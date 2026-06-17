Rescatan en Tijuana a tres mujeres asiáticas presuntamente privadas de la libertad en un motel: hay cuatro detenidos

Cuatro personas fueron detenidas tras el reporte ciudadano que alertó sobre una posible privación ilegal de la libertad. (SSPCM)

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana rescataron a tres mujeres de origen asiático que presuntamente se encontraban privadas de la libertad en un motel de la Zona Centro de la ciudad. Durante el operativo fueron detenidos cuatro hombres, quienes quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su probable responsabilidad en los hechos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que la intervención ocurrió durante la madrugada de este miércoles 17 de junio, luego de que las autoridades recibieran un reporte ciudadano que alertaba sobre la posible retención ilegal de varias mujeres dentro de un establecimiento de hospedaje.

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La denuncia movilizó a elementos de la corporación municipal, quienes se trasladaron al inmueble para verificar la situación.

Los gritos de auxilio permitieron el rescate

De acuerdo con la información oficial, al ingresar al motel, los agentes escucharon gritos de auxilio provenientes de una de las habitaciones.

En ese momento, una de las mujeres logró acercarse a los policías para pedir ayuda. Detrás de ella salieron las otras dos víctimas, lo que permitió a los agentes intervenir de inmediato y ponerlas bajo resguardo.

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Las tres mujeres, todas de origen asiático, fueron rescatadas y posteriormente recibieron atención y acompañamiento por parte de las autoridades, con el objetivo de garantizar su integridad física y emocional.

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana rescataron a tres mujeres de origen asiático durante un operativo en un motel de la Zona Centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas ni las circunstancias exactas en las que habrían sido privadas de la libertad. Tampoco se ha precisado cuánto tiempo permanecieron retenidas dentro del establecimiento.

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La SSPCM señaló que la rápida actuación de los elementos policiales y la colaboración ciudadana fueron fundamentales para evitar que la situación se agravara y para poner a salvo a las mujeres.

Cuatro hombres quedaron a disposición de la Fiscalía

En el lugar fueron detenidos cuatro hombres identificados como Luis Fernando “N”, Ángel Alberto “N”, Aaron “N” y Alejandro “N”.

Los sospechosos fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora correspondiente, la cual será la encargada de determinar las circunstancias del caso, definir los delitos que podrían configurarse y establecer las responsabilidades legales de cada uno de los detenidos.

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Las autoridades tampoco han informado si los ahora arrestados tienen antecedentes penales o posibles vínculos con alguna organización delictiva.

La privación ilegal de la libertad es uno de los delitos que más preocupa a las autoridades de Baja California, entidad que en los últimos años ha enfrentado diversos casos relacionados con secuestros, trata de personas y otras formas de violencia que afectan tanto a residentes como a personas extranjeras.

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Las autoridades ministeriales determinarán los delitos que podrían imputarse a los detenidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tijuana, una ciudad clave en las investigaciones sobre trata y tráfico de personas

Por su condición de ciudad fronteriza, Tijuana se ha convertido en un punto estratégico para las autoridades mexicanas y estadounidenses en el combate a delitos relacionados con la explotación de personas y el tráfico de migrantes.

La presencia de víctimas extranjeras en diversos casos investigados en la región ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación entre instituciones de seguridad y procuración de justicia.

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Especialistas en seguridad han señalado que las denuncias ciudadanas son un factor determinante para detectar situaciones de riesgo y permitir la intervención oportuna de las autoridades.

En este caso, el reporte realizado por un ciudadano permitió a los agentes actuar rápidamente y rescatar a las tres mujeres antes de que fueran trasladadas a otro lugar o la situación pudiera derivar en un desenlace más grave.

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La SSPCM reiteró el llamado a la población para reportar cualquier actividad sospechosa y recordó que la participación ciudadana continúa siendo una herramienta clave para la prevención y el combate de delitos de alto impacto.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer los hechos ocurridos en el motel de la Zona Centro de Tijuana y determinar si existen más personas involucradas en el caso o si las víctimas fueron objeto de otros posibles delitos además de la presunta privación ilegal de la libertad.

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