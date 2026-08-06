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Diputada solicita a la Fiscalía CDMX informe sobre el feminicidio ocurrido en instalaciones del PRD Cuajimalpa

La legisladora local Nora Arias exigió que la Fiscalía capitalina presente los avances de la investigación sobre delito ocurrido en 2025

Nora Arias, diputada del PRD en CDMX, exigió a la Fiscalía local que resuelva el feminicidio en la sede del PRD Cuajimalpa. Crédito: Meta / Nora Arias
Nora Arias, diputada del PRD en CDMX, exigió a la Fiscalía local que resuelva el feminicidio en la sede del PRD Cuajimalpa. Crédito: Meta / Nora Arias
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Este miércoles, Nora Arias, diputada perredista en el Congreso de la Ciudad de México, solicitó a la Fiscalía General de Justicia capitalina que presente un informe sobre el feminicidio presuntamente ocurrido en las instalaciones del PRD Cuajimalpa el 14 de octubre de 2025.

Mediante un punto de acuerdo presentado por el grupo parlamentario del PRD durante la sesión de la Comisión Permanente, la coordinadora perredista exigió a la Fiscalía local un informe “puntual y minucioso” de lo ocurrido en la sede del Sol Azteca el año pasado.

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Nora Arias detalló que, a nueve meses de los hechos, no hay información sobre el curso de las investigaciones, y mucho menos sanciones para las y los presuntos responsables.

“El pasado 07 de julio del 2025, las instalaciones del Partido de la Revolución Democrática Ciudad de México en Cuajimalpa, fueron tomadas por un grupo de choque, ajeno a nuestro instituto político, ubicado en la calle Castillo León 215, Colonia Cuajimalpa.

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“Cabe señalar que por estos hechos existe una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el número CI-FICUJ/UAT-CUJ-1/UI-1S/D/01379/07-2025)”, dijo.

Diputada del PRD responsabiliza a Fiscalía por nulo avance en la investigación

De acuerdo con Arias Contreras, el 14 de octubre de 2025 ocurrió un presunto feminicidio dentro de un inmueble que ya tenía una investigación judicial. La legisladora afirmó que el caso sigue sin esclarecerse por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Además, sostuvo que el delito “no puede ni debe quedar impune”, al tratarse de un hecho grave en el que una mujer pierde la vida.

“No descansaremos hasta que haya justicia por este feminicidio y las o los responsables paguen por ello”, expresó.

La Fiscalía CDMX no muestra avances en el caso. Crédito: FGJCDMX
La Fiscalía CDMX no muestra avances en el caso. Crédito: FGJCDMX

Denuncia omisiones e impunidad

También insistió en que es deber y obligación de las autoridades capitalinas informar, llegar hasta las últimas consecuencias y emitir sanciones con base a la ley. “Las omisiones representan impunidad ante un hecho que precisa acciones inmediatas”, agregó.

“No podemos permitir silencio, ni complicidad por parte de las autoridades encargadas de investigar y esclarecer el presunto feminicidio dado que han pasado nueve meses y no hay un reporte de la Fiscalía General de la Ciudad de México o de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México”, acusó.

Legisladora exige autonomía y profesionalismo de las autoridades

La coordinadora de la bancada del PRD en el Congreso capitalino consideró que la procuración de justicia no puede, ni debe estar condicionada a intereses y complicidades, ya que debe realizarse bajo los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo y responsabilidad.

En consecuencia, señaló que es necesario que la Fiscalía a cargo de Bertha Alcalde Luján remita un informe detallado sobre el avance de las investigaciones, lo que, eventualmente, permita el esclarecimiento del caso.

PRD portada
(Foto: Facebook/PRDMexico)

No es la primera vez que Nora Arias hace la misma petición

El pasado mes de junio, la diputada local Nora Arias hizo la misma petición a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, bajo el argumento de que la “impunidad no puede seguir cobrando vidas”.

Aquella ocasión, Nora Arias demandó a las autoridades asumir con seriedad su obligación de “proteger a las mujeres, prevenir la violencia y garantizar el acceso a la justicia”.

Asimismo, sostuvo que los funcionarios y servidores públicos no pueden ni deben normalizar la complicidad de los hechos de violencia contra las mujeres, porque “la omisión también genera responsabilidades”.

La fiscal Bertha Alcalde en un evento. Crédito: FGJCDMX
La fiscal Bertha Alcalde en un evento. Crédito: FGJCDMX

“Cuando las instituciones callan e ignoran, los servidores públicos fallan para lo que fueron designados: en su deber de proteger y hacer justicia”, aseguró. Y afirmó que el deber del servidor público, no sólo es en el discurso.

Parece que hay poco interés por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México en resolver el presunto feminicidio ocurrido en las instalaciones del PRD Cuajimalpa, por eso la diputada local Nora Arias vuelve a pedir un avance en las investigaciones.

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