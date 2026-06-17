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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 17 de junio: se esperan lluvias fuertes en la mayor parte del territorio

Sigue minuto a minuto las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana

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En pocas líneas:

    06:55 hsHoy

    La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) pronosticó que para las primeras horas de este miércoles se registrarán intervalos de chubascos con descargas eléctricas en localidades del Occidente del país.

    • Nayarit (regiones): Sierra, Norte, Costa Norte, Centro, Costa Sur y Sur.
    • Jalisco (regiones): Altos Norte, Altos Sur, Centro, Ciénega, Norte, Valles, Lagunas, Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Costa Sur, Sur y Sureste.
    • Colima (municipios): Ixtlahuacán y Tecomán.
    • Michoacán (regiones): Lerma-Chapala, Bajío, Cuitzeo, Oriente, Purépecha, Pátzcuaro-Zirahuen, Tepalcatepec, Infiernillo, Tierra Caliente y Costa.
    • Guanajuato (regiones): Noroeste, Noreste, Centro Oeste, Centro Este, Suroeste y Sur.
    Mapa satelital de CONAGUA con el pronóstico del clima para el Occidente de México, mostrando zonas de nubes, lluvia y texto detallando chubascos con descargas eléctricas
    Este mapa de CONAGUA muestra el pronóstico del tiempo para el Occidente de México el 17 de junio de 2026, indicando chubascos con descargas eléctricas en varias regiones. (X: Conagua)
    06:13 hsHoy

    Este miércoles 17 de junio de 2026, se pronostican intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta que estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas e inestabilidad atmosférica durante el transcurso de la tarde.

    Para el resto del país, la dependencia reporta inestabilidad en la mayor parte del territorio debido a canales de baja presión, la onda tropical número 7 al sur de las costas del Pacífico y el ingreso de humedad de ambos litorales.

    06:04 hsHoy

    Lluvias, tormentas y calor extremo: así estará el clima este miércoles 17 de junio en México

    El Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones en gran parte del país, mientras varias entidades mantendrán temperaturas superiores a los 40 grados

    El SMN advierte una jornada de intensas lluvias y calor extremo en gran parte del país este miércoles. (Imagen Ilustrativa Infobae)
    El SMN advierte una jornada de intensas lluvias y calor extremo en gran parte del país este miércoles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

    El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias fuertes en gran parte del país, con riesgo de inundaciones, descargas eléctricas y granizo. Mientras tanto, varias entidades continuarán registrando temperaturas superiores a los 40 grados Celsius.

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