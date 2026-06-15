México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 15 de junio?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo

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En pocas líneas:

11:22 hsHoy

Ajustes en la Línea 2 del Metro

La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos. Las estaciones Chabacano y Zócalo/Tenochtitlan permanecen cerradas, sin ascenso ni descenso de personas usuarias.

Como alternativas para llegar a la zona centro de la ciudad, el STC recomienda utilizar las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.

11:22 hsHoy

Qué estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX siguen cerradas por obras

Personal del STC pidió a los usuarios tomar precauciones con sus traslados debido a que continúan los trabajos e intervenciones en algunas estaciones

Qué estaciones de la Línea 2 siguen cerradas (Luz Coello/ Infobae)
Qué estaciones de la Línea 2 siguen cerradas (Luz Coello/ Infobae)

El Mundial 2026 ya está aquí, la Ciudad de México recibió la inauguración en la cancha del Azteca el pasado 11 de junio. Y la promesa del gobierno de Clara Brugada no se cumplió, actualmente en la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) se mantienen obras de remodelación, lo que ha generado afectaciones en el servicio.

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