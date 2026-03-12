México

Camarones a la diabla fáciles y rápidos: un platillo picante lleno de sabor

Este plato tradicional mexican destaca por su contenido proteico, convirtiéndose en una alternativa saludable si se consume con moderación

Los camarones a la diabla
Los camarones a la diabla ofrecen un sabor intenso y picante, ideales para quienes disfrutan la gastronomía mexicana con frutos de mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los camarones a la diabla se caracterizan por sabor intenso, profundo y un picor que despierta hasta los paladares más dormidos. Es el plato ideal para quienes buscan algo distinto, atrevido y lleno de vida.

En México, los camarones a la diabla se disfrutan tanto en la costa como en el interior del país, especialmente en reuniones informales o como plato fuerte en los días de cuaresma

Su picante característico los vuelve favoritos para quienes disfrutan de los sabores fuertes o para los fanáticos de los frutos de mar.

Este platillo destaca por la
Este platillo destaca por la salsa roja y picante de ajíes secos, tomates, ajo y cebolla, que equilibra el picor con matices dulces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de Camarones a la Diabla

Los camarones a la diabla son un plato donde los camarones se cocinan rápidamente en una salsa roja y picante, elaborada a base de ajíes secos, tomate, ajo y cebolla, logrando un equilibrio entre el picante y el dulzor natural de los vegetales. Se sirven calientes y acompañados, a menudo, con arroz blanco o tortillas.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 500 gr de camarones pelados y limpios
  • 4 ajíes secos (guajillo, pasilla o similares)
  • 2 ajíes frescos (puede ser jalapeño o rocoto, a gusto)
  • 3 tomates perita maduros
  • 1 cebolla mediana
  • 3 dientes de ajo
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 2 cucharadas de aceite neutro
  • 1 pizca de comino
  • 1 pizca de orégano seco
  • Sal y pimienta negra a gusto
  • 1 chorrito de jugo de limón
  • 1 ramita de perejil fresco (para decorar)

Cómo hacer Camarones a la Diabla, paso a paso

  1. Hidratar los ajíes secos: Quitarles las semillas y colocarlos en agua caliente por 10 minutos hasta que estén blandos.
  2. Preparar la salsa: En una sartén, saltear la cebolla y el ajo picados hasta transparentar. Incorporar los tomates cortados y cocinar 5 minutos.
  3. Licuar: Colocar en la licuadora los ajíes hidratados, los tomates, cebolla, ajo, azúcar, comino y orégano. Procesar hasta obtener una salsa espesa y homogénea.
  4. Cocinar la salsa: Volver la salsa a la sartén y cocinar a fuego medio por 8 minutos, revolviendo para que no se pegue. Ajustar la sal y el punto de picante.
  5. Agregar los camarones: Incorporar los camarones y cocinar solo hasta que cambien de color, unos 3 a 4 minutos. No sobrecocinar para evitar que queden gomosos.
  6. Finalizar: Apagar el fuego, agregar el jugo de limón y mezclar suavemente. Decorar con perejil fresco picado.
  7. Servir caliente, acompañado de arroz blanco, tortillas o pan.
En México, los camarones a
En México, los camarones a la diabla se consumen ampliamente tanto en la costa como en el interior, especialmente durante la Cuaresma y reuniones informales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 175 kcal
  • Grasas: 6 gr
  • Carbohidratos: 10 gr
  • Proteínas: 22 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. Se puede congelar hasta 1 mes, aunque los camarones pueden perder textura al descongelar.

Así fue el encendido de

¿Eres el afortunado ganador de

En menos de un minuto,

Qué es la perimenopausia, cuáles

El Estado de México aprueba
Atacan a balazos a policías

Vive Latino 2026: lista de

¿Cuáles son los criterios de

