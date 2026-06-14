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¿Hay clases mañana lunes 15 de junio?: esto dice el calendario de la SEP

Con el ciclo escolar en su recta final y un mes de junio cargado de marchas, calor extremo y partidos del Mundial, saber si mañana hay clases no es tan sencillo como parece

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El calendario oficial de la SEP tiene la última palabra sobre si hay clases este lunes, y la respuesta no depende de una orden federal sino de lo que ocurra en cada plantel. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El calendario oficial de la SEP tiene la última palabra sobre si hay clases este lunes, y la respuesta no depende de una orden federal sino de lo que ocurra en cada plantel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las alertas por calor extremo y el arranque del Mundial de Futbol 2026 convierten cada lunes en una duda para miles de familias mexicanas.

Antes de decidir si enviar a los niños a clases, conviene revisar el documento oficial que define los días hábiles.

El calendario escolar que sobrevivió a recortes y polémicas

El documento que determina si hay o no clases en México es el Acuerdo número 18/06/25 de la SEP, firmado por el secretario de Educación Pública Mario Delgado Carrillo y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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Ese acuerdo establece 185 días efectivos de clase para educación básica y 190 para escuelas normales y de formación docente.

Cuatro estudiantes de primaria con uniforme observan un calendario escolar 2025-2026 de la SEP en un aula. Una niña señala el "14" y "ULTIMO DIA DE CLASES".
En mayo de 2026, la SEP planteó cerrar el ciclo el 5 de junio, lo que habría recortado más de un mes de clases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo arrancó el 1 de septiembre de 2025 e incluyó dos periodos vacacionales intermedios: invierno, del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, y Semana Santa, del 30 de marzo al 10 de abril.

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No es un documento orientativo: es la norma que rige a todos los planteles del país.

En mayo de 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) planteó cerrar el ciclo el 5 de junio, lo que habría recortado más de un mes de clases en planteles de educación básica en todo el país.

Imagen dividida mostrando a la izquierda un salón de clases vacío con pupitres y una bandera mexicana, y a la derecha un balón de fútbol en una cancha.
El ciclo escolar 2025-2026 establece 185 días efectivos de clase para educación básica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 11 de mayo, tras una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), las autoridades educativas de las 32 entidades acordaron por unanimidad mantener el calendario original.

Delgado Carrillo lo confirmó mediante el Boletín 164 de la SEP: “El ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio, conforme a lo previsto”.

¿Hay clases mañana 15 de junio de 2026? Esto es lo que dice el calendario de la SEP

Según el Acuerdo vigente, el lunes 15 de junio de 2026 sí hay clases.

La SEP no contempla esta fecha como suspensión oficial, puente ni sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Vista aérea de una escuela rural blanca con techo rojo, rodeada de campos y casas. Niños y adultos caminan por caminos de tierra hacia la escuela. Hay árboles, vacas y montañas.
Aunque el calendario federal es claro, las condiciones locales de cada plantel pueden cambiar la respuesta este lunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayor parte del territorio nacional, los alumnos deben asistir a clases con normalidad, según las autoridades.

En junio, el calendario oficial contempla una sola fecha sin actividades para los alumnos a nivel federal: el viernes 26, por la sesión ordinaria del CTE.

Estados que no podrían tener clases el lunes 15 de junio

Varios estados registran suspensiones por causas ajenas al calendario federal.

La CNTE inició un paro nacional indefinido el 1 de junio de 2026.

Sus demandas incluyen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la eliminación de la USICAMM, el organismo que desde 2019 controla el ingreso, la promoción y los cambios de adscripción del personal docente.

Reja de una escuela primaria pública mexicana cerrada con candado y cadenas. Un cartel de la CNTE con 'Escuela en paro' cuelga. Se observa el patio interior vacío.
La CNTE inició un paro nacional indefinido el 1 de junio de 2026 con demandas que incluyen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las movilizaciones han incluido plantones en el Centro Histórico de la Ciudad de México, bloqueos en casetas de acceso a la capital y toma de oficinas de la SEP en varios estados.

Los estados con mayor afectación por el paro son la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas y Chiapas.

En esas entidades, la suspensión no deriva de una instrucción federal ni aplica en todo el estado: la decisión de cerrar planteles corresponde a cada escuela según la participación de su personal en el paro o en las protestas relacionadas.

Vista de un salón de clases de primaria en México con muchos niños y una maestra. Las paredes tienen murales, un mapa de México y una bandera mexicana.
En junio, el calendario federal contempla una sola fecha sin clases: el viernes 26, por sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el Acuerdo número 18/06/25 dejó abierta la posibilidad de ajustes locales en entidades con temperaturas superiores a 40 °C, aunque cualquier cambio debe ser comunicado oficialmente por cada entidad.

Para el lunes 15 de junio, los padres de familia en los estados mencionados deben verificar directamente con el plantel si habrá clases, ya que la suspensión depende de la participación de los docentes en el paro magisterial o de las condiciones climáticas, no de una orden estatal o federal.

Adulto y niño caminan de la mano hacia una escuela de ladrillo. Otros estudiantes, algunos en bicicleta y patineta, entran al edificio escolar.
El Acuerdo número 18/06/25 dejó abierta la posibilidad de ajustes locales en entidades con temperaturas superiores a 40 °C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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