EN VIVO | La Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy jueves 11 de junio

Este jueves se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum hable sobre la reunión del Gobierno de México con la CNTE, donde no alcanzaron un acuerdo definitivo. Ante esta situación se confirmó que continuarán las movilizaciones durante la inauguración del Mundial 2026.

Entre sus demandas destacan la abrogación total de la Ley del ISSSTE 2007, un sistema solidario de seguridad social y un incremento salarial del 100%. La Coordinadora responsabilizó a las autoridades por cualquier incidente durante las protestas, insistiendo en que una jubilación digna no es un privilegio.