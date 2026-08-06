Lavar los pies con aceite de oliva y sal es el mejor remedio para combatir los pies cansados

Una persona remoja sus pies en un cuenco de madera con aceite y sales, mientras una chimenea encendida y una vela crean un ambiente relajante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de un día largo, muchas personas buscan remedios caseros para aliviar el cansancio y cuidar la piel de los pies. Una de las prácticas más populares en el hogar consiste en lavar los pies con una mezcla de aceite de oliva y sal.

Este método, sencillo y accesible, promete suavizar la piel, mejorar la circulación y ofrecer una sensación de descanso inmediato.

Aquí te contamos cuáles son los beneficios de integrar esta rutina en el cuidado personal.

Una mano vierte aceite de oliva dorado sobre un montículo de sal gruesa en un cuenco de cerámica, con pétalos de flores secas y hierbas esparcidas alrededor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios para los pies cansados de lavar los pies con aceite de oliva y sal

Lavar los pies cansados con aceite de oliva y sal puede aportar varios beneficios, según la experiencia popular y las propiedades de estos ingredientes:

Alivio de la fatiga: El masaje al aplicar la mezcla ayuda a relajar los músculos de los pies y disminuir la sensación de cansancio después de un día largo.

Suaviza la piel: El aceite de oliva hidrata y suaviza la piel seca, mientras que la sal elimina células muertas, dejando los pies más suaves al tacto.

Mejora la circulación: El acto de masajear los pies con la mezcla puede estimular la circulación sanguínea, lo que contribuye a reducir la hinchazón y el malestar.

Sensación de frescura y limpieza: La sal ayuda a limpiar y desinfectar superficialmente la piel, lo que puede dar una sensación de frescura y bienestar.

Previene durezas: El uso regular puede ayudar a prevenir la formación de callosidades y asperezas, gracias a la acción exfoliante de la sal y la hidratación del aceite.

Estos beneficios no sustituyen la atención médica en caso de molestias persistentes, dolor intenso o problemas de salud en los pies.

Una persona cuida sus pies con un baño de agua tibia y productos naturales en un ambiente de spa minimalista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lavar los pies con aceite de oliva y sal para aliviar el cansancio

Te comparto una guía sencilla para lavar los pies con aceite de oliva y sal y así aliviar el cansancio:

Prepara la mezcla: En un recipiente pequeño, combina dos cucharadas de aceite de oliva con una cucharada de sal gruesa (puede ser sal de mar o sal de mesa). Lava tus pies: Antes de aplicar la mezcla, lava bien tus pies con agua y jabón para eliminar suciedad y sudor. Aplica la mezcla: Con los pies aún húmedos, toma un poco de la mezcla y frótala sobre la planta, los talones y entre los dedos, usando movimientos circulares y suaves. Masajea: Dedica entre 5 y 10 minutos a masajear cada pie, enfocándote en las áreas donde sientas más cansancio o durezas. La presión debe ser suave para evitar irritaciones. Enjuaga: Enjuaga los pies con agua tibia para retirar la mezcla. Seca y humecta: Seca bien los pies con una toalla limpia. Si lo deseas, puedes aplicar un poco más de aceite de oliva para una hidratación extra.

Una guía práctica explica el proceso para limpiar y aliviar pies cansados con aceite de oliva y sal, detallando pasos para su preparación y aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realiza este procedimiento por la noche para potenciar la relajación. Evita hacerlo si tienes heridas abiertas, infecciones o problemas de circulación.