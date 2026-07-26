México

Protesta en la Alcaldía Cuauhtémoc: Rojo de la Vega reporta detenciones y la SSC lo contradice

Un grupo hizo pintas en la fachada del edificio de la demarcación y el episodio abrió una diferencia pública entre autoridades capitalinas; la corporación además informó que ya revisa el actuar policial

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El video documenta una manifestación en la explanada de la Alcaldía. En la escena, varias personas se agrupan frente a un muro donde se lee el grafiti "Cuba si PATRIA O MUERTE!". Se observan vallas metálicas y un individuo transporta un objeto de color rojo. Los manifestantes, de acuerdo con el contexto, expresan su apoyo al régimen cubano.

Diversos colectivos, entre ellos Va por Cuba y el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, organizaron una movilización en la Ciudad de México con motivo del 73° aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. La marcha, bajo el lema “¡No a la guerra contra Cuba!”, se realizó desde el Hemiciclo a Juárez hasta la antigua Embajada de los Estados Unidos de América. El objetivo de la protesta fue manifestarse contra el endurecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington y contra la posible intervención militar estadounidense en Cuba.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, comunicó a través de su cuenta oficial en 'X’ que hubo personas detenidas por actos de vandalismo contra la sede de la alcaldía. Según su versión, dos grupos llegaron a la explanada del gobierno local: el primero, en apoyo al régimen cubano, se retiró sin incidentes; el segundo, con los rostros cubiertos, realizó pintas en la fachada del edificio, el cual está protegido por el INBAL. “La protesta se respeta. Los delitos no”, afirmó la edil, asegurando que los responsables fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

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Contradicciones entre la SSC y la alcaldesa de Cuauhtémoc por detenciones tras protesta

En contraste, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México presentó una versión diferente. Según una tarjeta informativa de la dependencia, policías auxiliares del Sector Orión, adscritos a la alcaldía, implementaron un operativo de resguardo durante la movilización.

La SSC detalló que algunos participantes realizaron pintas en el inmueble y, tras una orden de aseguramiento por parte de las autoridades de la alcaldía, se generaron fricciones entre manifestantes y policías.

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Posteriormente, la SSC decidió no poner a los participantes a disposición del Ministerio Público, optando por emitir apercibimientos para que la manifestación continuara de manera libre, pacífica y ordenada.

El comunicado oficial de la policía capitalina no menciona traslados ante el Ministerio Público y anuncia la apertura de una investigación interna sobre la actuación de los elementos involucrados. El área de Inspección Policial de la Policía Auxiliar inició las indagatorias para determinar si la intervención de los agentes se apegó a los protocolos establecidos.

Hasta el momento, ni la alcaldía ni la SSC han precisado el número de personas que participaron en la movilización ni han identificado públicamente a los manifestantes.

Por su parte, Lilian ChapaKoloffon, directora general de Seguridad Ciudadana en la alcaldía Cuauhtémoc, señaló desde su cuenta oficial en ‘X’ que los responsables de las pintas en el inmueble del INBAL fueron enviados al MP, pero esta, “actuando como reina de la impunidad, ya fueron liberados. Viva Cuba, abajo los cobardes embozonados”.

El video muestra un operativo policial en un entorno urbano diurno. Se observan varios agentes de policía con uniformes oscuros y cascos, algunos con gorras azules, junto a un vehículo policial verde y blanco. La escena corresponde a una movilización pública donde, según contexto, se realizaron detenciones de seis personas. La protesta estaba vinculada al aniversario de la Revolución Cubana y generó acusaciones contra el gobierno de Alessandra Rojo de la Vega.

Mientras que el Frente de la Juventud Comunista, acuso de represión a Rojo de la Vega, donde 6 manifestantes fueron detenidos: “Represión del gobierno de Alessandra Rojo de la Vega en la movilización por el aniversario de la Revolución Cubana, la misma represora anticomunista que retiró las estatuas de Fidel y del Che”.

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