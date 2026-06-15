¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 15 de junio?

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Ajustes en la Línea 2 del Metro
La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos. Las estaciones Chabacano y Zócalo/Tenochtitlan permanecen cerradas, sin ascenso ni descenso de personas usuarias.
Como alternativas para llegar a la zona centro de la ciudad, el STC recomienda utilizar las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.
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El Mundial 2026 ya está aquí, la Ciudad de México recibió la inauguración en la cancha del Azteca el pasado 11 de junio. Y la promesa del gobierno de Clara Brugada no se cumplió, actualmente en la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) se mantienen obras de remodelación, lo que ha generado afectaciones en el servicio.