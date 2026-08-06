México
Agregar Infobae enGoogle

Toluca enciende la Leagues Cup con increíble tifo previo al partido vs Seattle Sounders: “Esto es México”

Los Diablos albergan el primer partido del torneo en territorio mexicano, marcando el ambiente en La Bombonera con tifo que celebra la identidad mexicana

Pancarta roja y naranja con forma de llamas y la frase Esto es México en un estadio, con gradas llenas de aficionados y pequeñas banderas rojas.
Toluca FC expande un tifo monumental en su primer partido como local en la Leagues Cup 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Esta noche, desde el estadio Nemesio Díez, los Diablos Rojos del Toluca FC marcarán un antes y un después en la Leagues Cup 2026, al ser el primer equipo mexicano que participa de local en el torneo compuesto por los clubes de la Liga Mx y la MLS.

Luego de varias ediciones, donde los equipos nacionales eran obligados a viajar en los Estados Unidos y Canadá, por primera vez en la Leagues Cup diversos clubes de la MLS vendrán a México para encarar sus respectivos encuentros de la Fase de Grupos.

PUBLICIDAD

Toluca FC es el primero que juega en casa como parte de la celebración de la Leagues Cup y lo hace frente al Seattle Sounders, escuadra que miró arder el infierno cuando los escarlatas revelaron un tifo monumental que lleva una frase que quedará en la memoria del futbol nacional: “Esto es México”.

¿Qué equipos mexicanos serán locales en la Leagues Cup 2026?

Los Diablos fungieron como locales por primera vez en la Leagues Cup. REUTERS/Eloisa Sanchez
Los Diablos fungieron como locales por primera vez en la Leagues Cup. REUTERS/Eloisa Sanchez

Por primera vez, la Leagues Cup organiza partidos en suelo mexicano. Los Diablos Rojos del Toluca FC, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y el Club de Futbol América son los clubes de la Liga Mx que serán locales en sus respectivos estadios.

PUBLICIDAD

Toluca&nbsp;FC

  • Toluca vs. Seattle Sounders (5 de agosto del 2026 / Estadio Nemesio Díez.
  • Toluca vs. FC Dallas (12 de agosto del 2026 / Estadio Nemesio Díez.

Club América

América vs. San Diego FC (6 de agosto del 2026 / Estadio Azteca.

Tigres UANL

Tigres vs. Vancouver Whitecaps (11 de agosto del 2026 / Estadio Universitario

La mayoría de los partidos oficiales de la Leagues Cup 2026 se siguen jugando en los Estados Unidos y Canadá, pero los encuentros anteriormente citados marcarán el debut de la competencia binacional en la República Mexicana.

Toluca impone su condición de local

Toluca superó a Seattle en La Bombonera. REUTERS/Eloisa Sanchez
Toluca superó a Seattle en La Bombonera. REUTERS/Eloisa Sanchez

Luego de 45 minutos celebrados en el estadio Nemesio Díez, los Diablos Rojos del Toluca FC toman la ventaja en el partido gracias a la anotación de Jesús Gallardo, futbolista mexicano con experiencia y liderazgo que viene de representar al Tri en el Mundial 2026.

En el segundo lapso, el turno fue para Helinho, quien aprovechó el grave error del portero de Seattle Sounders para colocar el segundo de la noche y acercar a los Diablos del Toluca FC a su primera victoria en calidad de local en la Leagues Cup 2026.

Se va la luz en el estadio Nemesio Díez

En el transcurso del compromiso, el infierno se apago, lo que forzó a la detención del juego por varios minutos. Mientras, en al tribuna, la porra choricera comenzó a entonar las canciones del Toluca FC para mantener el ambiente dentro del escenario deportivo.

Afición choricera canta en La Bombonera. REUTERS/Eloisa Sanchez
Afición choricera canta en La Bombonera. REUTERS/Eloisa Sanchez

Estadio sin patrocinadores

Tal como ocurrió en la Copa del Mundo organizada conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá en este 2026, la gente que acudió a La Bombonera se dio cuenta que el recinto mexiquense no cuenta con sus respectivos auspicios para el juego de esta noche al ser tapados con mantas enormes.

Doble visita después de alojar la Leagues Cup

El 10 de los Diablos antes de enfrentar a Seattle. REUTERS/Eloisa Sanchez
El 10 de los Diablos antes de enfrentar a Seattle. REUTERS/Eloisa Sanchez

Al término de la fase de grupos, los Diablos Rojos del Toluca FC continuarán con la actividad del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx. Esta vez le tocará ser visitante en dos cotejos consecutivos, frente al Atlante FC y Gallos del Querétaro FC.

Será hasta el 30 de agosto cuando el Chorizo Power dispute su primera jornada de local en la Liga Mexicana, tras corresponder a la Leagues Cup 2026. Los Diablos del Toluca FC recibirán a los Bravos del FC Juárez como parte de la fecha 6 del campeonato local.

Temas Relacionados

Leagues CupTolucaLiga MXMLSmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los mejores ejercicios para fortalecer el cuello desde casa y evitar la flacidez

Sigue estos consejos para mejorar la apariencia

Los mejores ejercicios para fortalecer el cuello desde casa y evitar la flacidez

Estos son los nombres en náhuatl para niña que tienen el significado más bello y original

Optar por un nombre náhuatl para una niña es rescatar significados profundos ligados a la naturaleza, la belleza y la cosmovisión ancestral

Estos son los nombres en náhuatl para niña que tienen el significado más bello y original

Diputada solicita a la Fiscalía CDMX informe sobre el feminicidio ocurrido en instalaciones del PRD Cuajimalpa

La legisladora local Nora Arias exigió que la Fiscalía capitalina presente los avances de la investigación sobre delito ocurrido en 2025

Diputada solicita a la Fiscalía CDMX informe sobre el feminicidio ocurrido en instalaciones del PRD Cuajimalpa

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo quedó el partido de 4tos de Final?

La Selección Mexicana goleó a los Canaleros y así confirma su clasificación al Mundial 2027 y el pase a semifinales del torneo juvenil de la Concacaf

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo quedó el partido de 4tos de Final?

Brian Rodríguez acaba con los rumores y revela porqué se cayó su fichaje con Cruzeiro

El club brasileño retiró su propuesta cercana a los 10 millones de dólares más variables y agradeció públicamente al Club América

Brian Rodríguez acaba con los rumores y revela porqué se cayó su fichaje con Cruzeiro
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

Director de la DEA confirma comunicación constante con Omar García Harfuch: “Quiere lo mejor para su país”

De “El Licenciado” a “Poncho La Quiringua”: detenciones de narcos en Michoacán frenan casi 28 mmdp en extorsiones al año

La cabeza de “El 03” vale tanto como Osama Bin Laden: recompensa de 25 mdd supera a El Chapo Guzmán

Procesan a “El Tokio”, el presunto sucesor del líder de “Los Mexicles”, detenido con armas y droga en Juárez

ENTRETENIMIENTO

Natanael Cano abre segunda fecha en el Estadio GNP

Natanael Cano abre segunda fecha en el Estadio GNP

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Quiénes son los nominados de la segunda gala

De la ficción a la realidad, Flor Vigna revela que una obra de teatro sobre divorcio terminó con su relación

El desplante de Gema, Flor y Arantza a Yanet García previo a la nominación de La Casa de los Famosos 2026

Premio Ariel regresa a la CDMX: esta es la nueva sede de los galardones más importantes del cine mexicano

DEPORTES

La obligación que Guillermo Almada asumió con América antes de debutar en la Leagues Cup

La obligación que Guillermo Almada asumió con América antes de debutar en la Leagues Cup

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo quedó el partido de 4tos de Final?

Brian Rodríguez acaba con los rumores y revela porqué se cayó su fichaje con Cruzeiro

Le cortan la luz al América: apagón sorprende en conferencia de prensa previo al debut en Leagues Cup

Ya busca nuevas figuras: Rafa Márquez estuvo presente en el duelo México vs Panamá del Premundial Sub-20 en Puebla