Toluca enciende la Leagues Cup con increíble tifo previo al partido vs Seattle Sounders: “Esto es México”

Toluca FC expande un tifo monumental en su primer partido como local en la Leagues Cup 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Esta noche, desde el estadio Nemesio Díez, los Diablos Rojos del Toluca FC marcarán un antes y un después en la Leagues Cup 2026, al ser el primer equipo mexicano que participa de local en el torneo compuesto por los clubes de la Liga Mx y la MLS.

Luego de varias ediciones, donde los equipos nacionales eran obligados a viajar en los Estados Unidos y Canadá, por primera vez en la Leagues Cup diversos clubes de la MLS vendrán a México para encarar sus respectivos encuentros de la Fase de Grupos.

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Toluca FC es el primero que juega en casa como parte de la celebración de la Leagues Cup y lo hace frente al Seattle Sounders, escuadra que miró arder el infierno cuando los escarlatas revelaron un tifo monumental que lleva una frase que quedará en la memoria del futbol nacional: “Esto es México”.

¿Qué equipos mexicanos serán locales en la Leagues Cup 2026?

Los Diablos fungieron como locales por primera vez en la Leagues Cup. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por primera vez, la Leagues Cup organiza partidos en suelo mexicano. Los Diablos Rojos del Toluca FC, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el Club de Futbol América son los clubes de la Liga Mx que serán locales en sus respectivos estadios.

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Toluca FC

Toluca vs. Seattle Sounders (5 de agosto del 2026 / Estadio Nemesio Díez.

Toluca vs. FC Dallas (12 de agosto del 2026 / Estadio Nemesio Díez.

Club América

América vs. San Diego FC (6 de agosto del 2026 / Estadio Azteca.

Tigres UANL

Tigres vs. Vancouver Whitecaps (11 de agosto del 2026 / Estadio Universitario

La mayoría de los partidos oficiales de la Leagues Cup 2026 se siguen jugando en los Estados Unidos y Canadá, pero los encuentros anteriormente citados marcarán el debut de la competencia binacional en la República Mexicana.

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Toluca impone su condición de local

Toluca superó a Seattle en La Bombonera. REUTERS/Eloisa Sanchez

Luego de 45 minutos celebrados en el estadio Nemesio Díez, los Diablos Rojos del Toluca FC toman la ventaja en el partido gracias a la anotación de Jesús Gallardo, futbolista mexicano con experiencia y liderazgo que viene de representar al Tri en el Mundial 2026.

En el segundo lapso, el turno fue para Helinho, quien aprovechó el grave error del portero de Seattle Sounders para colocar el segundo de la noche y acercar a los Diablos del Toluca FC a su primera victoria en calidad de local en la Leagues Cup 2026.

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Se va la luz en el estadio Nemesio Díez

En el transcurso del compromiso, el infierno se apago, lo que forzó a la detención del juego por varios minutos. Mientras, en al tribuna, la porra choricera comenzó a entonar las canciones del Toluca FC para mantener el ambiente dentro del escenario deportivo.

Afición choricera canta en La Bombonera. REUTERS/Eloisa Sanchez

Estadio sin patrocinadores

Tal como ocurrió en la Copa del Mundo organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá en este 2026, la gente que acudió a La Bombonera se dio cuenta que el recinto mexiquense no cuenta con sus respectivos auspicios para el juego de esta noche al ser tapados con mantas enormes.

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Doble visita después de alojar la Leagues Cup

El 10 de los Diablos antes de enfrentar a Seattle. REUTERS/Eloisa Sanchez

Al término de la fase de grupos, los Diablos Rojos del Toluca FC continuarán con la actividad del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx. Esta vez le tocará ser visitante en dos cotejos consecutivos, frente al Atlante FC y Gallos del Querétaro FC.

Será hasta el 30 de agosto cuando el Chorizo Power dispute su primera jornada de local en la Liga Mexicana, tras corresponder a la Leagues Cup 2026. Los Diablos del Toluca FC recibirán a los Bravos del FC Juárez como parte de la fecha 6 del campeonato local.

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