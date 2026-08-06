Director de la DEA confirma comunicación constante con Omar García Harfuch: “Quiere lo mejor para su país”

Harfuch y Terry Cole tras su reunión del pasado 16 de marzo en EEUU (imagen ilustrativa). Crédito: DEA

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Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), confirmó este 5 de agosto que mantiene comunicación con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La información surgió en la ronda de preguntas de una conferencia de prensa donde la administración Trump anunció cargos contra líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y recompensas por más de 100 millones de dólares para capturar a ocho de sus integrantes.

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Cole respondió así a un periodista que le preguntó si la cooperación con México podía mejorar: “¿Sigo comunicándome con Omar García Harfuch? Sí. Tenemos una relación. Él quiere lo mejor para su país, yo quiero lo mejor para este país y para los estadounidenses y nuestra seguridad nacional”.

La declaración del director de la DEA llegó cinco meses después de que ambos funcionarios se reunieran en persona en Washington. El 16 de marzo de 2026, la agencia publicó en sus redes sociales una foto de Cole sonriendo junto a Harfuch. En el mensaje, la DEA describió el encuentro como una visita para dialogar sobre la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad de comunidades en ambos lados de la frontera.

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Cole dijo que trabajó “sobre el terreno” en México

En la conferencia de este 5 de agosto, Cole fue más allá de confirmar la comunicación. Señaló que la relación tiene raíces operativas: “La comunicación es constante y, habiendo trabajado en México anteriormente, trabajamos juntos sobre el terreno y seguimos trabajando juntos sobre el terreno”.

La declaración de Terry Cole surgió tras una pregunta de la prensa este 5 de agosto de 2026. Crédito: YouTube - DOJ

Sobre la mención de haber trabajado en campo en México, Cole se refería a su anterior cargo como director regional interino de la DEA para México, Canadá y Centroamérica. En un video difundido el 24 de junio en el marco de la operación “América libre de fentanilo”, el funcionario señaló haber servido en Colombia, Afganistán y México, experiencia que, afirmó, le permitió entender la importancia del combate al narcotráfico a nivel global.

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Además, en la respuesta a la prensa de este día, Cole añadió que la cooperación no se limita a los casos ya anunciados: “Nos mantenemos firmes no solo en los casos actuales, los casos que han sido desclasificados, y en lo que está por venir”.

El periodista que formuló la pregunta insinuó que México “podría ayudar un poco más”. Cole no respondió a esa insinuación y optó por subrayar los avances de la colaboración binacional.

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Harfuch reposteó la publicación de la DEA con un mensaje propio el 16 de marzo

Tras la reunión del pasado 16 de marzo, García Harfuch reposteó una publicación de la DEA y añadió un mensaje propio en el que detalló que asistió en representación del Gabinete de Seguridad de México. El secretario señaló que la conversación con Cole abarcó el combate al narcotráfico, el freno al tráfico de armas hacia México y la reducción de la violencia mediante detenciones relevantes, y precisó que el encuentro respondía a una instrucción directa de la presidenta Sheinbaum.

Mensaje de Harfuch en sus canales oficiales tras la reunión de marzo de 2026. Crédito: Facebook - Omar García Harfuch

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó al día siguiente, en su conferencia matutina, que Harfuch continuaría en Washington esa semana con más reuniones con agencias estadounidenses: “Son reuniones de coordinación de información, de inteligencia”, dijo la mandataria.

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Harfuch acumula una agenda de seguridad con múltiples agencias de Estados Unidos

El vínculo de Omar García Harfuch con el gobierno de Estados Unidos se ha construido a lo largo de múltiples reuniones desde que asumió la SSPC en 2024. El 27 de febrero de 2025, integró la delegación mexicana que se reunió en Washington con el secretario de Estado Marco Rubio.

El 7 de marzo de 2025, acudió a la sede central del FBI para reunirse con Kash Patel; la agencia describió el encuentro como un “hito histórico” tras la entrega de 29 presuntos criminales capturados en México y con cargos en aquel país.

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El 31 de marzo de 2025, el secretario viajó nuevamente a Washington para reunirse con funcionarios del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, en medio de la tensión por los aranceles del 25% que Trump anunció para el 2 de abril de ese año.

Harfuch con el director del FBI en marzo de 2026. Foto: SSPC

El 18 de marzo de 2026 sostuvo una segunda reunión con el FBI, centrada en inteligencia y coordinación operativa, días después de su encuentro con Terry Cole.

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