Pensión del Bienestar 2026: estas son las letras que recibirán su pago del lunes 27 al viernes 31 de julio

Recomendaciones para prevenir fraudes en Pensión del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas adultas mayores y los beneficiarios de la Pensión del Bienestar que aún no han recibido su apoyo bimestral de julio-agosto podrán disponer de sus recursos en la última semana de julio de 2026, conforme al calendario oficial divulgado por la Secretaría de Bienestar.

El pago está dirigido a quienes cuentan con la Tarjeta del Bienestar activa y cuyo primer apellido inicia con ciertas letras específicas.

Los depósitos están programados entre el lunes 27 y el miércoles 29 de julio.

El objetivo del calendario escalonado es garantizar la entrega directa y segura de los recursos, evitando aglomeraciones en sucursales bancarias y facilitando el acceso ordenado al apoyo económico.

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Fechas y letras asignadas para el pago de la Pensión del Bienestar

El calendario oficial concluye el 29 de julio, con una distribución que responde a la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

Según la Secretaría de Bienestar, el lunes 27 corresponde a quienes tienen apellidos que inician con la letra S. El martes 28 es el turno para las iniciales T, U y V.

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Durante el miércoles 29, quienes cuenten con apellidos que empiezan con W, X, Y y Z podrán ver reflejado el depósito en su tarjeta.

La dispersión de pagos no contempla depósitos los días jueves 30 ni viernes 31 de julio.

Sin embargo, el recurso permanece en la cuenta del beneficiario, lo que permite que sea retirado o utilizado cuando la persona lo desee.

La dispersión de pagos no contempla depósitos los días jueves 30 ni viernes 31 de julio.

Monto de la pensión y beneficiarios incluidos

Para el bimestre julio-agosto de 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un apoyo de 6,400 pesos a cada persona registrada que tenga 65 años o más.

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La Pensión Mujeres Bienestar, destinada a mexicanas de 60 a 64 años, asciende a 3,100 pesos.

Por su parte, quienes forman parte de la Pensión para Personas con Discapacidad reciben 3,300 pesos bimestrales, y el Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras entrega 1,650 pesos en el mismo periodo.

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Estos montos son depositados directamente en la Tarjeta del Bienestar, eliminando intermediarios y promoviendo la transparencia en la entrega de los recursos.

Cómo utilizar la Tarjeta del Bienestar y retirar el apoyo

La Tarjeta del Bienestar funciona como una cuenta de débito.

Las personas pueden utilizarla para realizar compras en cualquier comercio que acepte tarjetas bancarias nacionales, sin cargos adicionales por el pago directo.

También se permite el retiro de efectivo en cajeros y ventanillas del Banco del Bienestar sin comisión. Si se opta por retirar en bancos comerciales, podría aplicarse una comisión.

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No existe una obligación de retirar el dinero el mismo día del depósito.

Los recursos permanecen seguros en la cuenta bancaria de cada beneficiario, y pueden ser utilizados en el momento que resulte más conveniente.

Para el bimestre julio-agosto de 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un apoyo de 6,400 pesos a cada persona registrada que tenga 65 años o más. (Infobae/IA)

Seguridad y recomendaciones para los beneficiarios

La Secretaría de Bienestar ha reiterado que los pagos se realizan exclusivamente de manera directa, sin gestores ni intermediarios.

Ninguna persona ajena al programa está autorizada para solicitar dinero a cambio de la entrega del apoyo.

Asimismo, se recomienda a los beneficiarios no compartir el NIP ni información bancaria para evitar fraudes.

El uso de la Tarjeta del Bienestar permite reducir riesgos asociados a portar efectivo y facilita transacciones en cualquier establecimiento con terminal bancaria.

Esta medida promueve una mayor seguridad y comodidad para los adultos mayores y demás beneficiarios.

Distribución escalonada y orientación para el retiro de pagos

La estrategia de dispersión escalonada por letra inicial ayuda a evitar aglomeraciones y agiliza la atención en las sucursales.

Esta modalidad también es útil para que los beneficiarios puedan planificar su visita y disponer de los recursos sin contratiempos.

La Secretaría de Bienestar ha reiterado que los pagos se realizan exclusivamente de manera directa, sin gestores ni intermediarios. (Fotografía Cortesía)

Para consultar fechas exactas, convocatorias o cualquier aviso relacionado con el programa, la Secretaría de Bienestar sugiere acudir únicamente a los canales oficiales del Gobierno de México.

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Así se previenen confusiones y se garantiza la actualización oportuna de la información.