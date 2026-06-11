México

Pemex alista firma de acuerdo con Petrobras para explotación mixta, anuncia Sheinbaum tras llamada con Lula da Silva

Colectivos ambientalistas como Oceana han denunciado riesgos ambientales por la expansión petrolera en el Golfo de México

Guardar
Google icon
Ilustración acuarela de un hombre y una mujer sentados en una mesa, firmando un documento con los logotipos de Petrobras y Pemex flotando arriba.
Representantes de Petrobras y Pemex firman un importante acuerdo de colaboración energética, simbolizando una nueva era de cooperación binacional en el sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México y Brasil alistan un acuerdo petrolero entre Pemex y Petrobras. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró esta mañana durante su conferencia de prensa que este convenio va por buen camino luego de haber tenido una llamada con el presidente brasileño Luz Inácio Lula da Silva.

“Se está ya por firmar el convenio con Petrobras. Ellos tienen, como lo he dicho, técnicas muy desarrolladas para exploración de aguas profundas y ultraprofundas y el objetivo es que se firme un convenio con Pemex" detalló esta mañana la mandataria desde su conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

Explicó que este acuerdo contempla que primero sea un trabajo conjunto “y luego ya, en todo caso, una explotación mixta, a lo mejor, de alguno de los pozos”. Reiteró que ambos gobiernos avanzan hacia la firma de un convenio entre Pemex y Petrobras, con miras a una posible explotación conjunta en aguas profundas.

La mandataria mexicana compartió detalles sobre la llamada que sostuvo con el presidente de Brasil, Lula da Silva, en la que abordaron temas de cooperación energética, contexto político y experiencias en torno a la organización de grandes eventos internacionales.

PUBLICIDAD

“Fue una llamada, platicamos, me preguntó que cómo estábamos en México, le dije que muy bien. En Brasil, cuando hicieron el mundial, hubo manifestaciones. Sin embargo, yo considero que es una situación distinta, la de aquí”, explicó la presidenta.

Sheinbaum destacó que el principal objetivo del acuerdo con la petrolera brasileña es aprovechar la experiencia y tecnología de Petrobras en exploración de aguas profundas y ultraprofundas, áreas donde es considerada líder mundial.

El convenio, según detalló, contemplaría inicialmente trabajos conjuntos de investigación y desarrollo tecnológico, con la posibilidad de avanzar a una etapa de explotación mixta en yacimientos seleccionados del Golfo de México.

Pemex busca con este acuerdo fortalecer su capacidad técnica y operativa en un sector estratégico para la economía nacional. La presidenta enfatizó que la colaboración internacional puede abrir nuevas oportunidades para el desarrollo energético de México y posicionar al país como un actor relevante en la producción petrolera en aguas profundas.

FOTO DE ARCHIVO. Un logotipo de la petrolera estatal brasileña Petrobras se ve en su sede en Río de Janeiro, Brasil, 16 de octubre, 2019. REUTERS/Sergio Moraes
FOTO DE ARCHIVO. Un logotipo de la petrolera estatal brasileña Petrobras se ve en su sede en Río de Janeiro, Brasil, 16 de octubre, 2019. REUTERS/Sergio Moraes

La noticia de la inminente firma del convenio entre Pemex y Petrobras marca un nuevo capítulo en la relación bilateral entre México y Brasil, dos de las principales economías de América Latina. Además, refuerza la apuesta del gobierno mexicano por fortalecer la empresa productiva del Estado mediante alianzas estratégicas con otras compañías públicas.

Alerta ambiental por expansión petrolera en el Golfo de México

El avance hacia un convenio entre Pemex y Petrobras ha generado preocupaciones entre organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales. Oceana alertó recientemente que la expansión de la explotación petrolera en el Golfo de México podría poner en riesgo la biodiversidad marina y los ecosistemas de la región, advirtió que la posible explotación conjunta en aguas profundas y ultraprofundas podría incrementar los riesgos ambientales debido a la magnitud y complejidad de estos proyectos.

En un comunicado difundido el 9 de junio, la organización señaló que la colaboración entre Pemex y Petrobras implica retos considerables en materia de protección ambiental, dado que las zonas de exploración propuestas se encuentran en áreas especialmente vulnerables del Golfo de México.

“La expansión petrolera pone en riesgo al Golfo de México”, subrayó Oceana. La organización hizo un llamado a implementar salvaguardas estrictas y mecanismos de transparencia en la negociación del acuerdo, para evitar daños irreversibles en la región.

Sostuvo que, aunque la cooperación internacional puede representar un avance tecnológico para Pemex, debe garantizarse el respeto a las normas ambientales y la consulta a las comunidades costeras potencialmente afectadas. Además, subrayó la necesidad de que cualquier proyecto conjunto contemple evaluaciones de impacto ambiental rigurosas y la participación de especialistas independientes.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLula da SilvaPemexPetrobrasBrasilGolfo de MéxicoOceanaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Asesinan al periodista Luis Ángel López en Poza Rica: contaba con protección por amenazas previas

El comunicador de nota roja trabajaba para Vanguardia de Veracruz y tenía medidas cautelares otorgadas por la CEAPP

Asesinan al periodista Luis Ángel López en Poza Rica: contaba con protección por amenazas previas

¿Era Sabrina Carpenter? Video viral en CDMX desata furor y especulaciones en pleno Mundial 2026

Un clip difundido en redes sociales colocó a la estrella pop como tema de conversación en plataformas digitales

¿Era Sabrina Carpenter? Video viral en CDMX desata furor y especulaciones en pleno Mundial 2026

Beca Rita Cetina 2026: quiénes son los últimos beneficiarios en recibir su pago mañana 12 de junio

La dispersión del respaldo económico avanza conforme al calendario establecido para alumnas y alumnos de secundaria pública en todo el país

Beca Rita Cetina 2026: quiénes son los últimos beneficiarios en recibir su pago mañana 12 de junio

Gobierno de México habilita kioscos de información para turistas por Mundial 2026: estos son los datos que pueden consultar

Los módulos México Contigo, instalados en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ofrecerán orientación turística, asistencia migratoria, primeros auxilios, internet gratuito, apoyo en movilidad y acceso a servicios consulares

Gobierno de México habilita kioscos de información para turistas por Mundial 2026: estos son los datos que pueden consultar

Gobierno de Sheinbaum regaló casi 500 boletos para el Mundial 2026: reprocha altos costos de las entradas para partidos

La presidenta distribuyó casi 500 boletos del Mundial 2026 entre ciudadanos, no funcionarios, tras movilizar a más de 2 millones en el Mundial Social

Gobierno de Sheinbaum regaló casi 500 boletos para el Mundial 2026: reprocha altos costos de las entradas para partidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EU acusa a cárteles mexicanos por expansión del gusano barrenador y tráfico ilegal de ganado

EU acusa a cárteles mexicanos por expansión del gusano barrenador y tráfico ilegal de ganado

En México han muerto más estadounidenses que en la guerra de Irán en lo que va del año

Guardia Nacional asegura arsenal con fusiles AK-47, municiones y equipo táctico en Sinaloa

Localizan con vida a los 6 influencers de “Bola Costera” desaparecidos en Sinaloa

Detenciones policiacas, narcotráfico y reportes de seguridad minuto a minuto desde el Mundial 2026 en CDMX y México: SSC CDMX cerrará tramo de Calzada de Tlalpan por marcha de la CNTE rumbo al Estadio Ciudad de México

ENTRETENIMIENTO

¿Era Sabrina Carpenter? Video viral en CDMX desata furor y especulaciones en pleno Mundial 2026

¿Era Sabrina Carpenter? Video viral en CDMX desata furor y especulaciones en pleno Mundial 2026

Fher Olvera revela cómo será el histórico show de Maná en la inauguración del Mundial 2026

Carlos Rivera le dedica mensaje al Tri y a los mexicanos ante inauguración del Mundial 2026: “Nunca perdemos la fe”

Ventilan que Paco Zea estaría saliendo con Kati Zaragoza, nueva conductora de Sale El Sol que es 25 años menor que él

A qué hora canta Belinda y Alejandro Fernández en el Mundial 2026: horarios, orden de presentación y otros artistas

DEPORTES

México vs Sudáfrica en VIVO: sigue minuto a minuto el debut del Tri en el Mundial 2026

México vs Sudáfrica en VIVO: sigue minuto a minuto el debut del Tri en el Mundial 2026

Fotos y video: Con fervor por el Mundial 2026, aficionados llegan al Estadio Ciudad de México pese a bloqueos y restricciones

Mauricio Ymay, envuelto en la polémica por video viral donde sugiere el uso de balas de goma contra la CNTE y madres buscadoras

Elefantes predicen quién gana en partido México-Sudáfrica: resultado es unánime l Video

CDMX tendrá 18 sedes gratuitas para ver el Mundial 2026: dónde estarán y qué partidos transmitirán