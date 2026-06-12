México

Lista completa de pensionados IMSS e ISSSTE que quedan libres de impuestos este 2026

Estos son los pensionados que la ley mexicana protege y que pueden recibir su ingreso completo sin que el SAT les retenga un solo peso

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Ilustración en acuarela de una pareja de ancianos en una mesa con una alcancía rosa, monedas y billetes mexicanos, con los logos de IMSS e ISSSTE.
En México, no todos los ingresos están sujetos al pago de impuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de personas pagan impuestos, pero lo que no todos saben es que hay algunos que pueden librar este cobro por completo gracias a las protecciones que otorga la propia ley.

Para quienes dedicaron su vida al trabajo, el verdadero beneficio radica en comprender las reglas del juego fiscal, una clave indispensable para descubrir qué depósitos llegan intactos y sin un solo descuento.

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El impuesto que vigila tus ingresos: lo que debes saber

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es un impuesto federal que grava los ingresos de personas físicas y morales en México.

Lo pagan empleados, empresarios, arrendadores y, en ciertos casos, pensionados.

Es un impuesto anual, aunque los pagos provisionales se realizan mes a mes, a más tardar el día 17 del mes siguiente al periodo correspondiente.

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Una alcancía de cerdo rosa, rota por un costado, de la cual brotan billetes de dólar, junto a una mano sosteniendo un martillo en una mesa de madera.
El sistema fiscal mexicano contempla distintas tasas según el tipo de ingreso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para personas físicas, la tasa va del 1.92% al 35%, según el nivel de ingresos gravables.

Los ingresos gravables son todos aquellos sobre los que se deben pagar impuestos.

Lo relevante para los jubilados es que la Ley del ISR no descuenta todos los ingresos por igual.

Existe una lista de ingresos exentos, es decir, montos que la ley expresamente libera del pago. Las pensiones por jubilación están en esa lista, con condiciones específicas.

Balanza de la justicia metálica sobre mesa. Platillo izquierdo: documentos con logo IMSS; derecho: tarjeta con "Pensión". Fondo gris claro.
Existen ingresos que la ley expresamente libera del pago de impuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escudo legal: el artículo de la ley que protege el dinero de tu retiro

El artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece qué ingresos quedan exentos del pago de ISR para personas físicas.

En el tema de las pensiones, la regla es muy sencilla: los pagos que recibes del IMSS o del ISSSTE por jubilación, retiro o invalidez no pagan ni un solo peso de impuesto, siempre y cuando el dinero que te depositan al día no supere el límite equivalente a 15 veces el valor oficial establecido por la ley.

Vista combinada de una sala de audiencias con jueces de la SCJN y público, junto al logo verde y blanco del IMSS en un muro texturizado.
El artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta regula las exenciones para personas físicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la pensión rebasa ese límite, el impuesto no se aplica sobre el total. Solo la parte que excede el tope queda sujeta al ISR.

¿Qué sucede para quienes reciben más de una pensión?

El mismo artículo añade una precisión que afecta a quienes reciben más de una pensión: el SAT no revisa cada pago por separado.

Lo que hace la autoridad es juntar todos los ingresos por retiro en una sola bolsa y medir el tamaño total.

Si la suma de todas las pensiones juntas pasa del límite permitido, entonces sí tocará pagar.

Interior de una oficina del ISSSTE con un grupo de adultos mayores sentados en filas y otros interactuando con personal femenino detrás de un mostrador de atención.
Si la pensión supera el límite, el ISR solo se aplica sobre el excedente, no sobre el total del ingreso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SAT suma todas las pensiones que recibe una persona, sin importar quién las pague, y compara ese total contra el límite permitido.

Solo si el conjunto supera el tope debe aplicar la retención, y únicamente sobre el excedente.

La lista de beneficiarios que reciben su dinero sin descuentos del ISR

De acuerdo con el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los siguientes tipos de pensión pueden hacer que sus beneficiarios queden exentos del ISR dentro del límite que establece la ley:

  • Jubilaciones.
  • Pensiones por retiro.
  • Haberes de retiro.
  • Pensiones vitalicias.
  • Pensiones por invalidez o incapacidad.
  • Pensiones por cesantía en edad avanzada y vejez.
  • Pensiones por muerte del trabajador.
Infografía que ilustra las pensiones exentas de ISR en México, mostrando tipos de pensión, fondos de origen y una pareja de adultos mayores con ahorro.
La infografía detalla los tipos de pensiones exentas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en México, incluyendo jubilaciones, invalidez y fallecimiento, así como los posibles fondos de origen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas pensiones pueden provenir de la subcuenta del seguro de retiro prevista en la Ley del Seguro Social, de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, o de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro del ISSSTE.

Cuándo sí se paga ISR y sobre qué monto

Si la pensión supera el límite diario que fija la ley, el ISR no afecta el total: solo la parte que rebasa el tope.

Esto significa que ningún pensionado paga impuestos sobre el cien por ciento de su ingreso, aunque su pensión sea alta.

Además, la ley exenta a los pensionados de presentar declaración anual cuando solo reciben ingresos de un único pagador.

La obligación de declarar surge en tres casos:

  • Cuando se tienen dos o más fuentes de pensión.
  • Cuando los ingresos anuales superan los 400 mil pesos mexicanos.
  • Cuando se obtienen ingresos adicionales por arrendamiento o actividad empresarial.
Ilustración plana de nueve personas diversas en círculo sosteniendo frascos, sobres o alcancías (físicas y digitales), conectadas por líneas abstractas. Fondo abstracto.
Las pensiones por invalidez, cesantía, vejez y muerte del trabajador también están incluidas en la exención del ISR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En todos los demás casos, el pensionado recibe su ingreso íntegro, sin retención, de acuerdo con la ley vigente.

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