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¿Quién es Manuel Zavala, el morenista que tomará el trabajo original de Andy López Beltrán?

El abogado fue legislador local, líder estatal del partido y aspirante a la alcaldía de Campeche

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Manuel Jesús Zavala Salazar asume desde este 15 de junio como delegado en funciones de secretario de Organización del CEN de Morena. (Archivo Infobae)
Manuel Jesús Zavala Salazar asume desde este 15 de junio como delegado en funciones de secretario de Organización del CEN de Morena. (Archivo Infobae)

Manuel Jesús Zavala Salazar asume desde este 15 de junio como delegado en funciones de secretario de Organización del CEN de Morena. Puesto que fue anteriormente de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”.

Manuel Zavala es licenciado en Derecho y que cuenta con trayectoria política y de servicio público en Campeche, donde se desempeñó como diputado local, presidente del partido en la entidad, candidato a la presidencia municipal de Campeche y delegado regional de Programas para el Bienestar.

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De acuerdo con información de Morena, Manuel Zavala fue delegado político de la doctora Claudia Sheinbaum en Yucatán durante el proceso electoral 2023-2024, además de secretario de Movimientos Sociales del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Manuel Zavala releva a Andrés Manuel López Beltrán en el control territorial de Morena

Manuel Zavala sustituyó a Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, en la Secretaría de Organización, área clave para la operación territorial y electoral de Morena. (Archivo Infobae)
Manuel Zavala sustituyó a Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, en la Secretaría de Organización, área clave para la operación territorial y electoral de Morena. (Archivo Infobae)

Morena designó a Manuel Zavala como nuevo secretario de Organización y lo colocó al frente de una de las áreas con mayor peso en la operación territorial del partido, en un ajuste interno anunciado por el Comité Ejecutivo Nacional con la mira puesta en las elecciones de 2027 y en la administración de la competencia por candidaturas.

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El cambio ocurre mientras Morena mantiene ventaja sobre la oposición en distintos ejercicios demoscópicos y gobierna la mayoría de las entidades del país. En ese escenario, la dirigencia nacional decidió modificar dos espacios internos: la Secretaría de Organización y la Comisión Nacional de Elecciones.

La Secretaría de Organización es una de las oficinas con más capacidad de influencia dentro del partido porque encabeza la movilización nacional, coordina los trabajos territoriales y participa en la estrategia electoral.

Esa responsabilidad incluye coordinar la estructura territorial en todo el país, supervisar la movilización de militantes y simpatizantes, encabezar campañas de afiliación y credencialización, actualizar y resguardar el padrón nacional de afiliados, fortalecer la presencia partidista en estados y municipios y apoyar la estrategia político-electoral rumbo a los comicios.

Durante la gestión de López Beltrán se impulsaron las campañas de afiliación y el fortalecimiento de la estructura territorial en el país. Ahora esa tarea quedará a cargo de Zavala de cara a las elecciones intermedias.

Manuel Zavala se desempeñaba como secretario de Movimientos Sociales del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Dentro del partido es identificado como un operador con experiencia en trabajo territorial y cercano a distintos liderazgos nacionales y a grupos que participaron en la construcción de la estructura morenista.

La Comisión Nacional de Elecciones concentra decisiones para candidaturas

Los aspirantes de Morena en Tabasco deberán someterse al método de encuestas para definir candidaturas rumbo a 2027.
A la Comisión Nacional de Elecciones se integran Ariadna Montiel Reyes, Manuel Zavala y Óscar del Cueto García, y la preside Citlalli Hernández Mora. (Archivo Infobae)

Además del relevo en Organización, Morena anunció cambios en la Comisión Nacional de Elecciones, el órgano encargado de conducir los procesos internos para definir candidaturas.

A ese organismo se incorporaron la presidenta nacional del partido Ariadna Montiel Reyes, el propio Manuel Zavala y el secretario de Finanzas Óscar del Cueto García. La comisión es presidida por Citlalli Hernández Mora.

Morena movió a su operador territorial a la Secretaría de Organización y reforzó el órgano que resolverá candidaturas para ordenar desde ahora la disputa interna por gubernaturas, alcaldías, congresos locales y la Cámara de Diputados en 2027.

Entre las funciones de la comisión están emitir convocatorias, revisar perfiles de aspirantes, organizar encuestas internas, participar en procesos de insaculación y garantizar criterios de paridad de género y acciones afirmativas.

La incorporación de dirigentes que encabezan áreas internas busca una coordinación más estrecha entre la operación territorial, la conducción política y la toma de decisiones electorales.

En distintos estados (Nuevo León o Guerrero, por ejemplo) ya comenzaron a surgir aspirantes interesados en competir por gubernaturas, alcaldías, diputaciones y otros cargos de elección popular. Conforme avance el calendario electoral, la presión interna aumentará y la comisión deberá procesar solicitudes y eventuales disputas entre grupos políticos.

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