Paco Gabriel de Anda y Jorge Pietrasanta cuestionan el proyecto de Cruz Azul tras ser Campeón de Campeones

Cruz Azul se medirá ante Inter de Miami tras conseguir la copa del Campeón de Campeones (X@CruzAzul)

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En diversas ediciones del programa Futbol Picante, de la cadea ESPN, el analista Francisco Gabriel de Anda y el cronista Jorge Pietrasanta causaron polémica al dejar en duda el proyecto del Club de Futbol Cruz Azul, quien viene de ser Campeón de Campeones de la Liga MX.

Paco Gabriel aseguró que la Máquina “no tiene proyecto” y el título que ganaron de la mano de Joel Huiqui en el Clausura 2026 fue, de acuerdo a sus palabras, de “chiripa” pese a su poca experiencia en la Liga Mexicana.

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¿Cuál proyecto?, ¿Cuál proyecto? Le salió de chiripa, porque (Joel) Huiqui es un tipo muy capaz, preparado con una confianza extraordinaria como tiene que ser un director técnico joven mexicano, un ejemplo a seguir, se la ganó a pesar de que no lo querían", dijo el exfutbolista.

Posteriormente, en otro video desde el interior de su auto, Paco Gabriel de Anda cuestionó una vez más si en Cruz Azul hay o no proyecto, contando la historia desde la salida de Martín Anselmi para poner como interino a Vicente Sánchez, y posteriormente repetir el mismo caso ahora con Huiqui tras el cese de Nicolás Larcamón.

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Cruz Azul derrotó 3-1 a Toluca para coronarse como el absoluto Campeón de Campeones 25-26. (X/ @LigaBBVAMX)

Sin embargo, tanto la afición azul como varios colegas de la rama deportiva, criticaron la opinión de Francisco Gabriel de Anda, entre ellos Adrián Esparza Oteo, quien publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales:

“El hecho de que un “proyecto” no dependa de un solo jugador, técnico o directivo, es el mayor indicio de que sí hay un proyecto. Víctor Velázquez ha tenido movimientos drásticos y aún así se sigue ganando, porque ha invertido y decidido para tener muy buenas bases", sentenció.

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Carlos Hermosillo estalla contra Paco Gabriel de Anda

Paco Gabriel de Anda cuestionó el proyecto de Cruz Azul. (Foto: Twitter@Chivas)

Por otro lado, el excampeón con Cruz Azul en el Invierno 1997, Carlos Manuel Hermosillo Goytortúa, actual comentarista en Fox Sports, arremetió contra Gabriel de Anda por decir que Joel Huiqui ganó el título del Clausura 2026 de pura “suerte”. enfatizó.

“Si hubiera proyecto seguiría el técnico anterior”

Por otro lado, Jorge Pietrasanta reconoció que en Cruz Azul hallaron un técnico que puede ser de época, pero sentenció que si la escuadra cementera tuviera un proyecto real la directiva habría respaldado al exentrenador, Nicolás Larcamón, y no lo habría despedido a una fecha de comenzar la Liguilla del Torneo Clausura 2026.

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“Esto es un gran resultado de algo que a mí me parece que no tenía proyecto, porque si hubiera proyecto seguiría el técnico anterior, no hubieran echado mano de alguien que no tiene experiencia que ha salido de una manera maravillosa, para ganarles dos títulos, estar invictos, pero Cruz Azul no tenía proyecto, Cruz Azul no tenía proyecto”, dijo.

Jorge Pietrasanta afirmó que si hubiera proyecto seguiría Nicolás Larcamón en Cruz Azul. (Imagen)

Y más tarde, Píetra remarcó que en la gestión de Víctor Velázquez no hay un proyecto bien definido, porque los últimos dos títulos de Cruz Azul se lograron gracias al interinato de Vicente Sánchez y Joel Huiqui.

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“Y a mí me da mucho gusto que un técnico como (Joel) Huiqui sea campeón, no por nada es invicto, es campeón de liga, Campeón de Campeones y al otro que corrieron (Vicente Sánchez), es campeón de la Concacaf“, puntualizó Jorge Pietrasanta

“Los títulos los que se pueden ganar y más importantes en el futbol mexicano los tienen técnicos interinos, esos son mis argumentos para decir que realmente proyecto como tal no hay, pero que les ha salido y les ha salido de maravilla", agregó el relator.

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Joel Huiqui sigue invicto en Cruz Azul

Cruz Azul derrotó 3-1 a Toluca en el Dignity Health Sports Park para coronarse como el absoluto Campeón de Campeones 25-26. (@CruzAzul)

Desde la llegada de Joel Huiqui al banquillo cruzazulino, el campeón actual hila diez partidos sin conocer la derrota: ocho victorias y dos empates, firmando bajo su identidad la décima estrella y ahora el Campeón de Campeones de la temporada 2025-26 de la Liga Mx.