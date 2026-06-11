“Hay que hacerla de emoción”: Sheinbaum mantiene suspenso sobre dónde verá la inauguración del Mundial 2026 tras apertura del Fan Fest

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum declaró que intentará asistir al Zócalo para la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, en un contexto de movilizaciones y protestas sociales en varios puntos de la capital.
“Ya les aviso en un ratito a ver cómo están las cosas. Hay que hacerla de emoción”
Asimismo, reveló que el FIFA Fan Fest del Zócalo estará abierto para el partido México vs Sudáfrica, con el objetivo de que todos los aficionados celebren este primer juego de la Copa del Mundo.
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