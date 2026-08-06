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Cuenta oficial del Metrobús “regaña” a Harry Styles por cruzar la calle como chilango

El ex integrante de One Direction “torea” el tráfico en la capital

Autobús rojo de dos pisos, persona de espaldas con gorra morada, camiseta gris, shorts negros y zapatillas blancas, sobre un fondo morado liso.
Un Metrobús de dos pisos de la Ciudad de México pasó frente a Harry mientras cruzaba la calle (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La visita de Harry Styles a la Ciudad de México ha dejado momentos icónicos como su ayuda a una persona en situación de calle y su manera de cruzar la calle como “auténtico chilango” a un segundo de que pasaran los autos.

Ya que el video se hizo viral, la cuenta oficial del Metrobús hizo una publicación sobre consejos viales para peatones, en las que también se incluyeron los clips del cantante en las calles de la capital del país.

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“Porque te queremos mucho Harry, sigue estos consejos para una estancia segura en CDMX”, se pudo leer, además de “Respeta el semáforo: por tu seguridad y la de las personas que viajan a bordo de las unidades”.

(metrobusdela_cdmx)
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Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar e hicieron comentarios como:

  • Plis díganle a sus choferes que no me lo vayan a machucar
  • El metrobus ha sido harryficado
  • @harrystyles aguas, precioso, te andan usando de ejemplo de cómo no cruzarse
  • JAJAJAJA lo ponían de ejemplo
  • @harrystyles yyyy te regañaron
(metrobusdela_cdmx)
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Fans advierten sobre los riesgos de correr en el tráfico de la CDMX

La preocupación de los admiradores de Styles se debe al contraste entre sus rutas habituales de entrenamiento en Londres —alrededor de Regent’s Park— y el Paseo de la Reforma, donde los peatones compiten con vehículos incluso durante el día.

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“El tráfico intenso y los cruces complicados no se parecen en nada a lo que él conoce en Reino Unido”, coincidieron varios comentarios en redes sociales.

Ante la viralización del video, numerosos fans le sugirieron al cantante que utilice circuitos más seguros como el Bosque de Chapultepec o el Parque México, en la Condesa, donde el riesgo de accidente es considerablemente menor.

Otros, con humor, señalaron que la maniobra de Styles es propia de cualquier habitante apurado de la capital.

(metrobusdela_cdmx)
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Quienes se preguntan por qué Harry Styles fue visto trotando en Reforma deben saber que el artista mantiene una estricta rutina de entrenamiento en cada ciudad que visita, sin importar el país o las condiciones del entorno.

Durante su estancia en la Ciudad de México, ha sido captado también en el Bosque de Chapultepec y caminando por la colonia Roma Norte, lo que demuestra su afición por el running en entornos urbanos.

Una rutina de entrenamiento exigente y resultados de maratón

El intérprete de 32 años no es un corredor casual. En el Maratón de Berlín, Styles completó los 42,195 kilómetros en 2 horas, 59 minutos y 13 segundos, bajo el seudónimo Sted Sarandos.

Su ritmo promedio fue de 4 minutos y 15 segundos por kilómetro, resultado de una preparación a cargo de David Thibo, exmiembro de las Fuerzas Especiales británicas.

Entre los ejercicios habituales del cantante se encuentran trotes largos, circuitos de alta intensidad y trabajo de fuerza.

Una de sus rutinas incluye 20 o 30 minutos de carrera suave, seguidos de 100 lagartijas, 100 abdominales y 100 sentadillas en menos de ocho minutos, además de una milla a máxima velocidad.

El cantante se encuentra en CDMX.

Styles también participó en el Maratón de Tokio, consolidando su perfil como atleta aficionado disciplinado.

Seis conciertos en la capital y récord de asistencia

Además de sus carreras urbanas, Styles ha generado atención por los seis conciertos programados en el Estadio GNP Seguros como parte de su “Together, Together Tour”.

Cinco fechas ya han agotado localidades y solo la del 10 de agosto mantiene algunos boletos disponibles, cuyos precios van desde 1,463 hasta 3,323 pesos según la zona.

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