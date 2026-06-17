EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 17 de junio: se esperan lluvias fuertes en la mayor parte del territorio

En pocas líneas:
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) pronosticó que para las primeras horas de este miércoles se registrarán intervalos de chubascos con descargas eléctricas en localidades del Occidente del país.
- Nayarit (regiones): Sierra, Norte, Costa Norte, Centro, Costa Sur y Sur.
- Jalisco (regiones): Altos Norte, Altos Sur, Centro, Ciénega, Norte, Valles, Lagunas, Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Costa Sur, Sur y Sureste.
- Colima (municipios): Ixtlahuacán y Tecomán.
- Michoacán (regiones): Lerma-Chapala, Bajío, Cuitzeo, Oriente, Purépecha, Pátzcuaro-Zirahuen, Tepalcatepec, Infiernillo, Tierra Caliente y Costa.
- Guanajuato (regiones): Noroeste, Noreste, Centro Oeste, Centro Este, Suroeste y Sur.
Este miércoles 17 de junio de 2026, se pronostican intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta que estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas e inestabilidad atmosférica durante el transcurso de la tarde.
Para el resto del país, la dependencia reporta inestabilidad en la mayor parte del territorio debido a canales de baja presión, la onda tropical número 7 al sur de las costas del Pacífico y el ingreso de humedad de ambos litorales.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias fuertes en gran parte del país, con riesgo de inundaciones, descargas eléctricas y granizo. Mientras tanto, varias entidades continuarán registrando temperaturas superiores a los 40 grados Celsius.