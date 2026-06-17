EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 17 de junio: se esperan lluvias fuertes en la mayor parte del territorio

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias fuertes en gran parte del país, con riesgo de inundaciones , descargas eléctricas y granizo . Mientras tanto, varias entidades continuarán registrando temperaturas superiores a los 40 grados Celsius .

Para el resto del país, la dependencia reporta inestabilidad en la mayor parte del territorio debido a canales de baja presión, la onda tropical número 7 al sur de las costas del Pacífico y el ingreso de humedad de ambos litorales.

Este miércoles 17 de junio de 2026 , se pronostican intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta que estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas e inestabilidad atmosférica durante el transcurso de la tarde.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) pronosticó que para las primeras horas de este miércoles se registrarán intervalos de chubascos con descargas eléctricas en localidades del Occidente del país.

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