Pemex alista firma de acuerdo con Petrobras para explotación mixta, anuncia Sheinbaum tras llamada con Lula da Silva

Representantes de Petrobras y Pemex firman un importante acuerdo de colaboración energética, simbolizando una nueva era de cooperación binacional en el sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México y Brasil alistan un acuerdo petrolero entre Pemex y Petrobras. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró esta mañana durante su conferencia de prensa que este convenio va por buen camino luego de haber tenido una llamada con el presidente brasileño Luz Inácio Lula da Silva.

“Se está ya por firmar el convenio con Petrobras. Ellos tienen, como lo he dicho, técnicas muy desarrolladas para exploración de aguas profundas y ultraprofundas y el objetivo es que se firme un convenio con Pemex" detalló esta mañana la mandataria desde su conferencia de prensa.

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Explicó que este acuerdo contempla que primero sea un trabajo conjunto “y luego ya, en todo caso, una explotación mixta, a lo mejor, de alguno de los pozos”. Reiteró que ambos gobiernos avanzan hacia la firma de un convenio entre Pemex y Petrobras, con miras a una posible explotación conjunta en aguas profundas.

La mandataria mexicana compartió detalles sobre la llamada que sostuvo con el presidente de Brasil, Lula da Silva, en la que abordaron temas de cooperación energética, contexto político y experiencias en torno a la organización de grandes eventos internacionales.

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“Fue una llamada, platicamos, me preguntó que cómo estábamos en México, le dije que muy bien. En Brasil, cuando hicieron el mundial, hubo manifestaciones. Sin embargo, yo considero que es una situación distinta, la de aquí”, explicó la presidenta.

Sheinbaum destacó que el principal objetivo del acuerdo con la petrolera brasileña es aprovechar la experiencia y tecnología de Petrobras en exploración de aguas profundas y ultraprofundas, áreas donde es considerada líder mundial.

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El convenio, según detalló, contemplaría inicialmente trabajos conjuntos de investigación y desarrollo tecnológico, con la posibilidad de avanzar a una etapa de explotación mixta en yacimientos seleccionados del Golfo de México.

Pemex busca con este acuerdo fortalecer su capacidad técnica y operativa en un sector estratégico para la economía nacional. La presidenta enfatizó que la colaboración internacional puede abrir nuevas oportunidades para el desarrollo energético de México y posicionar al país como un actor relevante en la producción petrolera en aguas profundas.

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FOTO DE ARCHIVO. Un logotipo de la petrolera estatal brasileña Petrobras se ve en su sede en Río de Janeiro, Brasil, 16 de octubre, 2019. REUTERS/Sergio Moraes

La noticia de la inminente firma del convenio entre Pemex y Petrobras marca un nuevo capítulo en la relación bilateral entre México y Brasil, dos de las principales economías de América Latina. Además, refuerza la apuesta del gobierno mexicano por fortalecer la empresa productiva del Estado mediante alianzas estratégicas con otras compañías públicas.

Alerta ambiental por expansión petrolera en el Golfo de México

El avance hacia un convenio entre Pemex y Petrobras ha generado preocupaciones entre organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales. Oceana alertó recientemente que la expansión de la explotación petrolera en el Golfo de México podría poner en riesgo la biodiversidad marina y los ecosistemas de la región, advirtió que la posible explotación conjunta en aguas profundas y ultraprofundas podría incrementar los riesgos ambientales debido a la magnitud y complejidad de estos proyectos.

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En un comunicado difundido el 9 de junio, la organización señaló que la colaboración entre Pemex y Petrobras implica retos considerables en materia de protección ambiental, dado que las zonas de exploración propuestas se encuentran en áreas especialmente vulnerables del Golfo de México.

“La expansión petrolera pone en riesgo al Golfo de México”, subrayó Oceana. La organización hizo un llamado a implementar salvaguardas estrictas y mecanismos de transparencia en la negociación del acuerdo, para evitar daños irreversibles en la región.

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Sostuvo que, aunque la cooperación internacional puede representar un avance tecnológico para Pemex, debe garantizarse el respeto a las normas ambientales y la consulta a las comunidades costeras potencialmente afectadas. Además, subrayó la necesidad de que cualquier proyecto conjunto contemple evaluaciones de impacto ambiental rigurosas y la participación de especialistas independientes.