma minutos y gol en el Apertura 2026.

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