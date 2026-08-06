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Congreso de Veracruz desafuera a alcalde de Ixhuatlán del Sureste por investigación del caso Roxana Guzmán

Raúl González Martínez es señalado por la Fiscalía como presunto autor intelectual de la privación de la libertad y homicidio de la periodista

Investigación contra el alcalde seguirá tras la aprobación del desafuero.
Investigación contra el alcalde seguirá tras la aprobación del desafuero.
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El Congreso de Veracruz aprobó este miércoles el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, con 40 votos a favor y ocho en contra, con lo que perdió la protección constitucional que le otorgaba el cargo y podrá enfrentar las investigaciones penales relacionadas con el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

La solicitud de declaración de procedencia fue promovida por la Fiscalía General del Estado, que investiga al edil por su presunta participación como autor intelectual en los delitos de privación de la libertad y homicidio de la comunicadora, desaparecida el 2 de junio en Nanchital y localizada sin vida semanas después.

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Durante la sesión extraordinaria, el presidente municipal no acudió a comparecer ante los diputados locales, aunque sí estuvo representado por su equipo legal.

Con los votos de Morena y aliados, el Congreso veracruzano aprobó una iniciativa que endurece los candados de la revocación de mandato. Crédito: X/ @legisver
Congreso de Veracruz aprueba desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste. Crédito: X/ @legisver

Tras la aprobación del dictamen, el Cabildo deberá llamar a la alcaldesa suplente, Juliana Ruiz Martínez, para asumir el cargo una vez que la resolución sea publicada en la Gaceta Oficial del Estado y notificada formalmente al Ayuntamiento.

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Caso Roxana Guzmán: la investigación que derivó en el retiro del fuero

De acuerdo con la carpeta de investigación, la Fiscalía sostiene que el alcalde habría ordenado el secuestro de la periodista debido a una presunta inconformidad por una fotografía en la que supuestamente aparecía portando un arma de fuego.

Esa hipótesis forma parte de las líneas de investigación que actualmente desarrolla la autoridad ministerial.

La defensa del alcalde rechazó los señalamientos y afirmó que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación.

La sesión definirá si Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero pierden la inmunidad procesal, para que la Fiscalía del Estado pueda ejercer acción en su contra
Defensa de alcalde de Ixhuatlán rechaza acusaciones por caso Roxana Guzmán. Crédito: Facebook/Raúl González Martínez

Sus abogados aseguraron que el retiro del fuero no representa una condena ni una detención automática, sino únicamente permite que la Fiscalía continúe el procedimiento penal sin la inmunidad constitucional que otorga el cargo público.

Asimismo, señalaron que González Martínez continúa únicamente en calidad de investigado y que hasta el momento no ha sido imputado ante un juez. También adelantaron que el alcalde enfrentará el proceso conforme a derecho y sostuvieron que las acusaciones tienen un trasfondo político.

Para comprender el avance de la investigación, estos son los principales hechos:

  • Roxana Guzmán fue privada de la libertad el 2 de junio de 2026 en su domicilio de Nanchital.
  • Su desaparición quedó registrada en un video que posteriormente se difundió en redes sociales.
  • El 3 de julio, la Fiscalía confirmó el hallazgo de su cuerpo.
  • Ocho personas fueron detenidas y vinculadas a proceso, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste.
  • Todos los imputados permanecen bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
Estos son los principales avances en la investigación por el caso Roxana Guzmán. REUTERS/Angel Hernandez
Estos son los principales avances en la investigación por el caso Roxana Guzmán. REUTERS/Angel Hernandez

Ocho personas ya fueron vinculadas a proceso

El caso de Roxana Guzmán ya ha derivado en importantes avances judiciales. La Fiscalía informó previamente que ocho personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en el secuestro y homicidio de la periodista.

Entre los imputados se encuentran cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo y cuatro exelementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, incluido un comandante, quienes permanecen bajo prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso penal.

Las autoridades estatales indicaron que las detenciones fueron resultado de trabajos de inteligencia, investigaciones ministeriales y operativos coordinados entre corporaciones de seguridad. Además, señalaron que las indagatorias continúan abiertas para determinar la responsabilidad de todos los involucrados.

El secuestro de Roxana Guzmán conmocionó a Veracruz

Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad el 2 de junio de 2026 cuando un grupo armado irrumpió en su domicilio en Nanchital.

La periodista se encontraba en su hogar cuando llegó un grupo de hombres armados por ella

El momento quedó registrado en un video que posteriormente se difundió en redes sociales y generó indignación nacional.

Tras varias semanas de búsqueda, la Fiscalía confirmó el 3 de julio la localización de su cuerpo y anunció la captura de ocho presuntos responsables. Durante los días posteriores a su desaparición, familiares, colegas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión exigieron intensificar los operativos para encontrarla con vida.

Sus padres mantuvieron públicamente el llamado a las autoridades para reforzar la búsqueda mientras conservaban la esperanza de su regreso. Finalmente, familiares y compañeros despidieron a la periodista en un sepelio realizado en Nanchital, donde reiteraron la exigencia de justicia.

Proceso judicial seguirá mientras avanza la investigación

Con el desafuero aprobado, la Fiscalía queda en posibilidad de solicitar las medidas judiciales que considere procedentes ante un juez, incluida una eventual orden de aprehensión, siempre que existan los elementos legales necesarios para ello.

Proceso judicial continuará mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones. REUTERS/Angel Hernandez
Proceso judicial continuará mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones. REUTERS/Angel Hernandez

El caso representa uno de los procesos de mayor impacto político y judicial en Veracruz durante este año, al involucrar a un alcalde en funciones y al asesinato de una periodista, un crimen que volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrenta el ejercicio periodístico en la entidad.

Mientras tanto, la investigación permanece abierta y serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar, conforme avance el proceso, las responsabilidades penales de las personas involucradas y el desarrollo de uno de los casos que más ha conmocionado al estado.

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