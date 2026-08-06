Natanael Cano abre segunda fecha en el Estadio GNP

¿Natanael Cano podrá contar narcocorridos en el Flow Fest 2025? (Instagram)

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Natanael Cano confirma su regreso a Ciudad de México con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros, luego de agotar boletos en cuestión de horas para la primera fecha.

El cantante, considerado uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados, llevará su nueva producción “Natanael Cano, Vol. 1” a los escenarios más relevantes del país.

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La gira es presentada por Ocesa y marca el regreso del artista a un recinto donde ya hizo historia en 2024.

Fechas de los conciertos en CDMX

18 de septiembre de 2026 – Estadio GNP Seguros – SOLD OUT

19 de septiembre de 2026 – Estadio GNP Seguros – NUEVA FECHA

Lanzamiento del álbum

27 de agosto de 2026 – Estreno oficial de “Natanael Cano, Vol. 1”

Preventa y venta general de boletos

7 de agosto de 2026, 2:00 p.m. – Preventa Banamex para la nueva fecha del 19 de septiembre

8 de agosto de 2026 – Venta general

(Ocesa)

¿Cuándo y cómo comprar el boleto?

La preventa Banamex para la segunda fecha en CDMX (19 de septiembre) inicia el 7 de agosto de 2026 a las 2:00 p.m. Los boletos estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster y puntos autorizados. La venta general comenzará un día después, el 8 de agosto.

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Para comprar boletos:

Accede a la página de Ticketmaster o acude a centros autorizados. Elige la fecha deseada (solo hay boletos disponibles para el 19 de septiembre). Selecciona el tipo de boleto y realiza el pago con tarjeta Banamex durante la preventa, o cualquier método aceptado en la venta general.

Se recomienda estar atento al horario de inicio, ya que se espera alta demanda.

¿Quién es Natanael Cano?

Natanael Cano es originario de Hermosillo, Sonora. Es reconocido como el creador del subgénero de corridos tumbados, que fusiona los corridos tradicionales con influencias urbanas como el trap.

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Desde 2018, Cano se posiciona como uno de los artistas más influyentes de la música mexicana contemporánea.

En 2018 debuta con temas como “El De Los Lentes Gucci”, “El F1” y “El Drip”.

En 2019 firma con Rancho Humilde y lanza el álbum “Corridos Tumbados”, que entra al Billboard 200 y al Top Latin Albums.

Natanael Cano es un joven originario de Hermosillo (Foto: captura de pantalla Instagram/@natanael_cano)

En 2020 colabora con Bad Bunny en el remix de “Soy El Diablo”, logrando presencia global.

En 2023 lanza “Nata Montana”, obteniendo nominación al Latin GRAMMY y 11 certificaciones platino de la RIAA.

En 2025 presenta dos discos: “Recordando a Ariel Camacho” (álbum en vivo) y “Porque La Demora”, con fusiones de trap, reggaeton y afrobeat.

En 2026 vuelve a los corridos tumbados con el sencillo “Aprevenido” y colabora en el álbum oficial de la FIFA World Cup 2026 junto a 21 Savage y French Montana.

Más de 25 millones de oyentes mensuales en Spotify y 33,100 millones de reproducciones globales.

Además de su carrera musical, Cano debuta como actor en la serie original de HBO “VGLY” y lidera el sello discográfico Los CT. Su impacto lo consolida como uno de los artistas latinoamericanos más escuchados en el mundo.

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