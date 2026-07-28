Revelan audio de Mauro Ménendez, hijo de Aylín Mujica, antes de morir por neumonía

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió a los 30 años (ig/maahez)

Guardar

Ha sido revelada la última grabación de voz que Mauro Menéndez, conocido como Maahez, le envió a su madre, la actriz Aylín Mujica, antes de morir el 16 de julio de 2026 en Barbados a los 31 años.

En el mensaje, el productor musical y DJ aseguraba haberse recuperado de la neumonía que le habían diagnosticado días antes. Horas después, su corazón se detuvo en varias ocasiones y no logró sobrevivir.

PUBLICIDAD

El audio fue difundido por Verónica Bastos, periodista de espectáculos y amiga cercana de Aylín Mujica, en el programa La Mesa Caliente de Telemundo. Bastos explicó que lo compartió para frenar los rumores que circulaban sobre el estado de salud del joven y para defender a la actriz de las críticas que recibía por aparecer en televisión en pleno duelo.

“Ya no me duele nada. Ya estoy bien”: dijo Mauro Menéndez

Aylín Mujica dio una entrevista sobre lo sucedido con Mauro (IG)

En la grabación, Mauro habla con calma y describe su situación médica sin señales de alarma. “Vieron los rayos X y sí, dicen que tengo, bueno que tenía neumonía, pero ya me tomé los antibióticos, el jarabe, todo lo que me dieron y ya no tengo tos, ya no me siento mal, ya me siento bien, ya me siento normal, ya no me duele nada. Ya estoy bien“, se escucha decir al joven.

PUBLICIDAD

Esas fueron las últimas palabras que Aylín Mujica escuchó de su hijo con vida. La actriz respondió la publicación del programa en redes sociales: “Gracias mi Vero hermosa, solamente una madre que ha perdido un hijo sabe el dolor que albergo en mi alma”.

Mauro colapsó mientras jugaba fútbol en la playa

Mauro Menéndez (ig/maahez)

Según relató la propia Aylín Mujica, todo comenzó antes de un viaje que su hijo tenía planeado a Barbados para ver un partido de beisbol. Días antes, durante una visita a sus abuelos en Miami, Mauro presentó síntomas de un fuerte catarro. Fue revisado en un hospital de Florida, pero decidió continuar con el viaje.

PUBLICIDAD

Ya en la isla, su condición empeoró y fue hospitalizado, donde le confirmaron el diagnóstico de neumonía. La noche del 16 de julio, mientras jugaba fútbol en la playa con amigos, se sintió mal de forma repentina, presentó una alteración neurológica y colapsó. Quienes lo acompañaban pidieron ayuda de emergencia de inmediato.

“Fue revivido siete veces”: los últimos minutos de Mauro Menéndez

Aylín Mujica habla para "La Mesa Caliente", apenas unos días después de la muerte de Mauro (captura de pantalla)

Mientras llegaba la ambulancia, el estado de Mauro se deterioró con rapidez. Sufrió varios episodios convulsivos y una falta de oxigenación cerebral provocada por la demora en el traslado. Ya en el hospital, el personal médico tuvo que intubarlo de emergencia.

PUBLICIDAD

“A Mauro le dieron tres infartos, fue revivido siete veces, pero mientras estaban dándole los infartos, él estaba en la ambulancia. La primera vez que yo lo veo intubado es cuando ya estaba inconsciente sin oxigenación, sin nada, en el hospital de Barbados", dijo Aylín Mujica al programa La Mesa Caliente. A pesar de las maniobras de reanimación, Mauro no sobrevivió. Su padre, Osamu Menéndez, confirmó la muerte el 17 de julio a través de redes sociales.

Bastos defiende a Aylín Mujica de las críticas

Aylín Mujica dio una entrevista sobre lo sucedido con Mauro (IG)

La difusión del audio generó una ola de reacciones. Mientras miles de usuarios lamentaron la muerte del joven y expresaron empatía con la actriz, otros la cuestionaron por conceder entrevistas tan pronto después del fallecimiento de su hijo.

PUBLICIDAD

Verónica Bastos respondió directamente a esas críticas: “¿Quién eres tú para estar cuestionando si ella está o no en un programa de televisión? ¿Qué sabes tú del dolor de una madre? Ojalá nadie tuviera que pasar por ese dolor que ni siquiera tiene nombre. Así que respeten y tengan cuidado cuando le manden un mensaje”. Aylín Mujica había explicado que aceptó la entrevista para desmentir versiones falsas que comenzaron a circular en redes tras la muerte de Mauro.