Camarones a la diabla fáciles y rápidos: un platillo picante lleno de sabor

Los camarones a la diabla se caracterizan por sabor intenso, profundo y un picor que despierta hasta los paladares más dormidos. Es el plato ideal para quienes buscan algo distinto, atrevido y lleno de vida.
En México, los camarones a la diabla se disfrutan tanto en la costa como en el interior del país, especialmente en reuniones informales o como plato fuerte en los días de cuaresma
Su picante característico los vuelve favoritos para quienes disfrutan de los sabores fuertes o para los fanáticos de los frutos de mar.
Receta de Camarones a la Diabla
Los camarones a la diabla son un plato donde los camarones se cocinan rápidamente en una salsa roja y picante, elaborada a base de ajíes secos, tomate, ajo y cebolla, logrando un equilibrio entre el picante y el dulzor natural de los vegetales. Se sirven calientes y acompañados, a menudo, con arroz blanco o tortillas.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 500 gr de camarones pelados y limpios
- 4 ajíes secos (guajillo, pasilla o similares)
- 2 ajíes frescos (puede ser jalapeño o rocoto, a gusto)
- 3 tomates perita maduros
- 1 cebolla mediana
- 3 dientes de ajo
- 1 cucharadita de azúcar
- 2 cucharadas de aceite neutro
- 1 pizca de comino
- 1 pizca de orégano seco
- Sal y pimienta negra a gusto
- 1 chorrito de jugo de limón
- 1 ramita de perejil fresco (para decorar)
Cómo hacer Camarones a la Diabla, paso a paso
- Hidratar los ajíes secos: Quitarles las semillas y colocarlos en agua caliente por 10 minutos hasta que estén blandos.
- Preparar la salsa: En una sartén, saltear la cebolla y el ajo picados hasta transparentar. Incorporar los tomates cortados y cocinar 5 minutos.
- Licuar: Colocar en la licuadora los ajíes hidratados, los tomates, cebolla, ajo, azúcar, comino y orégano. Procesar hasta obtener una salsa espesa y homogénea.
- Cocinar la salsa: Volver la salsa a la sartén y cocinar a fuego medio por 8 minutos, revolviendo para que no se pegue. Ajustar la sal y el punto de picante.
- Agregar los camarones: Incorporar los camarones y cocinar solo hasta que cambien de color, unos 3 a 4 minutos. No sobrecocinar para evitar que queden gomosos.
- Finalizar: Apagar el fuego, agregar el jugo de limón y mezclar suavemente. Decorar con perejil fresco picado.
- Servir caliente, acompañado de arroz blanco, tortillas o pan.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 175 kcal
- Grasas: 6 gr
- Carbohidratos: 10 gr
- Proteínas: 22 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 2 días en recipiente hermético. Se puede congelar hasta 1 mes, aunque los camarones pueden perder textura al descongelar.