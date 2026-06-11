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Es muy difícil que la ultraderecha regrese al gobierno de México: Sheinbaum acusa unión entre “extrema izquierda” y la oposición

La mandataria aseguró que el país viene de una historia de luchas sociales

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Ilustración acuarela de Claudia Sheinbaum hablando en un micrófono y señalando con el brazo derecho, sobre un fondo gris tenue y blanco.
Claudia Sheinbaum, con una camisa bordada y micrófono en mano, se dirige a la multitud mientras señala con determinación durante un evento público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que en México la ultraderecha llegue al poder al considerar que el país tiene una historia sólida en la defensa de los derechos, la soberanía y la democracia.

“Es muy difícil que la ultraderecha crezca en México. Tenemos una historia distinta. El Estado es laico desde hace muchísimos años”, subrayó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina de este jueves 11 de junio.

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“Por mencionar algunos temas: la Revolución Mexicana, que fue una revolución social desde abajo. Si fue derrotado el neoliberalismo, es justamente porque el pueblo de México buscó mejorar sus condiciones de vida y la democracia y las libertades. Entonces, nuestra historia es distinta”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre los riesgos de un posible regreso de la ultraderecha al poder en el país.

Sostuvo que la memoria colectiva de las grandes transformaciones históricas de México dificulta el avance de opciones políticas asociadas con la ultraderecha.

Estas declaraciones surgen en un contexto en el que se compara este evento deportivo con el Mundial 2014 realizado en Brasil, el cual estuvo caracterizado —muy similar al de México ahora— por movilizaciones sociales previas al evento deportivo. Trascendió que, después de la justa, tras ciertos malestares internacionales e internos, el país atravesó una fuerte crisis política que culminó en la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff y el encarcelamiento de su antecesor, Lula da Silva.

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Tras ser cuestionada sobre la posibilidad de que ese caso se repita en México, la mandataria lo descartó rotundamente al considerar que “es una historia distinta. La ultraderecha significa acabar con los derechos del pueblo de México. Es esta visión de que solamente por el esfuerzo sales adelante. Y claro que el esfuerzo es importante, pero vivimos aquí 36 años de neoliberalismo, que por más que se trabajaba, los salarios eran de hambre”, afirmó Sheinbaum.

Criticó ese modelo neoliberal y recordó que ese periodo se caracterizó por la falta de oportunidades, el estancamiento salarial y el acceso restringido a la educación pública. “No se abrieron universidades públicas, si se abrían era con altísimas colegiaturas. No es una visión de derechos, es una visión de privilegios, de mercancías”, enfatizó.

En su opinión, la sociedad mexicana reconoce los avances en materia de bienestar y democracia, lo que explica la baja probabilidad de que la ultraderecha regrese al gobierno. Sheinbaum insistió en que, aunque persisten retos y dificultades, “se vive mejor hoy que lo que se vivía antes y que hay un gobierno preocupado por el pueblo y que no traicionamos”.

Sheinbaum apela a la memoria histórica de México

La presidenta subrayó la importancia de la memoria histórica y la permanencia de una conciencia social en México. “Aquí vivimos el porfiriato, treinta y cuatro años de saqueo, de represión, de exterminio y una revolución. Entonces, por más que ya pasaron más de cien años de la revolución, es una memoria colectiva que permanece en el pueblo de México y que hay que mantener viva, de los grandes cambios y las grandes transformaciones que ha vivido el país y por qué se luchó por la independencia y lo que le costó al pueblo de México la primera y la segunda independencia”, señaló Sheinbaum.

Al ser cuestionada sobre la posible intervención de grupos de derecha en las movilizaciones previstas para la inauguración del Mundial 2026 en la capital mexicana, Sheinbaum descartó riesgos de violencia y aseguró que las autoridades están preparadas para garantizar la paz. “No va a haber problema, no va a haber ningún problema y la Policía de la Ciudad de México ha estado actuando muy bien”, indicó la mandataria.

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