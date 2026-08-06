México
Agregar Infobae enGoogle

Lavar los pies con aceite de oliva y sal es el mejor remedio para combatir los pies cansados

Este método, sencillo y accesible, promete suavizar la piel, mejorar la circulación y ofrecer una sensación de descanso inmediato

Pies en cuenco de madera con aceite y sal. Jarra de aceite, bol de sal, cuchara de madera, toalla enrollada sobre mesa de madera. Chimenea encendida de fondo.
Una persona remoja sus pies en un cuenco de madera con aceite y sales, mientras una chimenea encendida y una vela crean un ambiente relajante. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Después de un día largo, muchas personas buscan remedios caseros para aliviar el cansancio y cuidar la piel de los pies. Una de las prácticas más populares en el hogar consiste en lavar los pies con una mezcla de aceite de oliva y sal.

Este método, sencillo y accesible, promete suavizar la piel, mejorar la circulación y ofrecer una sensación de descanso inmediato.

Aquí te contamos cuáles son los beneficios de integrar esta rutina en el cuidado personal.

Una mano sujeta una jarra de vidrio y vierte aceite de oliva dorado sobre un montículo de sal gruesa en un cuenco de cerámica, con flores secas y hierbas.
Una mano vierte aceite de oliva dorado sobre un montículo de sal gruesa en un cuenco de cerámica, con pétalos de flores secas y hierbas esparcidas alrededor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios para los pies cansados de lavar los pies con aceite de oliva y sal

Lavar los pies cansados con aceite de oliva y sal puede aportar varios beneficios, según la experiencia popular y las propiedades de estos ingredientes:

  • Alivio de la fatiga: El masaje al aplicar la mezcla ayuda a relajar los músculos de los pies y disminuir la sensación de cansancio después de un día largo.
  • Suaviza la piel: El aceite de oliva hidrata y suaviza la piel seca, mientras que la sal elimina células muertas, dejando los pies más suaves al tacto.
  • Mejora la circulación: El acto de masajear los pies con la mezcla puede estimular la circulación sanguínea, lo que contribuye a reducir la hinchazón y el malestar.
  • Sensación de frescura y limpieza: La sal ayuda a limpiar y desinfectar superficialmente la piel, lo que puede dar una sensación de frescura y bienestar.
  • Previene durezas: El uso regular puede ayudar a prevenir la formación de callosidades y asperezas, gracias a la acción exfoliante de la sal y la hidratación del aceite.

Estos beneficios no sustituyen la atención médica en caso de molestias persistentes, dolor intenso o problemas de salud en los pies.

Pies y manos sumergidos en palangana con agua, un frasco de aceite, un recipiente con sal marina, una toalla enrollada y una rama de eucalipto.
Una persona cuida sus pies con un baño de agua tibia y productos naturales en un ambiente de spa minimalista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lavar los pies con aceite de oliva y sal para aliviar el cansancio

Te comparto una guía sencilla para lavar los pies con aceite de oliva y sal y así aliviar el cansancio:

  1. Prepara la mezcla: En un recipiente pequeño, combina dos cucharadas de aceite de oliva con una cucharada de sal gruesa (puede ser sal de mar o sal de mesa).
  2. Lava tus pies: Antes de aplicar la mezcla, lava bien tus pies con agua y jabón para eliminar suciedad y sudor.
  3. Aplica la mezcla: Con los pies aún húmedos, toma un poco de la mezcla y frótala sobre la planta, los talones y entre los dedos, usando movimientos circulares y suaves.
  4. Masajea: Dedica entre 5 y 10 minutos a masajear cada pie, enfocándote en las áreas donde sientas más cansancio o durezas. La presión debe ser suave para evitar irritaciones.
  5. Enjuaga: Enjuaga los pies con agua tibia para retirar la mezcla.
  6. Seca y humecta: Seca bien los pies con una toalla limpia. Si lo deseas, puedes aplicar un poco más de aceite de oliva para una hidratación extra.
Ilustración de manos lavando pies en un cuenco con agua y aceite. Hay botellas de aceite de oliva, sal, ramas de olivo y un texto con pasos de cuidado.
Una guía práctica explica el proceso para limpiar y aliviar pies cansados con aceite de oliva y sal, detallando pasos para su preparación y aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realiza este procedimiento por la noche para potenciar la relajación. Evita hacerlo si tienes heridas abiertas, infecciones o problemas de circulación.

Temas Relacionados

piesaceite de olivasalremedios caserosbienestarmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Congreso de Veracruz desafuera a alcalde de Ixhuatlán del Sureste por investigación del caso Roxana Guzmán

Raúl González Martínez es señalado por la Fiscalía como presunto autor intelectual de la privación de la libertad y homicidio de la periodista

Congreso de Veracruz desafuera a alcalde de Ixhuatlán del Sureste por investigación del caso Roxana Guzmán

Productores de aguacate en Jalisco piden blindaje tras las medidas de EEUU en Michoacán

Luego de lo ocurrido con los productores de aguacate de Michoacán, en Jalisco, buscan evitar que se repita algo similar que genere pérdidas millonarias

Productores de aguacate en Jalisco piden blindaje tras las medidas de EEUU en Michoacán

Noroña avala disculpas de Nay Salvatori y Grace Palomares y les da consejo: “Deberían probar de repente un viejito”

Los comentarios de las legisladoras de Morena han llevado a una investigación por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia

Noroña avala disculpas de Nay Salvatori y Grace Palomares y les da consejo: “Deberían probar de repente un viejito”

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: se arma el primer complot y buscan nominar a Karina Torres hoy en la gala

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: se arma el primer complot y buscan nominar a Karina Torres hoy en la gala

Congreso de la CDMX busca frenar la venta de artículos robados en casas de empeño

La Comisión Permanente plantea inspecciones y coordinación con autoridades para que esos negocios refuercen controles

Congreso de la CDMX busca frenar la venta de artículos robados en casas de empeño
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de agosto: EEUU anuncia recompensas por 8 líderes del CJNG

De “El Licenciado” a “Poncho La Quiringua”: detenciones de narcos en Michoacán frenan casi 28 mmdp en extorsiones al año

La cabeza de “El 03” vale tanto como Osama Bin Laden: recompensa de 25 mdd supera a El Chapo Guzmán

Procesan a “El Tokio”, el presunto sucesor del líder de “Los Mexicles”, detenido con armas y droga en Juárez

Reinserta exige tipificar como delito en México el reclutamiento de menores por el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: se arma el primer complot y buscan nominar a Karina Torres hoy en la gala

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: se arma el primer complot y buscan nominar a Karina Torres hoy en la gala

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides habrían terminado su relación definitivamente, esta es la razón

Cynthia Klitbo pierde la paciencia y explota contra Yahir por platicar en la cocina: “Se escucha hasta mi cuarto”

Mexicano asegura que coqueteó con  Harry Styles en su concierto del Estadio GNP Seguros

Quién es la doctora que interviene el rostro de Galilea Montijo: estudió “estética facial” en línea

DEPORTES

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo va el partido de 4tos de Final?

México vs Panamá en el Premundial sub 20, ¿cómo va el partido de 4tos de Final?

Por qué descalificaron al mexicano que ganó oro

David Faitelson señala a dueños de clubes por incumplir promesa del ascenso y descenso: “Nos engañaron”

Luis Ángel Malagón alista su regreso con América tras rotura del tendón de Aquiles que lo alejó del Mundial

Pese a las bajas en su equipo, la mexicana Romina Hinojosa se mantiene en el Tour de Francia