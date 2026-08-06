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Ya busca nuevas figuras: Rafa Márquez estuvo presente en el duelo México vs Panamá del Premundial Sub-20 en Puebla

El entrenador de la Selección Mexicana acudió al juego que dará boleto para la semifinal del Campeonato Concacaf Sub-20

Captaron a Rafa Márquez en el juego de México vs Panamá del Premundial Sub-20 (X/ @miseleccionsubs)
Captaron a Rafa Márquez en el juego de México vs Panamá del Premundial Sub-20 (X/ @miseleccionsubs)
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La Selección Mexicana Sub-20 buscará su pase a las semifinales del Campeonato Concacaf ante Panamá este miércoles 5 de agosto, el equipo dirigido por Álex Diego ha mantenido una destacada participación en el Premundial Sub-20 para asegurar su boleto al Mundial 2027 y la clasificación a los Juegos Olímpicos 2028.

Antes del silbatazo inicial, llamó la atención la presencia de Rafael Márquez, director técnico del Tri mayor. El estratega realizó su primera aparición pública como entrenador de la Selección Mexicana durante el Premundial Sub-20 de la Concacaf. Tras concluir la Copa del Mundo 2026, Márquez se tomó un periodo vacacional y regresó para presenciar el desempeño del equipo Sub-20 desde el Estadio Cuauhtémoc en Puebla.

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La era del Káiser ya empezó dentro de la selección y uno de sus propósitos es potencializar el cambio generacional, por lo que abrirá espacios a nuevos talentos. Durante su presentación como entrenador del combinado nacional Rafa Márquez manifestó lo siguiente:

El nuevo director técnico de la Selección Mexicana realizó su primera aparición tras tomar al Tri mayor después del Mundial 2026, observó el juego de la sub-20 que busca su pase a semifinales (X/ @enlineadeportiv)

“¿Por qué no tratar de permear abajo, estar cerca de selecciones menores, para darles una base y procesos importantes? (Andrés) Lillini hace un gran trabajo. No es solo estar en la mayor, también hay que estar en las menores, trabajarlas y potenciarlas. Si queremos un mejor futbol, tenemos que tener bases importantes”.

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Captan a Rafa Márquez en el México vs Panamá Sub-20

El estratega acudió acompañado por miembros de su cuerpo técnico, incluyendo a Vidal Paloma, quien colaboró con él en el Barcelona B, y Pol Llorente, ex fisioterapeuta de Javier Aguirre. Rafa Márquez, recientemente nombrado entrenador de la Selección Mexicana, reiteró su compromiso de fortalecer las selecciones juveniles, afirmó que no limitará su labor al trabajo con el conjunto mayor.

En el palco del Estadio Cuauhtémoc, junto a Márquez, se encontraban Dulio Davino, actual director de selecciones nacionales mexicanas, Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, y Andrés Lillini, director de selecciones nacionales menores.

México se enfrenta a Costa Rica en el campeonato sub-20 Concacaf (X/ @miseleccionsubs)
La era del Káiser ya empezó dentro de la selección y uno de sus propósitos es potencializar el cambio generacional, por lo que abrirá espacios a nuevos talentos (X/ @miseleccionsubs)

Desde su etapa como auxiliar de Javier Aguirre, el exfutbolista había mostrado interés en los equipos Sub-20, participando en procesos previos y ahora respaldando al grupo que busca la clasificación al próximo Mundial de la categoría.

Rafael Márquez asumirá la dirección de la Selección Mexicana hasta la Copa del Mundo 2030, tras haber aceptado integrarse como auxiliar de Javier Aguirre dentro de un proyecto que le asegura continuidad como entrenador principal al término del ciclo 2026.

¿Cuándo debuta Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana iniciará el ciclo rumbo al Mundial 2030 con Rafael Márquez al frente. Su debut oficial como técnico será el 26 de septiembre de 2026 ante Colombia, en un amistoso en Baltimore, Maryland, según la Federación Mexicana de Futbol.

La concentración marcará la primera reunión del Tri tras la Copa del Mundo de 2026, torneo en el que México llegó a octavos de final con Javier Aguirre. El partido contra Colombia abrirá una serie de amistosos en Fecha FIFA. México enfrentará a Perú el 29 de septiembre y a Chile el 6 de octubre, según lo programado por la Federación Mexicana de Futbol. A esa agenda se sumará un clásico frente a Estados Unidos el 3 de octubre en Arizona, como adelantó Gibran Araige a TUDN el 23 de julio.

Rafa Márquez viajó a España y volverá para tomar el mando de la Selección de México (Cortesía FMF/ Miguel Gutiérrez)
La Selección Mexicana iniciará el ciclo rumbo al Mundial 2030 con Rafael Márquez al frente (Cortesía FMF/ Miguel Gutiérrez)

La Federación ubicará a ambos equipos dentro del Top 12 del ranking FIFA: México aparecerá en el puesto 10 y Colombia en el 11. El antecedente inmediato entre ambos pesará para el debut de Márquez: el 11 de octubre del año pasado, Colombia venció 4-0 al Tri en un amistoso.

En el historial, el cruce se mantendrá parejo: en 29 partidos, México y Colombia sumarán 10 triunfos por lado y nueve empates, según el recuento citado en la nota. El amistoso ante Estados Unidos, agregará la Federación, responderá a un acuerdo contractual que contemplará al menos un partido anual entre ambas selecciones.

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