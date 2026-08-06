Roberto Lazzeri se reúne en Houston con la familia del migrante mexicano muerto durante operativo de ICE

Congresistas demócratas del Caucus Hispano del Congreso concluyeron, según EFE, que agentes de ICE ocultaron pruebas sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo. (AP Foto/Mark Felix)

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El Gobierno de México informó este 5 de agosto que acompaña a la familia de Lorenzo Salgado Araujo, el migrante mexicano de 52 años que murió por disparos de agentes federales en Houston, un caso que congresistas demócratas señalaron por presunto ocultamiento de pruebas y por una campaña oficial de desprestigio tras el operativo del 7 de julio.

En un mensaje publicado este martes, el embajador Roberto Lazzeri dijo que se reunió con la familia de Salgado y con el equipo jurídico de ACLU of Texas en el Consulado General de México en Houston.

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Añadió el diplomático que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Roberto Velasco, el gobierno mexicano “no dejará sola a la familia Salgado” y seguirá acompañándola hasta que los hechos se esclarezcan y se haga justicia.

El embajador Roberto Lazzeri se reunió en el Consulado General de México en Houston con la familia Salgado y con el equipo jurídico de ACLU of Texas. Foto: Gobierno de México

De acuerdo con EFE, los representantes del Caucus Hispano del Congreso concluyeron que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ocultaron pruebas sobre la muerte del mexicano. Los legisladores presentaron esa conclusión después de una audiencia paralela celebrada en Houston el pasado 24 de julio.

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“Agentes federales mataron a un hombre que se dirigía al trabajo, ocultaron las pruebas y funcionarios de la administración encabezaron una campaña de desprestigio contra Lorenzo Salgado Araujo, un hombre que construyó viviendas para mantener a su familia”, señalaron los congresistas, citados por la agencia.

La sustancia que ICE ligó a drogas dio negativo a narcóticos

Los legisladores también señalaron una campaña oficial de desprestigio tras el operativo del 7 de julio en el que murió el migrante mexicano en Houston. REUTERS/Antranik Tavitian

Salgado viajaba junto con su hermano y otros dos compañeros cuando agentes de ICE interceptaron la camioneta en la que se dirigían al trabajo. Según la versión difundida en un primer momento por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, los agentes intentaban detener a un migrante en situación irregular como parte de un operativo.

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La versión oficial incluyó que un agente del FBI presentó una orden de registro en la que afirmaba que había bolsas con una sustancia blanca cristalina parecida a la metanfetamina a la vista en el salpicadero. Pero las pruebas del Departamento de Seguridad Pública de Texas dieron negativo para narcóticos.

El comunicado de los congresistas agregó que la Fiscalía del condado de Harris confirmó que la sustancia era polvo de electrolitos, como había sostenido la familia, para mantenerse hidratado durante la jornada laboral. Ese punto se volvió central porque contradice uno de los elementos usados por las autoridades tras los hechos.

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Un juez federal ordenó que el ICE libere en 48 horas a José Trinidad Rojas Pliego, testigo del caso de Salgado Araujo. E. REUTERS/Ryan Murphy

La audiencia de Houston contó con la participación de los congresistas Adriano Espaillat y Sylvia García. Según el Caucus Hispano, funcionarios de ICE, del DHS y del FBI fueron invitados a testificar, pero las tres agencias rechazaron acudir.

El pasado 27 de julio un juez federal ordenó que ICE libere en 48 horas a José Trinidad Rojas Pliego, testigo y pasajero de la camioneta en la que viajaba el trabajador mexicano Lorenzo Salgado Araujo.

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La orden la emitió el juez Keith P. Ellison del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, al concluir que la detención migratoria de Rojas Pliego viola su derecho al debido proceso bajo la Quinta Enmienda, de acuerdo con EFE.

El caso ocurre en un año con al menos seis muertes por disparos de agentes migratorios

Seis personas han muerto violentamente en operativos del ICE, incluidos dos ciudadanos estadounidenses. (Foto AP/Eric Thayer, Archivo)

La intervención del gobierno mexicano ocurre después de que Lazzeri dijo que escuchar a Ronaldo Salgado hablar de su padre recuerda que detrás de cada caso hay una familia que merece verdad y justicia. El diplomático colocó así la postura oficial de acompañamiento consular y político al caso en Houston.

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Según la agencia, al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos. Entre ellas están los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, fallecidos durante un operativo desplegado en Minnesota en enero.